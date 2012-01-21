Разрыв шаблона: бабушка вновь влюбилась в 62 года и оставила все ради счастья

62-летняя бабушка, приехав к дочке погостить, вдруг влюбилась в мужчину-ровесника. Роман был еще тот — с цветами, свиданиями, вздохами. На влюбленных глазели все соседи. Не то чтобы осуждали, но все же… Дочь попросила мать отправиться домой. А через месяц та вернулась к возлюбленному со сломанной ногой. Так и живет у него.

Фото: commons.wikimedia.org by marina guimarães, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Руки пожилого человека

Галина Павловна (назовем ее так) сейчас живет в поселке лесозаготовителей, что в 40 километрах от Архангельска. Ногу повредила случайно, в дороге, когда выходила из поезда. Из родного далекого Тернополя, что на самой-самой Западной Украине, ее "пригнало" сюда, на Русский Север, то самое чувство, которое заставляет пылать юных. На днях автору этих строк довелось познакомиться с ней лично. О своей любви она говорит без всякого стеснения, что для людей ее поколения, согласитесь, не совсем обычно. Слова произносит с очень сильным украинским акцентом:

"Ну и что, пусть говорят, нам-то что. Дочка до сих пор шугается, укоряет. Но что тут такого? У меня возраст что надо, еще вся жизнь, может быть, впереди. То, что мы с Сережей влюбились друг в друга — да ведь это не грех, это же дар Божий! Вот ногу подлечу, летом поедем с ним к нам в Украину погостить. А так-то жить будем тут — дочка, зять и внуки рядом. Может, еще и свадьбу сыграем! Дочка пока еще куксится, стесняется нас, но привыкнет. Может, у меня последнее счастье в жизни встретилось…"

Ее возлюбленный, Сергей Иванович, крепенький поморский мужичок, всю жизнь проработавший на пилораме, более сдержан в проявлении эмоций. Но головой кивает: мол, да, квартира у меня двухкомнатная, места хватит, тут и будем жить. Насчет женитьбы — ну, это дело не быстрое, спешить не будем. Поглядим, мол, пару годиков, какие наши годы…

Она — вдова, он — вдовец. И вдруг свела их удивительная судьба. Пригласила ее дочка за внуком присмотреть да погостить. Горячая, быстрая хохлушка первой приглянулась Сергею Ивановичу — человеку достаточно медлительному и спокойному. Познакомились в магазине — в поселке это и клуб, и кинотеатр, и ресторан. В какой-то вечер она и сама не заметила, как ночевать у него осталась…

"Приговор" дочери был немилосерден: уезжай, мать к себе домой, а то на весь поселок сплетни уже распустились! Пришлось возвращаться в Тернополь. Но прошел месяц — и он вдруг звонит: скучаю! В общем, мигом она собралась и снова поехала на Север — теперь уже не к дочери, а к своему мужчине.

Ногу сломала уже в Архангельске, на вокзале, когда выходила из поезда, пришедшего на исключительно неудобный второй путь. Сергей Иванович на своем "Жигуленке" примчался за ней в больницу по тревожному звонку на его мобильный. Галина Павловна шепотом призналась: у него один недостаток — ревнив жутко. К телеграфному столбу может приревновать.

Вот, пожалуй, и вся история. Простая и такая трогательная. А, собственно, почему мы решили, что немолодым людям недоступны любовь, личное счастье и даже секс, в конце концов? Ничего подобного — все это у них бывает, причем накал страстей порой бывает куда крепче, чем у молодых или юных. Об этом Pravda.Ru рассказал кандидат медицинских наук, психолог Игорь Янушев:

"Если кто-то думает, что пламенная страсть не свойственна людям пожилого возраста, то он глубоко ошибается. Решив жить вместе по сугубо практическим соображениям, немолодые люди тоже могут испытывать яркие, очень сильные чувства друг к другу. Многие пожилые люди начинают встречаться с партнерами намного их моложе. Это дает им мощный импульс к жизни, отодвигает старость со всеми ее проблемами.

Их партнером может оказаться человек даже на 15-20 лет моложе. В свою очередь, такие молодые люди ищут себе покровителя, альтернативу матери или отца. Так, многие сейчас обсуждают роман и браки известных артистов: например, Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным или ранее с Филиппом Киркоровым. Случаев же, когда пожилой мужчина встречается и даже женится, заводит детей с молодой женщиной, и того больше.

Вы знаете, а ведь мне довольно часто приходится оказывать психологическую поддержку немолодым парам, решившим жить вместе. Чаще всего их снедают сомнения: а понравится ли это их детям и внукам? Представьте себе, это их самая главная психологическая проблема. Приходится объяснять: если вы сами будете счастливы, то и детям будет лучше.

Ну что ж, если союз заключается между людьми примерно одного возраста, то, скорее всего, у них уже был опыт проживания в браке, есть дети и даже внуки. Один из партнеров или оба могут оказаться вдовцами. Кстати, с детьми тоже приходится работать. Чаще всего их волнуют проблемы наследства. И если эти вопросы решены в их пользу, то, в конце концов, дети начинают с пониманием относиться к желанию их пожилых родителей вступить в брак и не страдать от чувства одиночества на старости лет. Если партнер недавно развелся или овдовел, то он нуждается в поддержке и понимании. Обычно требуется год-два, чтобы справиться с чувством утраты".

Ну, и напоследок постараемся напомнить читателям о некоторых необычных браках. В Молдавии 92-летний мужчина вступил в законный брак с 88-летней женщиной, с которой до этого жил в гражданском браке более четверти века. В Бразилии 91-летняя старушка стала официальной женой 63-летнего мужчины. У них на двоих семеро детей и 21 внук. Совместного потомства, понятное дело, нет. Во всяком случае, пока…

В Чехии 67-летний мастер пивоваренного производства взял замуж 75-летнюю женщину, с которой был знаком буквально с детства. Дети, так сказать, с обоих сторон, подарили им новенькую спортивную машину. Так что молодожены еще погоняют…

В США вообще в последние годы наблюдается бум поздних браков — в этой стране старики начали понимать, что вдвоем, во-первых, веселей, а, во-вторых, экономичнее. На днях в штате Флорида зарегистрирован уникальный брак — соединились 94-летний бывший военный и 91-летняя пенсионерка.

Ну, и, наконец, о детях — вершине любви. Старейшей в мире матерью стала индианка Омкари Панвар, родившая близнецов в возрасте 70 лет в ноябре 2008 года. Омкари выносила беременность сама, воспользовавшись для зачатия донорской яйцеклеткой и спермой собственного мужа, 77-летнего Чаран Сингх Панвара.

Для того чтобы оплатить стоимость недешевой процедуры экстракорпорального оплодотворения, фермер Панвар продал своих буйволов, заложил землю, потратил сбережения всей своей жизни и к тому же взял кредит в банке. Близнецы родились на месяц раньше срока весом около одного килограмма каждый. Доктора утверждают, что оба ребенка здоровы.

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, глубокая симпатия.



Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.



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