Истории любви: вскрыв свой живот, Есицунэ точным ударом меча обезглавил любимую жену

13:58 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

В Древней Японии все жители очень любили читать романтические любовные истории. Возможно, именно поэтому они там часто случались и в реальной жизни. Одной из самых известных является история любви барышни и хулигана — красавицы Сато Годзен и полководца Минамото-но Куро Есицунэ. К сожалению, она, по закону жанра, имеет трагический финал.

Фото: commons.wikimedia.org by 京浜にけ is licensed under GNU Free Documentation License Пагода

Не секрет, что многим благовоспитанным барышням весьма нравятся хулиганы. Некоторые даже в конце концов выходят за таких хулиганов замуж. И живут с ними долго и счастливо. Однако немного найдется примеров того, когда барышня готова пожертвовать ради такого хулигана жизнью. А ведь именно эта история и случилась в Японии в далеком XII столетии.

В роли хулигана в нашем повествовании будет выступать Минамото-но Куро Есицунэ, который сейчас считается национальным героем Японии. Но это сейчас, а в те времена этот герой походил на обычного хулигана. По крайней мере, в первую половину своей жизни. Но ведь так часто бывает, что национальные герои получаются именно из тех, кто в юности не мог похвастаться пятеркой по поведению.

В те далекие времена Япония, формально управляемая императорами и их родственниками-министрами из клана Фудзивара из столицы Мира и Спокойствия (Хэйян-Кэ, совр. Киото), была на пороге гражданской войны. При дворе боролись за власть два могущественных "военных" клана — Минамото и Тайра.

Эти семейства были весьма влиятельны среди нарождающегося сословия профессиональных военных — позже их назовут самураями. То есть за каждым кланом стояли сотни хорошо обученных солдат, для которых война была основным способом зарабатывать себе на жизнь. Неудивительно, что сохранить мир в таких условиях было достаточно сложно.

В 1159 году у главы клана Миномото, Еситомо, родился сын, которого назвали Усивакой (имя Есицунэ он получил позже, когда стал совершеннолетним). И в этом же году Еситомо поднял мятеж, целью которого было устранение всех членов семьи Тайра от двора. Мятеж окончился неудачей, Еситомо был убит, его старших сыновей казнили, а младшим, вопреки обычаю, сохранили жизнь. Их повелели отдать в буддийские монастыри (кроме 12-ти летнего Еритомо, которого отправили в ссылку).

Усиваку тоже отдали на воспитание в монастырь, однако монаха из него не получилось. Дело в том, что этот юный послушник предпочитал не учить сутры и молитвы, а упражняться в искусстве боя на мечах и читать трактаты о военном деле. Постепенно его стал боятся весь монастырь — Усивака никому не прощал насмешек, зато сам обожал задирать и паломников, и монастырскую братию. Словом, вел себя, как настоящий хулиган.

Когда же в 1179 году его брат Еритомо собрал войска и поднял мятеж, Усивака покинул монастырь и отправился на север. В дороге он громил усадьбы сторонников Тайра, сражался с разбойниками и побеждал их, занимался мелкими грабежами — словом, продолжал хулиганствовать. Ну и, конечно же, ухаживал за девушками, которые просто гроздьями вешались ему на шею.

Любопытно, что, согласно хроникам того времени, он вовсе не был красавцем — низкорослый, с плоским бледным лицом и торчащими вперед зубами, кривоногий и длиннорукий, Усивака явно не являлся эталоном красоты того времени. Да и изящными манерами он тоже не мог похвастаться. Однако успех у дам, как у столичных, так и провинциальных, всегда имел. Возможно, из-за того, что обладал добрым сердцем, открытой душой, ну и, конечно же, был весьма образованным человеком — уж в поэзии, как в китайской, так и японской он хорошо разбирался. А чего еще романтичным красавицам надо?

В конце концов Усивака, сменив свое юношеское имя на Есицунэ, прибыл в провинцию Осю на севере Японии. Там его приютил давний союзник Минамото и враг Тайра Фудзивара-но Хидэхира — наместник данной провинции. Он помог Есицунэ собрать войско, после чего наш "хулиган", ставший вдруг полководцем, отправился в ставку Еритомо. Братья встретились в 1180 году. С тех пор военная удача отвернулась от Тайра.

Можно сказать без преувеличения, что все основные военные сражения против врагов Минамото окончились победой именно благодаря таланту Есицунэ. Его метод ведения войны чем-то напоминал суворовский: Есицунэ не боялся внезапно нападать на превосходящие силы противника с небольшим отрядом, был сторонником быстрых переходов и выгодного использования особенностей местности.

Так, в битве при крепости Ити-но-тани он смог провести свой отряд в тыл неприятелю через скалы, считавшиеся неприступными. А в битве при Ясиме он, внезапно переправившись через морской пролив, атаковал десятитысячный отряд Тайра с войском в 2000 всадников! И без труда одержал победу.

Неудивительно, что вскоре дела последних стали совсем плохи — в 1185 году войско под командованием Есицунэ окончательно разгромило Тайра, вражеский военачальник был взят в плен, а множество воинов противника покончили жизнь самоубийством. Итак, стараниями Есицунэ эта война, получившая название "войны Гэмпэй", была выиграна кланом Минамото, главой которого по-прежнему оставался Еритомо (вскоре ставший первым в истории Японии сегуном — военным правителем страны).

Однако военная служба не отвлекала Есицунэ от других сражений — за сердца прекрасных дам. И здесь настало время познакомиться с другим персонажем нашей истории — а именно, барышней. Звали ее Сато Годзен, она была дочерью министра Коги из клана Фудзивара. Эта красавица рано познала, что такое горе и нужда — когда ей было девять лет, ее родители умерли. Девочку взял на воспитание самурай Гон-но ками Дзюро Канефуса (по другим источникам — Кавагоэ Сигэери), который был вассалом клана Минамото. Однако он проживал в столице и присоединиться к Еритомо не очень-то и спешил.

Красавица Сато вела типичную жизнь столичной аристократки: изучала поэзию и игру на музыкальных инструментах, а также искусство пения и танца, посещала императорские и храмовые праздники, ну и, конечно, придворные "вечеринки". Ее жизнь была безмятежной, пока в 1184 году в столицу не вошли войска Есицунэ. Увидев прославленного полководца, Сато без памяти влюбилась в этого "хулигана". А он, в свою очередь, был сражен наповал красотой и образованностью барышни. В итоге влюбленные поженились.

Вскоре Есицунэ вновь пришлось уйти на войну, однако он никогда не забывал свою жену. Он писал ей трогательные письма, которые его посыльные всегда доставляли в столицу. И хотя у Есицунэ было еще несколько жен и наложниц (в те времена это было обычным явлением), однако только Сато занимала его мысли во время походов.

После победы Есицунэ вернулся в столицу и поселился в доме своей возлюбленной Сато Годзен (тогда было так принято — именно муж жил в доме жены, а не наоборот). Вскоре у них родился сын. Но барышне и остепенившемуся хулигану (которого, кстати, назначили начальником столичной полиции — тогда-то он и получил прозвище Куро, что значит "судья") не пришлось долго наслаждаться тихой семейной жизнью.

Еритомо, старший брат Есицунэ, который был человеком завистливым и подлым, заподозрил Есицунэ в том, что тот строит против него козни. Поводы для таких мыслей были — после войны Гэмпэй придворная карьера Есицунэ складывалась весьма удачно. Этого было достаточно, чтобы объявить брата изменником, и, вытребовав соответствующий указ у императора, начать на него охоту.

Есицунэ, отвергнув предложение своих вассалов первому напасть на Еритомо (которого он, кстати, весьма любил и уважал), вынужден был скрываться. Сато сильно тосковала по мужу, когда он отсутствовал, и беспокоилась за его жизнь, но помочь ему ничем не могла — у нее при дворе не было влиятельных покровителей. Ей оставалось лишь ждать, надеяться на судьбу и молить богов и будд о том, чтобы они не оставили ее любимого без своего покровительства.

В один из своих визитов в Киото Есицунэ вновь остановился у жены. Он сообщил ей, что решил уйти вновь в Осю к старому Хидэхире, который по-прежнему был в дружеских отношениях с Есицунэ. Сато попросила взять ее с собой. И хотя Есицунэ долго отговаривал ее, в конце концов уступил просьбам любимой.

Путь на север стал тяжким испытанием для Сато Годзен. Дело в том, что Есицунэ и его люди переоделись странствующими монахами (ямабуси) и поэтому вынуждены были идти пешком (транспорт монахам не полагался). Сато также пришлось переодеться в одежды послушника. Представьте, каково это было для столичной аристократки, которая до этого только лишь ездила в паланкинах и в каретах, а пешком ни шагу на улице не ступала.

Да и психологически ей было весьма тяжело решиться на это путешествие, ведь, по представлениям аристократок того времени, за пределами столицы никакой жизни не было вообще, там обитали лишь демоны и черти. Однако любовь Сато к Есицунэ оказалась сильнее страха.

Это путешествие было весьма тяжелым — на дворе стояла зима. Ночевать отряду Есицунэ приходилось под открытым небом, а пищу часто есть совсем холодную и грубую. Но от Сато никто никогда не слышал ни одной жалобы. Даже когда у нее порвались последние сандалии-дзори и ей пришлось несколько миль идти босиком по заснеженному полю, она не жаловалась и не роптала на судьбу.

А ведь она в то время ждала ребенка (который, кстати, родился прямо в пути). Все спутники Есицунэ, бывалые самураи, искренне восхищались мужеством его подруги. А Сато не понимала, почему ее все хвалят — для нее казалось абсолютно естественным следовать за любимым хоть на край света.

В конце концов Есицунэ удалось, обманув стражников многочисленных застав, добраться до владений Хидэхиры. Тот радушно принял своего друга и господина, и предоставил ему не только пищу и кров, но также помог собрать войска для обороны от воинов Еритомо. Последний, впрочем, узнав о том, где скрывается Есицунэ, не осмеливался напасть на него — мужество и отвага воинов Хидэхиры была известна по всей Японии, как и полководческие таланты Есицунэ.

Сам же полководец тем временем наслаждался тихой и спокойной жизнью со своей верной женой. Однако это продолжалось недолго. В 1188 году скончался старый Хидэхира, а его сын и наследник, Фудзивара-но Ясухира, перешел на сторону Еритомо. Он изменил Есицунэ, в 1189 году внезапно напав на его поместье. И хотя в тот день там было не более 200 человек (восемь самураев со своими слугами), они все-таки решились дать бой войскам предателя — лишь для того, что бы у Есицунэ было время покончить с собой.

Есицуенэ перед тем, как лишить себя жизни, уговаривал Сато не следовать его примеру. Он советовал ей вернуться в столицу — ведь Еритомо, хоть и отличался подлым нравом, тем не менее, никогда не причинял вреда семьям своих врагов. Так что жизни Сато и их дочери ничего не угрожало (сына Еритомо вряд ли бы оставил в живых — он на своем опыте знал, как это опасно делать). Есицунэ хотел, что бы его любимая смогла быть счастлива хоть на склоне своих дней.

Однако красавица отказалась это сделать. Она со слезами на глазах молила Есицунэ позволить сопровождать его и в последнее путешествие — в царство мертвых. И он не смог отказать своей верной подруге в этой просьбе — вскрыв свой живот, Есицунэ точным ударом меча обезглавил Сато. После его слуги лишили жизни дочь и сына прославленного полководца, а потом подожгли поместье (сами они сгорели вмести с ним). В итоге предателю не досталось ничего, кроме обгорелых костей…

Так ушли из жизни барышня и хулиган, самая известная и романтичная пара Японии того времени. Однако люди не забыли ни великого полководца, ни его верную подругу, ни их возвышенную, но трагическую историю любви. До сих пор писатели сочиняют романы о Сато и Есицунэ, режиссеры ставят спектакли и фильмы, повествующие об их любви, а японские влюбленные клянутся любить друг друга так же крепко, как Сато Годзен и Минамото-но Куро Есицунэ…

Уточнения

Минамо́то-но Ёсицунэ (яп. 源 義経, 1159 — 15 июня 1189) — японский полководец из клана Минамото, живший между концом периода Хэйан и началом периода Камакура.



Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, глубокая симпатия.

