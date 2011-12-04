Эдуард VIII отказался от трона ради женщины легкого поведения

Истории любви: король и проститутка

Как и поется в песне, "жениться по любви не может ни один король". Британскому монарху Эдуарду VIII пришлось пожертвовать престолом, чтобы взять в жены любимую женщину — американку Уоллис Уорфилд Симпсон, ибо его семья, правительство и подданные были против этого неравного брака. Он перестал быть королем — но зато обрел личное счастье…

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Бесси Уоллис Уорфилд появилась на свет в Пенсильвании 19 июня 1895 года. Это произошло до того, как ее родители вступили в официальный брак, поэтому на девочке с самого начала лежало клеймо незаконнорожденной. По неофициальным же источникам, родители Уоллис вообще не состояли в браке, а муж ее матери был ей отчимом.

В 1916 году Уоллис вышла замуж за морского летчика Уинфелда Спенсера. А 7 апреля 1920 года на балу в отеле "Дель Коронадо" в Сан-Диего молодая женщина впервые увидела 26-летнего принца Уэльского, наследника британского трона. Но представлены друг другу они были гораздо позднее, когда она уже развелась со своим первым мужем. Спенсер оказался алкоголиком и садистом, и Уоллис вышла замуж за другого — разведенного богатого коммерсанта Эрнеста Симпсона, который в 1928 году увез ее в Лондон.

По иронии судьбы, встреча произошла на приеме у леди Тельмы Фернис, которая была тогдашней пассией принца и в то же время подругой Уоллис. Случилось это 10 января 1931 года. Дерзкая, бесцеремонная, несколько вульгарная особа — такой предстала Уоллис перед Эдуардом. Однако именно ее непохожесть на остальных дам привлекла его. Когда в начале 1934 года Тельма Фернис на время отбыла в Америку, между принцем и Уоллис разгорелся страстный роман. Вскоре она стала считаться любовницей Эдуарда, но всерьез это увлечение наследника никто не воспринимал.

Для многих их любовь являлась загадкой. Уоллис вовсе не была красавицей и выглядела на свои сорок лет. Правда, про нее поговаривали, что она прекрасно знает, как доставить мужчине чувственное наслаждение. Тем не менее, долгое время у них с принцем вообще не было интимных отношений, но он был очарован ею…

20 января 1936 года скончался отец Эдуарда, король Георг V, и наследный принц вступил на престол. Вскоре он объявил о намерении жениться на Уоллис. Его мать и братья приняли это в штыки, а премьер-министр Стэнли Болдуин заявил, что в случае женитьбы короля на дважды разведенной женщине могут возникнуть конституционные проблемы…

Правительство отвергло и возможность морганатического брака, при котором жена короля была бы лишена титула королевы. Уоллис многие считали женщиной легкого поведения, к тому же, были сведения, что она состояла в связи с Иоахимом фон Риббентропом, в ту пору занимавшим должность германского посла в Британии, которому могла передавать секретную информацию государственной важности, то есть, по сути, являлась нацистской шпионкой!

"Если я могу жениться на ней, оставаясь королем, что ж, прекрасно, — заявил Эдуард министрам. — Но если правительство будет возражать против женитьбы, я готов уйти". Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Началась кампания в прессе, газеты поливали королевскую фаворитку грязью… Возле дома премьер-министра на Даунинг стрит появились пикеты лондонцев с плакатами: "Долой проститутку!", "Уолли, верни нам нашего короля!"

Не выдержав травли, Уоллис уехала во Францию. 9 декабря Эдуард VIII подписал отречение от престола. А на следующий день он обратился с речью к своим подданным по радио: "Вы должны понять меня, когда я говорю вам, что для меня оказалось невозможным нести тяжелое бремя ответственности и исполнять обязанности короля настолько хорошо, насколько я бы этого хотел, без помощи и поддержки женщины, которую я люблю", — сказал экс-монарх.

12 декабря 1936 года Эдуард, которого теперь опять называли принцем, отбыл из Портсмута в Австрию, где оставался до тех пор, пока Уоллис не получила развод со вторым мужем. 3 июня 1937 года в Шато-де-Канде (Франция) состоялось их бракосочетание, на котором не присутствовал никто из членов августейшей семьи и почти никто из друзей Эдуарда…

Новый король Великобритании, брат Эдуарда Георг VI, пожаловал новобрачным титулы герцога и герцогини Виндзорских. Но при этом он издал указ, по которому Уоллис лишалась права называться членом королевской семьи, к ней не имели права обращаться "Ваше королевское высочество". Таких прецедентов в истории еще не случалось.

Герцог Виндзорский скончался 28 мая 1972 года в Париже от рака горла, незадолго до своего 78-летия. Его тело военным самолетом доставили в Оксфордшир, а оттуда — в Виндзорский дворец. Верная Уоллис сопровождала покойного мужа. Во время похорон произошло ее примирение с королевской семьей.

Сама Уоллис умерла 24 апреля 1986 года. Согласно завещанию Эдуарда, тело вдовы тоже доставили в Англию и похоронили в королевской усыпальнице рядом с супругом. Так закончилась эта история великой любви.

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