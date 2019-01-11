Кто успел, тот пострел: Юрий Чайка хочет повысить в разы зарплату прокурорам

Генпрокурор Юрий Чайка обратился в правительство с просьбой увеличить зарплату для прокуроров в два раза. Это выглядит вызывающе со многих точек зрения.

Это можно сделать, приравняв ее к судейской, пишет Юрий Чайка в письме, которое цитируют "Известия". Генеральный прокурор полагает, что "конституционно-правовое положение прокуроров, уровень их социальной защищенности, включая финансирование, соответствуют судейскому". Если инициатива получит поддержку, оклады сотрудников прокуратуры увеличится в среднем с 80 тысяч до 170 тысяч рублей. По подсчетам "Известий", нагрузка на бюджет в итоге вырастет на 4 млрд рублей в год.

Просьба генпрокурора вызывает удивление. Во-первых, увеличение дохода работников прокуратуры существенно повысит нагрузку на бюджет государства, в котором, как известно, нет денег на содержание пенсионеров, на рефрмы в экономике, поэтому и был поднят пенсионный возраст и НДС. Во-вторых, это просто некрасиво с точки зрения запроса общества на социальную справедливость. Оклад прокурора в 80 тысяч рублей — это огромные, по мнению многих россиян, деньги, причем прокурор в отличие от судьи не имеет рисков давления со стороны, он защищен мундиром и даже личным оружием. Да, он выносит обвинительный приговор, но его утверждает или не утверждает судья.

Его надзорная деятельность тоже регламентирована законами и инструкциями. Кроме того, в качестве государственных служащих прокуроры имеют различные льготы и надбавки к окладам, например выплата за выслугу лет достигает 50% от оклада, есть доплата за ученое звание, квартальные и годовые премии (300% от оклада), выплаты за высокие достижения, напряженность и сложность работы (до 50%), за работу с секретными сведениями, составляющими государственную тайну (60%) и так далее.

То есть на самом деле зарплата у прокурора с окладом в 80 тысяч намного больше указанной суммы. Поэтому общие затраты из бюджета, подсчитанные "Известиями" могут быть смело удвоены. Впрочем, такие письма, как письмо Чайки, пишутся, когда есть уже устное согласие на самом верху.

Как сообщала "Правда.Ру", премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о наступлении "тощих" годов и непростом периоде для народа, но вот зарплату чиновникам он намерен повышать. И потратит на это государство в 2018 году порядка 138,6 млрд рублей, и дополнительно 375 млн рублей "на мотивацию" государственных служащих, которые участвуют в реализации национальных и федеральных проектов. В 2020 году — почти 209 млрд рублей, в 2021 году — 284,4 млрд рублей. Может быть именно под эти деньги и написано письмо Чайки, как говорится, "кто пострел, тот успел".

Правда, остается совершенно непонятным, что поощряет правительство "мотивацией", ведь степень компетентности нашего чиновничества и государственных служащих самого разного звена — различна и не всегда на высоком уровне. Впрочем, судя по последним региональным избирательным кампаниям, например, в Приморье, население начинает выражать свои претензии вполне политическим и легитимным путем. Что не может не радовать.

Мнение эксперта

Как сказала "Правде.Ру" почетный адвокат России Людмила Айвар, если увеличивать зарплату прокурорам, то нужно рассматривать вопросы об увеличении зарплаты и другим категориям граждан. С точки зрения адвоката, работа прокурора "не является настолько тяжелой и изнурительной, что можно было бы повышать заработную плату до обозначенного уровня, к тому же в стране достаточно сложно с финансированием вообще всех государственных программ". Нельзя сравнивать прокуроров с судьями, продолжира Людмила Айвар, "судьи работают практически круглосуточно, и у них обязанности совершенно другие, и ответственность совершенно другая".

А если сравнивать, то можно сравнить со следователями Следственного комитета, МВД и прочих, но "тогда и им надо повышать зарплату".

"У нас повышаются налоги, у нас уровень жизни у людей падает. И понятно, что увеличение зарплаты прокурорам будет идти за счет граждан Российской Федерации. Я не вижу такой возможности", - сказала Людмила Айвар.

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