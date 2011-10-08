Истории любви: принц Чарльз и принцесса Диана. Часть четвёртая

Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей

Самая большая загадка Дианы — почему она стала "иконой" для миллионов людей по всему миру. Кто-то скажет — удачный пиар. Но можете нам поверить — без вмешательства звезд подобные вещи не происходят. К тому же, в ее гороскопе сплелись два, казалось бы, несовместимых образа: чуть ли не святая, обнимающая больных СПИДом детей, и безудержная в любви женщина, готовая ради мужчин на самые экстремальные поступки.

Фото: flickr.com by Рик, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Принцесса Диана во время королевского визита на официальное открытие общественного центра на Уайтхолл-роуд в Бристоле в мае 1987 года

Читайте предыдущие части:

Истории любви: принц Чарльз и принцесса Диана. Часть первая

Истории любви: принц Чарльз и принцесса Диана. Часть вторая

Истории любви: принц Чарльз и принцесса Диана. Часть третья

Сюрпризы начались с той стороны, откуда никто и не ждал, причем сразу после свадьбы. Неожиданно для всех в королевской "фирме" выяснилось, что звезда популярности Дианы вовсе не собирается гаснуть после того, как все официальные мероприятия, связанные с помолвкой и свадьбой остались позади.

Поначалу всем казалось, что всплеск интереса к ней вызван лишь самим фактом ее удачного замужества и как только отзвонят свадебные колокола, Диана неизбежно отойдет на второй план. Но вот все торжества остались позади, медовый месяц тоже закончился, а народ вовсе не хотел расставаться с полюбившейся героиней.

Каждое ее появление на публике встречалось взрывами восторга, а газеты с фотографиями Дианы и любыми, самыми простыми подробностями ее жизни, разлетались как горячие пирожки. Даже для журналистов такой взлет популярности оказался неожиданностью, что уж говорить о ней самой. "Вчера я была никем, обычным человеком, а сегодня стала приманкой для масс-медиа", — недоумевала она в разговоре с друзьями.

В Уэльсе, куда Чарльз и Диана отправились сразу после свадебного путешествия, народ не скрывал своего разочарования, если принц появлялся без супруги. "Я здесь для того, чтобы собирать букеты", — шутил Чарльз. Тогда он еще мог шутить на эту тему.

В Австралии, куда супруги отправились уже после рождения своего первенца, ситуация оказалась еще более впечатляющей. Сотни тысяч людей выходили на улицы в каждом городе, чтобы их приветствовать. Миллион человек наиболее ярых фанатов и вовсе переезжали из города в город за своим кумиром. Все газеты и журналы выходили с фотографиями Дианы на обложке. Ни один представитель королевской семьи никогда не удостаивался такого горячего приема.

Конечно, в новейшей истории уже бывали прецеденты, когда молодая и эффектная супруга переключала на себя внимание публики. Вспомнить хотя бы визит Джона Кеннеди в Париж и грандиозный успех его жены Жаклин у французов. Как удачно выразился американский президент в своей речи, "я тот, кто сопровождает мадам Кеннеди в ее поездке". Но все же это был, скорее, единичный случай, и в своей стране президент Кеннеди был, безусловно, популярнее жены.

Ситуация Чарльза была гораздо сложнее: его попросту не замечали, если рядом была Диана. Поначалу это его удивляло, потом начало вызывать раздражение и обиду. После матча по поло — любимому виду спорта Чарльза, во время которого он забил несколько мячей, газеты даже не упомянули об этом, зато опубликовали фото лежащей на траве Дианы. Чарльз был в бешенстве.

Действительно, что это было? Откуда взялся этот слепой восторг от одного факта появления Дианы на публике? Она не рок-звезда и не киноактриса, силой своего таланта заставляющая людей носить ее на руках. Она не сделала ничего особенного, только вышла замуж. Неужели этого достаточно, чтобы вызвать любовь, граничащую с поклонением? Конечно, нет. Звезды сами определяют меру популярности того или иного человека, и значит, у Дианы для этого были все основания.

Сильный Нептун на вершине карты — в 10-м доме — доме социальной реализации. Человек, реализующий себя по Нептуну, всегда кажется не от мира сего. Впоследствии Диана скажет, что всегда хотела быть "королевой людских сердец". И это правда. Это было ее истинное призвание — служить народу, помогать людям, утешать, сострадать, — а вовсе не жажда пиара, в чем позже обвинят ее критики. Отсюда тяга к самым сложным случаям: помощь больным СПИДом, борьба за запрещение противопехотных мин.

Конечно, по-настоящему она осознает и поймет это не сразу, а когда ее семейная жизнь окончательно разрушится. Но и в самом начале, когда еще далеко было до серьезных занятий благотворительностью, народ (а Нептун в том числе символизирует именно народ) почувствовал в ней что-то настоящее, искреннее, резко контрастирующее с чопорностью и надменностью других членов королевской "фирмы".

Диана казалась своей, несмотря на то, что происходила из знатной и богатой семьи. Да и сама Диана легче находила язык с простыми людьми, а не со своими родственниками. Ее дружеские и любовные отношениясохранниками, дворецкими, инструкторами верховой езды тому подтверждение.

…Диана у постели больного СПИДом, рядом с матерью Терезой, в защитном шлеме от противопехотных мин — этот ее образ широко растиражирован и известен миллионам. Но была еще и другая Диана. Диана в шубе на голое тело ожидающая любовника, которого привозят во дворец в багажнике автомобиля, чтобы не зафиксировали камеры. Диана, отправляющая дворецкого на поиски своего друга — пакистанского хирурга — по пабам или в больницу, где он работает. Диана, сама звонившая мужчинам, чтобы назначить им свидание и менявшая любовников как перчатки.

Все это стало известно уже после ее смерти со слов дворецкого Пола Баррела, которого она в своих письмах называла "моя скала". Он решил поделиться интимными подробностями из жизни своей хозяйки в отместку королевской семье, обвинившей его в краже вещей принцессы. А может, ему захотелось, чтобы мир, наконец, узнал о другой Диане — дерзкой и безудержной в своих желаниях, а не той "забитой мышке", какой ее старались выставить в королевской семье.

Итак, "принцесса в любви". Именно так называлась еще одна скандальная книга о Диане, посвященная ее роману с Джеймсом Хьюиттом. Очень многое в судьбе и характере Дианы определил восьмой дом ее гороскопа. Это дом экстремальных ситуаций, катастроф, смерти и секса в том числе. Помните соединение Марса и Плутона — аспект воина? Так вот у Дианы он находится именно в 8-м доме.

Сразу две такие сильные планеты, которые к тому же являются управителями этого дома. Такой человек всегда ходит по лезвию ножа, его притягивают экстремальные ситуации и разумеется, у него очень сильная сексуальная энергия.

Конечно, Диана далеко не сразу осознала и разобралась со своими желаниями. Тем более, что совместная жизнь с Чарльзом этому не слишком способствовала. Помните его Сатурн на ее Марсе? Можно не сомневаться, что все инициативы Дианы пресекались на корню. "Наши сексуальные отношения происходили как бы между делом, от случая к случаю. А спустя четыре года иссякли вообще. Инстинкт подсказывал мне, что это так необязательно для нас. Он никогда не ощущал потребности. Как бы между делом он вспоминал об этом раз в три недели" — так она описывала свою семейную жизнь с Чарльзом.

Если учесть, что Чарльз всегда считал ее недалекой и не уставал внушать ей комплексы (в день своего 43-летия он повел жену на пьесу с весьма красноречивым названием "Никчемная женщина"), Диана воспринимала равнодушие мужа и его измену с любовницей как свой личный провал в качестве жены и женщины. И только много времени спустя, заведя романы с другими мужчинами, она поймет, что тоже может нравиться и быть желанной.

А что касается Чарльза, то с его Марсом в Стрельце (не самый сексуальный знак) он действительно не "мачо". В постели его больше тянуло поговорить и пофилософствовать, и "раз в три недели" — для него вполне достаточно. Так что и в этом они с Дианой совершенно не совпадали. Ее привлекали мужчины простые и "конкретные" — с ярко выраженной брутальностью: охранники, военные. А также сексуальные восточные мужчины — в полном соответствии с ее энергетикой.

Но даже понимание своих желаний и потребностей не принесло Диане желанного счастья и гармонии в любви. Она легко влюблялась — у нее была потребность в этом (Венера в 5-м доме — доме любви — говорит о сильной влюбчивости). Но ее Луна была в оппозиции (неблагоприятный аспект) с Марсом, отвечающим за отношения с мужчинами — она замечала все недостатки своих любовников, быстро в них разочаровывалась и также быстро и резко рвала с ними. Когда в карте такой аспект, женщина буквально изводит себя этим. Она и рада бы не замечать негативных сторон партнера (а у кого их нет?), но ничего не может с собой поделать — это буквально раздирает ее. И получалось, что с одной стороны она искала стабильных и прочных отношений (Венера в трине с Сатурном), а с другой — не могла их сохранить. Отсюда и вечная неудовлетворенность.

Сокращенный текст к публикации подготовила Светлана Сметанина

Авторы книги "Любовь, брак и судьба": Валерий Ледовских, Светлана Сметанина

Уточнения

Карл III (англ lang="en">Charles III, произношение: /tʃɑːlz/), полное имя Чарльз Фили́пп Арту́р Джордж (англ. Charles Philip Arthur George; род. 14 ноября 1948, Вестминстер, Большой Лондон) — король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, глава Содружества наций с 8 сентября 2022 года.



Диана принцесса Уэльская (англ. Diana, Princess of Wales, урождённая Диана Фрэнсис Спенсер (англ. Diana Frances Spencer), также известная как принцесса Диана, леди Диана или леди Ди; 1 июля 1961 года — 31 августа 1997 года) — член Британской королевской семьи, первая жена Чарльза, принца Уэльского (с 8 сентября 2022 года — короля Великобритании Карла III), мать Уильяма, принца Уэльского и принца Гарри, герцога Сассекского.

