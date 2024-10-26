Вечная история любви сильной женщины Элоизы и слабого мужчины Абеляра

11:31 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Элоиза и Абеляр — одна из тех любовных пар, наряду с легендарными с Пирамом и Фисбой, Тристаном и Изольдой, Ромео и Джульеттой, Лейлой и Меджнун ом, которые превращают в плоть и кровь абстрактное понятие Любовь. Они интересны не столько потому, что они были, сколько потому, что их история — вечна. Может, их история и ничему не учит, но их судьба предупреждает — это может быть с каждым! Итак, love story о сильной женщине и слабом мужчине.

Фото: архив Правды.Ру by art, PDM

За столетия их история обросла таким невероятным количеством легенд, что понадобился не один исторический труд, чтобы докопаться до истины.

В наше циничное время и скандалами-то трудно прославиться — представьте теперь времена, когда девушка была знаменита не только своей красотой, но и ученостью! Сейчас в заголовках — передоз наркоты, управление авто в нетрезвом виде, скандалы и прочая муть. Но ведь было время, когда на тлетворном Западе вместо пипшоу и прочих злачных мест царила и ценилась образованность.

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Насколько искренне ценился ум в Средневековье уже трудно судить, но Элоизу в Париже 12-го века привечали и за красоту, и за ум. Но многое уже говорит тот факт, что тогдашние красавицы стремились не "круто попасть на Ти-Ви" или модный подиум, а войти в гущу учености.

О родителях Элоизы ничего неизвестно (разве что ее мать звали Герсиндой). Она была сестрой каноника Фульбера, и ему она отдала на воспитание свою дочь Элоизу. Нам неизвестно ни имя отца, ни по какой причине мать передала дочку на воспитание брату. На основании того, что каноник Фульбер воспитывал Элоизу, нельзя делать вывод о ее сиротстве. Родители вполне могли здравствовать. В те далекие времена воспитанием занимались все члены Семьи. Может быть, так было удобнее и лучше.

17-летняя красотка сразу же приглянулась философу-перипатетику Абеляру, который пользовался заслуженной популярностью как прославленный наставник юношества. В то время в монастырях было немало образованных женщин из знатных семейств, но появление юной особы, которая желает продолжить свое образование, для чего специально приехала в Париж, даже тогда производило эффект, как и сейчас воспринимается участие женщин в боксерских турнирах или соревнованиям по тяжелой атлетике. Словом, это был нонсенс.

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Элоизой любовались, поскольку она была красива. Нам неизвестно, как она выглядела. Все ее сохранившиеся изображения — плод досужего вымысла художников, которые ее никогда не видели. Точно так же, как и Елену Прекрасную, ставшую причиной Троянской войны, Элоизу воспевали поэты, но рисовавшие ее облик художники вкладывали свое соображение о женской красоте, а не передавали облик этой уникальной женщины. Останки Элоизы, прежде чем они навеки упокоились на парижском кладбище Пер-Лашез, не один раз подвергались эксгумации.

Во время Великой французской революции, в 1792 году, их извлекли из склепа вторично, и свидетели письменно подтвердили, что госпожа Элоиза была "высокого роста и имела соразмерное телосложение, а также покатый высокий лоб, гармонирующий с другими частями лица". И еще, ее челюсть оказалась "украшенной зубами чрезвычайной белизны". Вот тут бы подсуетиться господам из современного дантологического бизнеса — гарантируем, мол, сохранность и чистоту ваших зубов, как у прекрасной Элоизы, возлюбленной Абеляра!

Лично мне, глядя на прах, трудно судить о соразмерности членов и всего скелета. Скорее всего, дело в отсутствии необходимого опыта. Сам поклонник говорит о своей пассии лаконично: "Если по внешнему виду она была не последней, то по своим познаниям она была первой".

Гораздо больше и красноречивее Абеляр говорит о себе самом, любимом: "Репутация моя тогда была такова, и я был наделен тогда такими прелестями молодости и красоты, что полагал, будто могу не опасаться отказа, какую бы женщину я ни удостоил своей любовью". Во всяком случае самовлюбленный философ искренне признавался, что его "пожирала лихорадка гордыни и сладострастия".

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Абеляр убежден в том, что он, по его собственному признанию, "первый и единственный философ на земле". Ох, не зря священники возвели гордыню в число смертных грехов! И такого незаурядного человека, как Абеляр, вдруг одолел бес сладострастия! Жажда плотских утех с девственницей заставляет его признаться: "Книга — это лицо девушки, и нам надо прочитать эту книгу, еще совсем свежую, нетронутую".

В своих мемуарах, озаглавленных "История моих бедствий", Абеляр говорит о том, что он сознательно избегал общества распутных девок, не желая довольствоваться ласками этих жалких и нечистых, на его взгляд, созданий, а для знакомства с дамами из "приличного общества" у занятого преподавателя просто не хватало свободного времени. Ситуация, с настойчивостью повторяющаяся из века в век.

Признаться, мне не приходилось читать у литературных критиков о влиянии истории любви Элоизы и Абеляра на творчество писателя Владимира Набокова. Возможно, эрудиты меня поправят, но в отношении взрослого дяди Абеляра к девушке Элоизе отчасти угадывается влечение вымышленного персонажа Гумберта Гумберта к Лолите. Тут есть некий нюанс: Абеляру под сорок (почти как герою романа Набокова), а Элоизе уже лет семнадцать (Лолита к этому времени уже списана со счетов, кроме того замужем и беременна от мужа). В Средние века, когда выдавали замуж отроковиц, Элоиза считалась уже перестарком, засидевшейся в девках.

Абеляр придумал, как ему казалось, хитроумный план, как проникнуть в дом каноника Фульбера, воспитателя Элоизы. Через знакомых дяди Фульбера Абеляр предложил себя взять его в дом в качестве нахлебника — по-гречески таких с античных времен называли "параситами". И вот так паразит Абеляр проник в дом почтенного человека.

Абеляр писал про каноника Фульбера: "Он всецело препоручил племянницу моему руководству, он предложил мне посвящать ее образованию все свободное время, что будет оставаться у меня после занятий в школе как днем, так и ночью, а также разрешил мне наказывать ее, ничего не опасаясь, если я сочту, что она в чем-то провинилась".

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Философ-преподаватель просто обалдел от свалившейся на него удачи. Вместо хитроумного плана против дяди и силков против девчонки философу предстояло пожинать плоды Эроса за здорово живешь. Элоизе клирик Абеляр нравился, и ей тоже хотелось вкусить плоды плотской любви. Они нравились друг другу физически, но главное — они были равны по интеллекту. Абеляр начал писать вирши, о которых сам же отзывался так: "Многие из этих стихов стали известны во многих краях, и до сих пор их распевают те, кто оказался под воздействием чар того же чувства". Ученому мужу льстило это, но больше всего яйцеголовому интеллектуалу нравилось, что его любят глядящие ему в рот ученики и ценят как философа.

Если бы дурачина Абеляр знал, что он попадет в историю как возлюбленный и муж Элоизы, а не как выдающийся философ, как он сам искренне считал, он бы, наверное, сам себя кастрировал. От отчаяния. От судьбы не уйдешь — это с ним проделают другие.

Вкратце произошло следующее. Каноник Фульбер застал Абеляра с Элоизой в известной позе, когда не было никаких сомнений в их взаимоотношениях. Оскорбленный в своих лучших чувствах, доверивший волку овечку (воистину Юпитер лишает разума того, кого хочет погубить), дядя изгнал учителя из своего дома. Чего же он ожидал, ведь пригласил нормального мужчину к девушке? Обделенный житейским умом каноник Фульбер очень сильно разгневался и на любимую племянницу, и на уважаемого мэтра.

И не зря изгнали Абеляра, который только в этой ситуации понял, что он действительно любит Элоизу. До этого клириком помыкала похоть, отныне он стал рабом Венеры. Когда каноник Фульбер отбыл по каким-то делам, Пьер Абеляр умыкнул беременную Элоизу в Бретань. В семействе сестры Абеляра Элоиза разрешилась бременем сыном, которого нарекли Пьер-Астролябий. К слову сказать, назвали его дурацким именем даже для средневековья.

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Ученый муж, ставший отцом, решился, наконец, на мужской поступок. Магистр Абеляр предложил мессиру Фульберу "удовлетворение, превосходившее все, что он только мог ожидать: я сказал, что готов жениться на той, что я обольстил, с единственным условием, чтобы брак был заключен втайне, дабы он не повредил моей репутации". Но тут нашла коса на камень. Элоиза категорически отказалась от брака с философом. Лучше бы панночка из гоголевской повести "Вий" насмерть замучила бы бурсака Хому Брута, чем Элоиза отказала пану философу. Однако сделала она это красиво.

Элоиза использовала как железную женскую логику, в соответствии с которой мужчине нельзя было одновременно заниматься наукой (сиречь философией) и содержать семью, так и схоластическую науку, по которой следовало, что она сама отвернется от "женатого мужчины", в котором видит идеал мудреца, но никак не самца и не супруга. Элоиза отказалась от брака — тайного или официального — по той простой причине, что это усугубит жизнь ее возлюбленного.

Самое интересное, Абеляром овладело настоящее чувство именно в тот момент, когда он осознал, что навсегда лишается любимой. Вожделенный предмет — игрушка для философа, который рассуждал в категориях логики, — исчезала навсегда.

Абеляра осудили на церковном соборе. Вдаваться в эти тонкости интересно только полоумным святошам — нормальным людям до этого нет никакого дела. История любви двух неординарных людей Средневековья закончилась трагически для мужчины.

Дядя оскорбленной племянницы собрал группу заговорщиков, которые кастрировали Абеляра. Философ Абеляр жаждал славы на ниве любомудрия, а обрел ее на почве унизительного членовредительства. Вместо статьи в энциклопедии его ожидала колонка светских сплетен в таблоиде. Скопец Абеляр страдал более не от преходящей физической боли, сколько от нестерпимой уязвленной гордости. После такого удара философ уже не смог подняться и удалился от мира в монастырь.

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