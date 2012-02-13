Когда любовь и смерть как в сказке: супружеские пары, умершие в один день после многолетнего брака

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Как в сказке: жили долго и счастливо и умерли в один день. Мечта любой семейной пары.... Американец Джеймс Лэндис из штата Пенсильвания скончался через полтора часа после того, как медики констатировали смерть его жены Марджори. Супружеская пара счастливо прожила вместе 65 лет и умерла в один день. Сказка сбылась. Но таких историй, оказывается, множество.

Фото: Все дело в любви, flickr.com by Кандида Перформа, flickr.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пара пожилых людей

Марджори ушла из жизни после продолжительной болезни в возрасте 87 лет в медицинском центре Laurelwood Care. Она умирала буквально на руках у мужа. Спустя 88 минут Джеймса сразил сердечный приступ. Будущие супруги познакомились еще в 1946 году на танцах. Вскоре влюбленные поженились. После окончания службы в военно-воздушных силах США Джеймс Лэндис примерно сорок лет проработал инженером-электриком.

Марджори занималась домашним хозяйством и воспитывала двоих детей, а в выходные преподавала в воскресной школе. Лэндисы много путешествовали, бывали на Аляске и Гавайских островах. В свободное время семейство любило собираться за столом и играть в настольные игры. Их очень редко видели хмурыми, они были всегда веселыми и ироничными, их чувству юмора мог позавидовать каждый.

Интересную историю рассказывает христианский портал MirVam.org. История не менее трогательная. Семейная пара из штата Айова счастливо прожила в браке более 72 лет, и после этого, в результате автокатастрофы, муж и жена умерли в один день. Гордон и Норма познакомились еще в школе. Он полюбил ее будучи очень молодым. После предложения руки и сердца, они поженились сразу, как только Норма закончила школу, 26 мая 1939 года. Это была небольшая свадьба, которая состоялась в доме сестры Гордона. Позднее они переехали в центр штата Айова. У них родились четверо сыновей, один из которых позднее погиб в автокатастрофе.

Сыновья говорят о своих родителях как об очень активных людях. Однако, как считают дети, они не были похожими один на другого, скорее, наоборот. После автокатастрофы врачи решили поставить их в одну палату и сдвинуть койки вместе, чтобы они могли держаться за руки.

Первым умер мистер Гордон. Только час после смерти мужа билось сердце Нормы. После кремации их прах смешали вместе. У Гордона и Нормы трое детей, 14 внуков, 29 правнуков и один праправнук. Были они всегда веселы и жизнерадостны.

Кстати, ученые давно уже спорят, как отражается чувство юмора на продолжительности жизни. Одни талдычат, что до преклонных лет доживают лишь скептики и скряги, другие утверждают, что до глубокой старости могут дожить в первую очередь веселые и ироничные люди. И однозначного ответа на этот вопрос все-таки нет, хотя всяких околонаучных работ по этому поводу опубликовано немерено.

Но, так или иначе, социологи еще во времена СССР проводили исследования, которые доказали: "долгоживущие" счастливые пары очень часто знакомятся, как сейчас говорят, "по приколу", попадая в самые порой нелепые ситуации. Ситуацию Pravda.Ru комментирует кандидат социологических наук, доцент Сергей Юрлов:

"Если быть точным, полностью счастливыми считают себя 36 процентов супружеских пар, отметивших серебряную свадьбу, то есть прожившие вместе 25 лет. И 58 процентов пар, отметивших свадьбу золотую, то есть проживших 50 лет вместе. Цифры достаточно высокие. Но вот в чем дело: до 80 процентов этих счастливых пар считают, что одним из главных качеств, которое помогло им в течение долгих лет сохранять семью, стало именно чувство юмора!

У большинства из счастливых пар о собственном знакомстве сохранились только добрые, порой даже ироничные воспоминания. Вот несколько таких примеров, так сказать, из личной профессиональной практики. Отпраздновавшие буквально месяц назад золотую свадьбу супруги из Архангельска познакомились когда-то в поезде. Она - проводница московского поезда, он - пассажир, едущий из столицы солдат-дембель.

Молодые люди познакомились, когда солдат обнаружил, что его замечательные дембельские сапоги ночью кто-то украл! А про запас у него даже тапочек нету, как до дома добраться? И смех, и грех. Девушка пошла по вагонам, нашла у коллег-проводников другие сапоги. Поношенные и грязные, но хоть как-то солдатик мог до дома дойти...

В результате благодарный солдат по приезде в Архангельск пригласил симпатичную проводницу, у которой было несколько свободных часов между рейсами, к себе домой в гости. Где родители, встречавшие сына со службы, вдруг приняли девушку за его невесту. Ну, так оно и случилось.

И, что интересно, те самые сапоги теперь считаются у них как бы талисманом. Не то, чтобы они на постаменте стояли, но периодически их достают из комода, чтобы сделать наглядным пособием для внуков, которые историю знакомства бабушки и дедушки знают уже наизусть.

В Вологде как-то пришлось присутствовать на серебряной свадьбе семейной пары, которая познакомилась... в нескольких десятках метров над землей. Компания парней гуляла в городском парке, присмотрелась к компании таких же молодых девушек. Все чинно, без пива - тогда это было не в моде. Ели яблоки, пили лимонад.

Девушки пошли кататься на колесе обозрения, парни - за ними. И вот, когда «корзина» с парнями была уже на самом верху, колесо вдруг встало. Что-то сломалось. Кабинка с девушками - в нескольких метрах, чуть ниже. Проходит десять минут. Они готовы расплакаться от страха. И вот, чтобы приободрить девушек, один из парней, привязав на случайно оказавшуюся в кармане бечевку совершенно случайно оказавшееся в кармане яблоко, опускает им фрукт.

И тут же колесо вдруг трогается, происшествие заканчивается благополучно. Обе компании знакомятся. Парень, который пытался успокоить девичью компанию яблоком, женится на одной из подруг уже через полгода. На серебряной свадьбе они достали ту самую бечевку (яблоко, конечно, не сохранилось), чтобы похвастаться ею перед гостями. Таких случаев полным-полно, и совсем не обязательно "притягивать за уши" науку, чтобы понять: если семейная жизнь начинается с улыбки, то и пройдет она хорошо и весело и продлится долго".

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, глубокая симпатия.



Брак (производное от глагола брать), или бра́чный сою́з, супру́жество — один из старейших общественных институтов, который упорядочивает межличностные и сексуальные отношения, признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи, который порождает взаимные права и обязанности брачной пары.



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