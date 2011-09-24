Истории любви: принц Чарльз и принцесса Диана. Часть вторая

В отношениях с Дианой нынешний король Великобритании не был злодеем

8:15 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Pravda.Ru продолжает публикацию глав из книги "Любовь, брак и судьба". В трагической истории взаимоотношений принца Уэльского и его первой супруги Чарльзу досталась роль отрицательного персонажа, который цинично пренебрег любовью Дианы и тем самым косвенно подтолкнул ее к гибели. Но в жизни редко случается четкое деление на черное и белое, палача и жертву. И реальный образ принца довольно далек от того, каким он обычно предстает в СМИ.

Фото: flickr.com by Корона Лакасс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чарльз в Канаде - Галифакс, Новая Шотландия

Читайте первую часть истории принца Чарльза и Дианы

Говоря о принце Чарльзе его английские биографы часто употребляют слово "первый". Он стал первым наследником престола, получившим университетское образование — он закончил Кембридж. Кстати, его преподаватели отзывались о нем как об очень прилежном студенте — Чарльз не пропустил ни одной лекции. Он также стал первым принцем Уэльским, который обучался в Уэльском университете и даже выучил валлийский язык, довольно сложный и совсем не похожий на английский. Он также стал первым из королевской семьи, кто прошел курс военного пилотирования, и первым, кто прыгнул с парашютом.

Хотя по большому счету никаких особых достижений от Чарльза никогда и не требовалось. Ему и так все дано по праву рождения. Его карта — это карта "типичного счастливчика", если можно так выразиться. И главный показатель этого — большой трин, или треугольник, между планетами — Луной, Юпитером и Сатурном. То есть между каждой из этих планет образуется угол в 120 градусов.

Такому человеку не надо ничего доказывать. Это карта не рядового человека — карта принца, так что в королевской семье он на своем месте. Благоприятный аспект между Луной и Юпитером отвечает за популярность и большие деньги. К тому же его Луна еще и в соединении с Восходящим узлом (астрологический символ, отвечающий за кармическую задачу человека) — это тоже говорит о власти и популярности. Луна обозначает в гороскопе мать и женщин в жизни мужчины. Ясно, что для Чарльза и то и другое очень важно. Юпитер в хорошем аспекте с Сатурном — это власть. К тому же у Чарльза еще Меркурий делает хороший аспект — секстиль — к Сатурну: это аспект государственного мужа, руководителя.

Правда, тот же Меркурий делает оппозицию к Луне, а это значит, что периодически у него случаются стычки с матерью по поводу его высказываний на публике. И действительно, Чарльз не хочет оставаться все время в тени своей матери-королевы и иногда позволяет себе выпады против правительства, критикуя его то по поводу системы образования, то по поводу экологии. Однажды он заявил, что его серьезно беспокоит ситуация с безработицей в стране, чем вызвал довольно язвительную отповедь со стороны правительства. Министр труда тогда саркастически заметил, что интерес принца к проблемам безработных вызван тем, что он сам ничего не делает. Что называется, не в бровь, а в глаз. Чарльза на самом деле беспокоит неопределенность и двусмысленность его положения "вечного принца". Однажды он беседовал с группой молодых безработных, которые пожаловались ему на тяготы своего положения. Принц весьма своеобразно выразил им сочувствие, сказав, что прекрасно их понимает, поскольку сам чувствует "неловкость" своего положения, правда, добавив, что его ситуация все же гораздо приятнее.

Хотя он и говорит, что монарх должен править как можно дольше, имея в виду свою мать, все же его беспокоит,что он не король. Инеизвестно, станет ли им когда-нибудь. У него Солнце "в шахте" — то есть не делает никаких аспектов с другими планетами. Такой человек обречен на "вечные" поиски самого себя. Вот Чарльз и ищет. В какой только области он себя не пробовал: занимался сельским хозяйством на ферме, причем настолько глубоко изучил все тонкости этого дела, что даже написал ряд статей о пользе органических удобрений. Кстати, специалисты оценили эти статьи довольно высоко.

Он всерьез увлекся садоводством и разведением цветов. Эта страсть принца одно время стала любимой темой для шуток. Язвительные английские журналисты даже прозвали его "полоумным, разговаривающим с растениями". А Венди Берри, бывшая экономка в загородном поместье Чарльза и Дианы, описала в своей книге "Принцесса Диана" такой забавный эпизод: "Однажды ко мне приехали друзья, и мы под дождем бежали к дому, и кто-то сказал: "Зачем принц заставляет работать садовника в дождь, можно хотя бы переждать непогоду". Все воззрились на мокрого мужчину с растрепанной головой. Ползая на коленях, он полол клумбу. Это был принц". Среди увлечений Чарльза числятся также английская архитектура (он даже написал книгу на эту тему) и живопись (несколько его картин были вполне успешно проданы).

Но все-таки главная задача его жизни — поиск себя и партнера. В карте Чарльза есть один сложный аспект между Солнцем и Ураном — биквинтиль (угол в 144 градуса). Это кармический аспект, задача которого зависит от того, какими домами в гороскопе управляют задействованные в нем планеты. Солнце управляет первым домом, отвечающим за реализацию себя, а Уран — седьмым, домом брака и партнера. Значит, основная тема его жизни — первый и седьмой дома. Если аспекты между управителями этих домов хорошие, человек счастлив в семейной жизни, если напряженные — ему всю жизнь предстоит решать эти проблемы.

Можно сказать, что в качестве любовника Чарльз всегда будет удачливей, чем в качестве супруга. У него Марс, отвечающий за мужскую энергетику, находится в пятом доме — доме любви. Чарльз — безусловно, идеальный любовник, который знает, как завоевать женщину, как доставить ей удовольствие. Впрочем, ему для этого и не надо прилагать особенных усилий. Его Марс делает секстиль к Венере, а это значит, что он нравится женщинам и они нравятся ему. К тому же Марс в пятом доме говорит еще о большой влюбчивости — Чарльзу нравится быть влюбленным. И действительно, у принца отбоя не было от поклонниц, и он часто менял свои симпатии в молодости.

Тут надо сказать еще об одной особенности Чарльза-любовника: его Венера находится в соединении (очень близко расположена) с Нептуном. А это значит, что он идеализирует женщин. Ему нравятся романтические отношения с красивым ритуалом ухаживания и разговорами о прекрасном — музыке, поэзии. Конечно, такие романтически-возвышенные отношения возможны только у влюбленных, а не у супругов — там вступают в действие совсем другие аспекты, и любитель романтики Чарльз оказывается не на своей территории. В свадебное путешествие с Дианой он взял то, что ему было наиболее близко, — рыболовные снасти и полдюжины книг его друга и наставника, южноафриканского философа Лоренса Ван-дер-Поста. Видимо, он полагал, что в свободное от рыбной ловли время они вместе с Дианой будут изучать мистические трактаты и обмениваться своими мыслями по этому поводу. Надо ли говорить, что у Дианы, обожавшей женские романы Даниэлы Стил и Барбары Картланд, были свои представления о том, чем надо заниматься во время медового месяца.

Продолжение следует...

Сокращенный текст к публикации подготовила Светлана Сметанина

Авторы книги "Любовь, брак и судьба": Валерий Ледовских, Светлана Сметанина

Уточнения

Диана принцесса Уэльская (англ. Diana, Princess of Wales, урождённая Диана Фрэнсис Спенсер (англ. Diana Frances Spencer), также известная как принцесса Диана, леди Диана или леди Ди; 1 июля 1961 года — 31 августа 1997 года) — член Британской королевской семьи, первая жена Чарльза, принца Уэльского (с 8 сентября 2022 года — короля Великобритании Карла III), мать Уильяма, принца Уэльского и принца Гарри, герцога Сассекского.



Карл III (англ lang="en">Charles III, произношение: /tʃɑːlz/), полное имя Чарльз Фили́пп Арту́р Джордж (англ. Charles Philip Arthur George; род. 14 ноября 1948, Вестминстер, Большой Лондон) — король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, глава Содружества наций с 8 сентября 2022 года.

