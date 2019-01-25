Бальзак и чужестранка: любовь за полгода до смерти

5:55 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

В свои тридцать с небольшим Оноре де Бальзак был уже знаменитым писателем. К его ногам падали первые красавицы Франции. И роман в письмах с незнакомкой из далекой Одессы стал для него всего лишь очередным приключением. Через долгих шестнадцать лет Эвелина Ганская стала единственной, с кем он хотел быть рядом. Но семейное счастье оказалось коротким…

Фото: commons.wikimedia.org by Сирена-Ком is licensed under GNU Free Documentation License Оноре де Бальзак, французский писатель, бюст Пьера Жана Давида с Давидом Д'Анжером (бронза, стих 1850 г.)

Первое письмо пришло 28 февраля 1832 года. На конверте не был указан обратный адрес, а вместо подписи стояло таинственное "Чужестранка". "Ваша душа прожила века, милостивый государь, — говорилось в письме, — а между тем меня уверили, что Вы еще молоды, и мне захотелось познакомиться с Вами… Когда я читала Ваши произведения, сердце мое трепетало; Вы показываете истинное достоинство женщины, любовь для женщины — дар небес, божественная эманация; меня восхищает в Вас восхитительная тонкость души, она-то и позволила Вам угадать душу женщины".

Заинтригованный, Бальзак ответил незнакомке. Между ними завязалась переписка. Вскоре женщина назвала свое имя — Эвелина Ганская. Она сообщила, что ей двадцать семь лет, хотя на самом деле исполнилось тридцать два. Эвелина происходила из старинного польского рода Ржевусских, была замужем за Вацлавом Ганским, который был старше ее почти на двадцать лет.

В письмах Бальзак награждал свою далекую возлюбленную самыми пылкими эпитетами: "Обожаемая повелительница, гордая королева… роза Запада, звезда Севера". "Вы одна можете осчастливить меня, — восклицал он. — Я стою перед Вами на коленях, мое сердце принадлежит Вам".

Наконец, осенью 1833 года в швейцарском городке Невшатель произошла долгожданная встреча. Поначалу Эвелина была немного разочарована, увидев перед собой тучного, низкорослого мужчину с грубоватыми чертами лица, одетого как простолюдин. Но как только Бальзак заговорил, она была пленена его неповторимым обаянием. Что же касается писателя, то он был восхищен: перед ним стояла статная женщина с соблазнительными формами, нежной шелковистой кожей и чудесными черными волосами, к тому же одетая в платье из фиолетового бархата: фиолетовый был любимым цветом Бальзака!

Правда, Эвелина прибыла в Невшатель не одна, с ней был ее муж Вацлав. Бальзак познакомился с ним и был введен в дом на правах друга семьи. За несколько дней ему только однажды удалось побыть наедине с Ганской, и между ними приключился страстный поцелуй… Окрыленный любовью к своей Чужестранке, писатель вернулся в Париж.

Новая встреча состоялась лишь через несколько месяцев, в небольшом женевском отеле "Дель Арк". На сей раз прекрасная Ева подарила возлюбленному драгоценный перстень, который он впоследствии носил на руке как талисман до самой смерти.

Прошло больше месяца, прежде чем Ганская, наконец, уступила Оноре и стала его любовницей. Влюбленные поклялись, что после кончины мужа Эвелины, который был слабого здоровья и которому, по мнению врачей, жить оставалось недолго, они непременно обвенчаются.

Ганская вернулась в свое поместье на Украине, и между нею и Бальзаком вновь возобновилась переписка. Однако ветреный литератор вскоре закрутил интрижку с английской графиней Гвидобони-Висконти. Их отношения зашли так далеко, что графиня родила от Бальзака сына Лионеля. Правда, он так и не унаследовал фамилию своего великого отца.

Слухи о новом романе Бальзака дошли и до Эвелины. Она сделала попытку порвать с возлюбленным, и он принялся слать ей письма с заверениями в верности…

Осенью 1841 года умер Вацлав Ганский. Бальзак был готов жениться на Еве, но она скорбела о муже, который был для нее пусть не любимым человеком, но другом и покровителем. В Оноре же она к тому времени разочаровалась, убедившись в его неверности. Полгода она не подавала о себе никаких вестей, а потом от нее пришло короткое письмецо: "Вы свободны".

В сентябре 1847 года Бальзак, который к тому времени уже был серьезно болен, решился приехать к Эвелине в ее имение под Одессой — Верховню. Он предложил возлюбленной руку и сердце, однако встретил отказ. Год спустя он вновь приехал к Ганской. Увидев, как сильно сдал и постарел ее бывший возлюбленный, та дала согласие на брак. Правда, на этот поступок ее толкнула, скорее, жалость, чем любовь.

14 марта 1850 года они обвенчались в городе Бердичеве, в костеле Святой Варвары. Супруги переехали в Париж, но пять месяцев спустя после женитьбы Оноре слег от болезни. Ему диагностировали гипертрофию сердца. 18 августа 1850 года писатель скончался.

Эвелина сильно горевала по мужу, но уже через полгода завела бурный роман с начинающим литератором Шанфлери, который был на двадцать лет моложе нее, а затем с художником Жаном Жигу. С последним она прожила вместе до самой своей кончины. Ганская умерла 10 апреля 1882 года и была похоронена на кладбище Пер-Лашез рядом с Оноре де Бальзаком — ведь он приходился ей законным мужем…

Уточнения

Оноре́ де Бальза́к (фр. Honoré de Balzac [ɔnɔʁe də balˈzak]; 20 мая 1799[…], Тур, Первая Французская республика[…] — 18 августа 1850[…], Париж, Вторая французская республика[…]) — французский писатель: романист, драматург, литературный и художественный критик, эссеист, журналист и издатель; один из основоположников реализма в европейской литературе.



Эвели́на Констанция Виктория Га́нская (пол. Ewelina Konstancja Wiktoria Hańska, урождённая Ржевуская; 6 января 1805, Погребище, Волынская губерния, Российская империя — 10 апреля 1882, Париж) — польская помещица и русская подданная, жена Оноре де Бальзака.

