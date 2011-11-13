Истории любви: помимо двух жен, у Наполеона была польская коханка

8:55 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Наполеон называл пани Марию Валевскую своей польской женой. В их взаимоотношениях было восторженное чувство патриотки перед освободителем ее родины, оскорбленное чувство падшей женщины и искренняя любовь. Наполеон был отъявленным бабником, и в его жизни, помимо двух законных жен, заметный след оставила польская коханка.

Фото: commons.wikimedia.org by Орас Верне, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Битва при Йене. 14 октября 1806 г. Наполеон

1 января 1807 года по дороге в Варшаву император Наполеон ненадолго остановился переменить лошадей у ворот города Броне. Из шумной крикливой толпы поляков, состоящей по преимуществу из крестьян, рабочих и мещан, к генералу Дюроку, который был обер-гофмаршалом двора и адъютантом Наполеона обратились две женщины с просьбой хотя бы на мгновение увидеть великого человека.

Доверенное лицо императора мгновенно оценил красоту блондинки с большими голубыми глазами, обратившейся к нему по-французски глубоким низким голосом. Ее взор горел неподдельным восторгом, а щечки были залиты краской смущения. Grand Maréchal du palais или обер-гофмаршал Дюрок подвел обеих дам к дверце кареты: "Государь, взгляните на нее: она не побоялась протиснуться сквозь толпу, чтобы увидеть вас".

Прекрасная пани прерывающимся голосом выражает свой восторг перед Наполеоном, а тот подает ей букет со словами: "Мы увидимся, надеюсь, в Варшаве и я потребую тогда благодарности из ваших прелестных уст". Так, на постоялом дворе началась история любви 20-летней польской красавицы Марии Валевской и императора Франции Наполеона.

Будущая "коханка Наполеона" родилась в старинной, но обедневшей семье. После смерти ее отца на руках у матери остались шестеро детей. Вдова вынуждена была отдать девочек в пансион, где они немного выучились немецкому и французскому языкам, музыке и танцам. Пушкинское "мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь", относилось не только к русским дворянам и дворянкам, но и к польским шляхтичам и прекрасным панночкам.

Целомудренная и набожная полька могла составить прекрасную партию невероятно богатому и красивому юноше, который был ей почти ровесником. Однако он был русским и более того, сыном одного из генералов-угнетателей Польши. А ко всем ее девичьим достоинствам, католичка Мария была пламенной патриоткой. Поэтому она вышла замуж за 70-летнего дважды вдовца, старший внук которого был на девять лет старше невесты. Он в прошлом был шталмейстером, ведущим свой род от римских Колонна, и при этом очень богатым. Три года у юной Марии и старика Валевского не было потомства. Летом 1805 года у них родился сын.

Наполеон поручает верному Дюроку найти прекрасную незнакомку. Однако труднее оказалось не столько найти пани Валевскую (в этом помогли польские патриоты), а уговорить неприступную красавицу явиться на бал, куда ее позвал сам император. При помощи все тех же польских патриотов, которые намеревались сделать из Марии Валевской орудие для своих политических планов, пани чуть ли не силком приводят на празднество.

Вокруг прелестницы тут же возникает кружок блестящих свитских офицеров, не подозревавших о том, кому пытаются составить конкуренцию. Один за другим офицеры, рискнувшие перекинуться с Марией ничего незначащими фразами или пригласить ее на танец, тут же отсылались с каким-нибудь дурацким поручением подальше от двора. Тем временем Наполеон, над которым куражится шутник Эрот, проходит салоны и невпопад задает присутствующим вопросы. У одной молоденькой девушки император спросил, сколько у нее детей, у старой девы справился, не ревнует ли за красоту ее муж, а у чудовищной толстухи осведомился, любит ли она танцевать.

ПослеобедаМарии вручают записку от Наполеона: "Я видел только Вас, я восхищался только Вами, я хочу только Вас. Немедленным ответом успокойте пылкое нетерпение страсти". Валевская с отвращением мнет записку, она понимает к чему клонит этот мужчина — верующая женщина не собирается изменять нелюбимому супругу. Однако сам пан Валевский, правда, не догадывающийся о том, что у него пробиваются рожки, настаивает на том, чтобы жена поехала к императору. Старый придворный доволен успехом, выпавшим на долю его супруги, а значит и на него самого. То, что радует старого маразматика, наоборот, раздражает Марию: к ней уже обращаются с просьбами, словно она метресса императора.

В сердце целомудренной католички боролись мораль и патриотизм. Любовь к отчизне победила любовь к Богу, а может, настойчивый и волевой мужчина сумел сломить сопротивление молодой и, в сущности, одинокой женщины. Мария разрешает привести себя в апартаменты Наполеона. В первую ночь он пощадил ее, но вырвал обещание приехать к нему снова. Второго натиска опытного вояки бедняжка не выдержала. К тому же так ли уж высока плата за восстановление польской государственности? Это только у фривольных французов национальной героиней может быть Девственница! И высшее общество ее прекрасно понимает, многие панночки все бы отдали, чтобы оказаться на ее месте. У многих польских магнатов в ту пору были если и не откровенные связи в свете, то тайные гаремы в их поместьях.

Оставалось только решить, как сделать так, чтобы не оказаться очередной походно-полевой женой, а стать польской супругой Наполеона. Для начала Мария написала письмо супругу, в котором честно призналась в произошедшем. Постепенно, не знавшая до того настоящих мужских ласк женщина, влюблялась в человека из плоти и крови, а не в абстрактный идеал родины. Их медовый месяц проходил под сенью прусского замка Финкенштайн. Тихая и монотонная жизнь, когда за обедом ей и императору прислуживает простой лакей, а в отсутствие Наполеона она занимается рукоделием или читает, нравится Марии намного больше светских раутов в Варшаве.

Один из первых биографов Валевской, член французской Академии, писатель Фредерик Массон полагал, что она была для Наполеона тем типом женщины, которую он думал найти в Жозефине. "Женщины нежной, мягкой, внимательной, робкой, не имеющей ни желаний, ни, по-видимому, даже воли, принадлежащей ему целиком, живущей исключительно для него, женщины, которая если и просит у него милости, то милости настолько колоссальной, в такой степени не личной, что замыслить ее, при всей ее химеричности, может лишь необыкновенно возвышенная душа, требовать же ее от человека, значит, приравнивать этого человека к Богу", — отмечал Массон.

Валевская приезжала к своему возлюбленному в Париж в начале 1808 года, а потом жила в элегантном доме около Шенбруннского дворца в Вене, где и забеременела, и после Венского мира поехала разрешиться от бремени в Валевич. 4 мая 1810 года там появился на свет Александр-Флориан-Жозеф-Колонна-Валевский. В конце 1810 года пани Валевская, проведя сезон водолечения в Спа, возвращается в Париж. Вместе с сыном она проживает в изящном отеле Шоссе-д'Антен, куда каждое утро император посылает к ней за распоряжениями. У нее ежемесячная пенсия в десять тысяч франков, к ее услугам ложи во всех театрах и открыты двери всех музеев.

Одной из первых Мария Валевская поспешила к императору в период Ста дней. После заключения Наполеона на острове Святой Елены, пани Валевская сочла себя свободной. В 1814 году скончался ее супруг Валевский, и Мария в 1816 году вышла замуж за кузена императора, генерала, графа Филиппа-Антуана д'Орнано, отставного полковника гвардейской кавалерии, одного из самых блестящих и храбрых офицеров. В этом браке Мария тоже родила сына. Пленника Святой Елены этот брак очень огорчил. Впрочем, Марии не пришлось наслаждаться семейной жизнью. Он умерла 15 декабря 1817 года в своем парижском отеле на улице Виктуар от последствий почечнокаменной болезни.

Уточнения

Графиня Мария Вале́вская (пол. Maria Walewska, урождённая Лончи́ньская; пол. Łączyńska; 7 декабря 1786, Керноза, Лодзинское воеводство, Польша — 11 декабря 1817, Париж) — польская дворянка, дочь гостыньского старосты Матвея Лончиньского, любовница Наполеона I, мать его сына — графа Александра Колонна-Валевского.



Наполео́н I Бонапа́рт (фр. Napoléon Bonaparte [napoleˈɔ̃ bɔnɑˈpaʁt], корс. Napulione Buonaparte, итал. Napoleone Buonaparte; 15 августа 1769, Аяччо, Корсика — 5 мая 1821, Лонгвуд, остров Святой Елены) — император французов (фр. Empereur des Français) в 1804—1814 и 1815 годах, полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства, один из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада.

