Истории любви: принц Чарльз и принцесса Диана. Часть первая

Одной из самых знаменитых пар XX века по праву считается союз принца Чарльза и леди Дианы. За их захватывающими отношениями, которые развивались по всем законам мыльной оперы, с жадным любопытством наблюдал буквально весь мир. И главный вопрос, который задавал себе, наверное, каждый зритель этого "сериала": почему он предпочел некрасивую Камиллу молодой и эффектной Диане? С точки зрения человеческой логики ответить на этот вопрос сложно. А вот с точки зрения астрологии — проще простого.
…29 июля 1981 года около 600 тысяч человек вышли на улицы Лондона, чтобы приветствовать принца Уэльского и его невесту — леди Диану Спенсер. Шоу, транслировавшееся на 70 стран мира, и впрямь получилось необыкновенным: чего стоило только роскошное платье невесты с семиметровым шлейфом и особая "хрустальная" карета, которую используют только при бракосочетании английских монархов. Ликующие подданные четыре раза вызывали "на бис" новобрачных криками: "поцелуйте, поцелуйте ее!" Растроганный архиепископ Кентерберийский произнес тогда фразу, ставшую исторической: "Из таких волшебных мгновений и рождаются сказки".
… А вот как они заканчиваются: 6 сентября 1997 года 6 миллионов человек пришли проводить в последний путь ту, которую они так любили — Диану, принцессу Уэльскую или просто леди Ди. 250-килограммовый гроб на лафете Большой королевской пушки, приспущенные флаги над королевской резиденцией — таких пышных похорон Британия не знала со времен смерти предыдущего короля Георга Шестого. Но не это поражало больше всего, а та — поистине всенародная человеческая скорбь и горечь утраты, которую обычно сдержанные англичане даже не пытались скрыть. Над Лондоном и всей страной стоял непрерывный колокольный звон и все 130 километров последнего пути от Лондона до места захоронения черный "роллс-ройс" с ее телом ехал, осыпаемый цветами…
По опросу BBC принцесса Диана вошла в десятку "великих британцев" всех времен — наряду с Уинстоном Черчиллем, Джоном Ленноном, Исааком Ньютоном и Уильямом Шекспиром.
Что же это была за женщина, вызывавшая такие сильные чувства у такого количества людей во всем мире и не сумевшая вызвать любовь у одного-единственного человека — своего собственного мужа? Главная загадка этого злополучного треугольника: почему любовь Чарльза к Камилле оказалась сильнее?
"Спасибо, Чарльз, за ад, в который ты меня поверг, и страдания, которые ты причинил мне — они многому научили меня", — написала Диана незадолго до своей гибели. И еще: "Меня вымотали битвы, но я никогда не капитулирую".
Бедная Диана: в битве за любовь Чарльза между ней и Камиллой у нее не было ни единого, точнее — ни малейшего шанса.
Короткая жизнь принцессы Дианы делится на две части почти поровну: до замужества и после. Ни ту, ни другую не назовешь особенно счастливой. С самого начала жизнь "принцессы из сказки", как назовут Диану журналисты, развивалась по вполне сказочному сюжету, в котором она играла одновременно роль Гадкого утенка и Золушки. По законам жанра в этой "сказке" были и злая мачеха, настраивавшая отца против детей, и высокомерные старшие сестры, снисходительно-насмешливо относившееся к младшей.
Диана была младшей из сестер, но это не значит, что любимой. "Мои родители никогда не говорили мне, что любят меня. Мельком целовали, но никогда не обнимали. Они мне повторяли, что я толстая, что я глупая. Я так и росла с сознанием этого", — скажет уже взрослая Диана. С детских фотографий исподлобья смотрит высокая, полноватая девочка — ни намека на улыбку, закомплексованная, неуверенная, обиженная.
С этим комплексом "гадкого утенка" Диане придется бороться почти всю жизнь. В ее гороскопе Луна делает сразу несколько негативных, напряженных аспектов — оппозицию к Марсу и Урану и квадрат к Венере. Две главные женские планеты — Луна и Венера, отвечающие за самовыражение женщины, за то, как она себя ощущает и ведет в жизни, находятся в квадрате, то есть в самом напряженном аспекте. Вот как раз отсюда все ее женские комплексы из-за роста, веса, чувство неуверенности, застенчивость. А брак с Чарльзом, поначалу так вдохновивший ее, потом еще больше "подрезал ей крылья". И только годам к 30 ей, наконец, удастся осознать себя как женщине, которая тоже может нравиться и быть любимой.
Ну, а в юности Диане и впрямь нечего было противопоставить своим более успешным сестрам. Старшая — Сара — была самой яркой из них, самой светской. Она во всем хотела быть первой и лучшей: самый модный автомобиль, самое элегантное платье, самая удачная шутка. И конечно, самые престижные поклонники. Среди них одно время числился и принц Чарльз — его роман с Сарой продолжался 9 месяцев.
У Дианы до свадьбы не было не то чтобы бойфренда, но даже обычного кавалера, который приглашал бы ее в кино или в кафе. "Она знала, что не надо размениваться", — скажет потом одна из ее подруг. Знала или нет, но мужчины не слишком обращали на нее внимание и не стремились с ней флиртовать. А директриса швейцарского пансиона, откуда Диана сбежала через полтора месяца, написала в письме ее отцу, что Диана "слишком наивна для своего возраста".
Диана явно не торопилась взрослеть, да и ее Луна в оппозиции с Марсом указывала на то, что ее личные отношения с мужчинами никогда не будут складываться легко и просто — как бы "сами собой".
Средняя — Джейн — типичная отличница, прекрасно успевавшая по всем предметам, любимица учителей. И тут Диане было нечем похвастаться. Она с трудом закончила среднюю школу, где ее хвалили разве что за общественно-полезные дисциплины: уроки труда и помощи престарелым. Неудивительно, что в семье Диану считали "глупышкой". Нет, разумеется, "глупышкой" Диана не была, но окружающие и она сама поймут это позднее. У нее Меркурий расположен перед Солнцем — такой человек уже изначально не может быть глупым. Но есть один момент — он ретроградный, то есть в момент ее рождения двигался назад, а не вперед. Человек с таким Меркурием тяжело схватывает, "тормозит", но при этом его ум — интуитивный, он все должен пропустить через себя, прочувствовать… И конечно, такой человек на все имеет свое мнение.
Позднее Диана закончила кулинарные курсы, где научилась прекрасно варить борщи и готовить запеканку. А когда начала жить отдельно от родителей, устроилась на работу няней в детский сад, а заодно и домработницей к старшей сестре, где за 1 фунт в час драила полы и кастрюли — как настоящая Золушка. Такой способ заработка на карманные расходы был довольно распространен в среде девушек из высшего английского общества, не получивших какого-либо специального образования. Тем более, что заниматься этой работой им приходилось в промежутках между балами и вечеринками на "ярмарке невест", и как правило, недолго.
Казалось бы, какая судьба может ожидать девочку, которая не бегает по дискотекам, не флиртует с поклонниками, а получает удовольствие от домашней работы и готовки борщей? Уж точно ничего необычного — выйти замуж за добропорядочного джентльмена, нарожать детей и кормить его своими фирменными запеканками. В общем, судьба обычной домохозяйки, разве что с более высоким уровнем дохода. Так считали все, кроме самой Дианы. "Я всегда предчувствовала, что моя судьба сложится не так, как у других", — признается она Эндрю Мортону, автору знаменитой книги "Диана. Ее подлинная история".
И это были не пустые слова романтически настроенной девушки. В жизни Дианы неоднократно происходили ситуации, поражавшие и ее саму, и окружающих, когда у нее вдруг открывался дар предвидения. Так однажды в ответ на обычный вопрос о здоровье ее отца она неожиданно для всех сказала, что ему предстоит тяжелая болезнь. Именно это и случилось буквально на следующий день.
В другой раз Диана предчувствовала гибель любимого коня принца Чарльза буквально за несколько минут до того, как это случилось. И наконец, самое впечатляющее предсказание, о котором стало известно из опубликованного письма, которое она написала своему дворецкому — Полу Баррелу. Незадолго до своей трагической гибели Диана буквально описала ее в своем письме: "Наступает самый опасный период моей жизни. Некто замышляет аварию: в моей машине откажут тормоза, случится автокатастрофа, и я получу серьезную черепно-мозговую травму".
У Дианы действительно были способности к ясновидению. В ее карте Нептун находится наверху и делает трин (благоприятный аспект) к Солнцу. Это говорит о ее чувствительности, тяге к искусству, интуиции, а также о медиумических способностях. Сильный Нептун преподнесет ей еще один необычный дар, но об этом позже.
А пока, если бы юная Диана призналась кому-либо из своего окружения, что ее ждет "необычная судьба", ее бы попросту подняли на смех. Кем она была тогда? Золушка, "гадкий утенок". "Долговязая девочка-подросток в нелепом мешковатом платье", — так не слишком лестно описала ее подруга старшей сестры. — "Она была страшно застенчива, то и дело заливалась краской и явно тушевалась рядом со старшей сестрой. Никакого светского лоска, совершенная простушка!" Мачеха Дианы пошла еще дальше, назвав ее "беспечной, пустой хохотушкой, которая считает, что Афганистан — это название кулинарного блюда".
Самая большая загадка Дианы — как из этой обычной, ничем не примечательной девочки она превратилась в женщину, ставшую "идолом", "иконой" для миллионов людей? И наконец, что же такого увидел в ней принц Чарльз? Почему он на ней женился?
Продолжение следует...
Сокращенный текст к публикации подготовила Светлана Сметанина
Авторы книги "Любовь, брак и судьба": Валерий Ледовских, Светлана Сметанина
Диана принцесса Уэльская (англ. Diana, Princess of Wales, урождённая Диана Фрэнсис Спенсер (англ. Diana Frances Spencer), также известная как принцесса Диана, леди Диана или леди Ди; 1 июля 1961 года — 31 августа 1997 года) — член Британской королевской семьи, первая жена Чарльза, принца Уэльского (с 8 сентября 2022 года — короля Великобритании Карла III), мать Уильяма, принца Уэльского и принца Гарри, герцога Сассекского.
Карл III (англ
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