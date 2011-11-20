Русские принц и Золушка: графу Шереметеву не помешали жениться на крестьянке социальные предрассудки

5:51 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Он принадлежал к одному из самых знатных и аристократических родов России. Она была дочерью деревенского кузнеца, крепостной актрисой и певицей. Но это не помешало графу Николаю Шереметеву полюбить Парашу Ковалеву и вопреки всему сделать ее своей женой. Правда платой за выдающийся талант и неравный брак стала ранняя кончина молодой женщины.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Шекспир летом

В XVIII столетии домашний театр графов Шереметевых в Кусково считался лучшим частным театром в Российской империи. По убранству, декорациям и уровню актерской игры (а талантливые крепостные актеры и певцы здесь серьезно обучались мастерству) он не уступал самым знаменитым профессиональным театрам.

Параша Ковалева родилась 20 (31) июля 1768 года в деревне Березино Ярославской губернии. Ее отец Иван Степанович занимался кузнечным ремеслом. Его называли "коваль", отсюда и фамилия — Ковалевы.

Еще в раннем детстве у девочки обнаружился талант к пению. Она обладала редким даром — необыкновенно красивым, завораживающим голосом. В шестилетнем возрасте она попала в графский театр. Воспитанием юных актрис занималась родственница Шереметевых, княгиня Марфа Михайловна Долгорукая. Помимо вокала и актерского мастерства, девочек обучали игре на арфе и клавесине, французскому и итальянскому языкам, чтению, литературе, а также некоторым точным наукам. По тем временам это было довольно приличное образование для девушки.

Молодой граф Николай Шереметев (1751-1809) впервые увидел Парашу, когда ей было десять лет. Вернувшись из путешествия по Европе, он захотел перестроить старые помещения отцовского театра. Во время наблюдений за строительством взгляд его упал на застенчивую девочку с бледным личиком, на котором выделялись огромные глаза… Позднее он был поражен необыкновенным голосом маленькой Параши Ковалевой. Он распорядился, чтобы ей давали главные роли во всех спектаклях. Сначала Параша выступала под псевдонимом Горбунова (данным ей по отцу, у которого из-за туберкулеза позвоночника вырос горб), затем, по графскому приказанию, ей была дана новая, более благозвучная фамилия — Жемчугова.

Игрой и пением Параши восхищались многие важные персоны, бывавшие в усадьбе Шереметевых. 30 июня 1787 года поместье посетила сама Екатерина II. Игра и голос юной Ковалевой-Жемчуговой настолько поразили императрицу, что она презентовала актрисе бриллиантовый перстень. С тех пор слава Прасковьи Жемчуговой шагнула далеко за пределы Кусково — она стала знаменитостью.

30 октября 1788 года скончался старый граф Петр Борисович Шереметев. Поместье унаследовал Николай Петрович. Он с трудом пережил смерть отца, ударился в загул… Именно Параша Ковалева-Жемчугова стала в эти дни его ангелом-утешителем. Между ними начало зарождаться чувство.

Вскоре из Кусково Шереметевы перебрались в новое имение — Останкино. Туда же переехал театр. Казалось бы, влюбленных ждет впереди только счастье. Однако Прасковья неожиданно занемогла. Врачи нашли у нее туберкулез — видимо, она унаследовала болезнь от отца — и навсегда запретили петь.

Несмотря на это, граф не оставил свою возлюбленную. 15 декабря 1798 года он дал актрисе вольную, а 6 ноября 1801 года в церкви св. Симеона Столпника на Поварской состоялось их венчание. Правда, Шереметев все же испугался пересудов, поэтому бракосочетание проходило тайно, присутствовало лишь несколько верных людей.

Между тем, здоровье Прасковьи с каждым днем ухудшалось. 3 февраля 1803 года графиня родила сына Дмитрия. Роды были тяжелые и так ослабили ее, что она даже не могла встать с кровати… 23 февраля 1803 года Жемчугова скончалась в петербургском Фонтанном доме Шереметевых. Ей исполнилось всего тридцать четыре года.

Графиню похоронили в Александро-Невской лавре, где располагался фамильный склеп графов Шереметевых. Еще при жизни супруги Николай Петрович Шереметев обратился к императору Александру I с прошением признать действительным его тайно заключенный брак с Прасковьей Ивановной и признать их общего новорожденного сына наследником рода Шереметевых. Царь удовлетворил прошение.

Николай Шереметев пережил жену на шесть лет. В память о ней он основал знаменитую Шереметевскую больницу, которая сейчас носит название Института скорой помощи имени Склифосовского. Перед смертью граф составил "Завещательное письмо" к сыну, в котором писал о его матери: "…Я питал к ней чувствования самые нежные… наблюдая украшенный добродетелью разум, искренность, человеколюбие, постоянство, верность. Сии качества… заставили меня попрать светское предубеждение в рассуждении знатности рода и избрать ее моею супругою…"