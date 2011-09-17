Истории любви: принц Чарльз и принцесса Диана. Часть первая

Чарльз и Диана: убийственная любовь

11:13 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Одной из самых знаменитых пар XX века по праву считается союз принца Чарльза и леди Дианы. За их захватывающими отношениями, которые развивались по всем законам мыльной оперы, с жадным любопытством наблюдал буквально весь мир. И главный вопрос, который задавал себе, наверное, каждый зритель этого "сериала": почему он предпочел некрасивую Камиллу молодой и эффектной Диане? С точки зрения человеческой логики ответить на этот вопрос сложно. А вот с точки зрения астрологии — проще простого.

…29 июля 1981 года около 600 тысяч человек вышли на улицы Лондона, чтобы приветствовать принца Уэльского и его невесту — леди Диану Спенсер. Шоу, транслировавшееся на 70 стран мира, и впрямь получилось необыкновенным: чего стоило только роскошное платье невесты с семиметровым шлейфом и особая "хрустальная" карета, которую используют только при бракосочетании английских монархов. Ликующие подданные четыре раза вызывали "на бис" новобрачных криками: "поцелуйте, поцелуйте ее!" Растроганный архиепископ Кентерберийский произнес тогда фразу, ставшую исторической: "Из таких волшебных мгновений и рождаются сказки".

… А вот как они заканчиваются: 6 сентября 1997 года 6 миллионов человек пришли проводить в последний путь ту, которую они так любили — Диану, принцессу Уэльскую или просто леди Ди. 250-килограммовый гроб на лафете Большой королевской пушки, приспущенные флаги над королевской резиденцией — таких пышных похорон Британия не знала со времен смерти предыдущего короля Георга Шестого. Но не это поражало больше всего, а та — поистине всенародная человеческая скорбь и горечь утраты, которую обычно сдержанные англичане даже не пытались скрыть. Над Лондоном и всей страной стоял непрерывный колокольный звон и все 130 километров последнего пути от Лондона до места захоронения черный "роллс-ройс" с ее телом ехал, осыпаемый цветами…

По опросу BBC принцесса Диана вошла в десятку "великих британцев" всех времен — наряду с Уинстоном Черчиллем, Джоном Ленноном, Исааком Ньютоном и Уильямом Шекспиром.

Что же это была за женщина, вызывавшая такие сильные чувства у такого количества людей во всем мире и не сумевшая вызвать любовь у одного-единственного человека — своего собственного мужа? Главная загадка этого злополучного треугольника: почему любовь Чарльза к Камилле оказалась сильнее?

"Спасибо, Чарльз, за ад, в который ты меня поверг, и страдания, которые ты причинил мне — они многому научили меня", — написала Диана незадолго до своей гибели. И еще: "Меня вымотали битвы, но я никогда не капитулирую".

Бедная Диана: в битве за любовь Чарльза между ней и Камиллой у нее не было ни единого, точнее — ни малейшего шанса.

Короткая жизнь принцессы Дианы делится на две части почти поровну: до замужества и после. Ни ту, ни другую не назовешь особенно счастливой. С самого начала жизнь "принцессы из сказки", как назовут Диану журналисты, развивалась по вполне сказочному сюжету, в котором она играла одновременно роль Гадкого утенка и Золушки. По законам жанра в этой "сказке" были и злая мачеха, настраивавшая отца против детей, и высокомерные старшие сестры, снисходительно-насмешливо относившееся к младшей.

Диана была младшей из сестер, но это не значит, что любимой. "Мои родители никогда не говорили мне, что любят меня. Мельком целовали, но никогда не обнимали. Они мне повторяли, что я толстая, что я глупая. Я так и росла с сознанием этого", — скажет уже взрослая Диана. С детских фотографий исподлобья смотрит высокая, полноватая девочка — ни намека на улыбку, закомплексованная, неуверенная, обиженная.

С этим комплексом "гадкого утенка" Диане придется бороться почти всю жизнь. В ее гороскопе Луна делает сразу несколько негативных, напряженных аспектов — оппозицию к Марсу и Урану и квадрат к Венере. Две главные женские планеты — Луна и Венера, отвечающие за самовыражение женщины, за то, как она себя ощущает и ведет в жизни, находятся в квадрате, то есть в самом напряженном аспекте. Вот как раз отсюда все ее женские комплексы из-за роста, веса, чувство неуверенности, застенчивость. А брак с Чарльзом, поначалу так вдохновивший ее, потом еще больше "подрезал ей крылья". И только годам к 30 ей, наконец, удастся осознать себя как женщине, которая тоже может нравиться и быть любимой.

Ну, а в юности Диане и впрямь нечего было противопоставить своим более успешным сестрам. Старшая — Сара — была самой яркой из них, самой светской. Она во всем хотела быть первой и лучшей: самый модный автомобиль, самое элегантное платье, самая удачная шутка. И конечно, самые престижные поклонники. Среди них одно время числился и принц Чарльз — его роман с Сарой продолжался 9 месяцев.

У Дианы до свадьбы не было не то чтобы бойфренда, но даже обычного кавалера, который приглашал бы ее в кино или в кафе. "Она знала, что не надо размениваться", — скажет потом одна из ее подруг. Знала или нет, но мужчины не слишком обращали на нее внимание и не стремились с ней флиртовать. А директриса швейцарского пансиона, откуда Диана сбежала через полтора месяца, написала в письме ее отцу, что Диана "слишком наивна для своего возраста".

Диана явно не торопилась взрослеть, да и ее Луна в оппозиции с Марсом указывала на то, что ее личные отношения с мужчинами никогда не будут складываться легко и просто — как бы "сами собой".

Средняя — Джейн — типичная отличница, прекрасно успевавшая по всем предметам, любимица учителей. И тут Диане было нечем похвастаться. Она с трудом закончила среднюю школу, где ее хвалили разве что за общественно-полезные дисциплины: уроки труда и помощи престарелым. Неудивительно, что в семье Диану считали "глупышкой". Нет, разумеется, "глупышкой" Диана не была, но окружающие и она сама поймут это позднее. У нее Меркурий расположен перед Солнцем — такой человек уже изначально не может быть глупым. Но есть один момент — он ретроградный, то есть в момент ее рождения двигался назад, а не вперед. Человек с таким Меркурием тяжело схватывает, "тормозит", но при этом его ум — интуитивный, он все должен пропустить через себя, прочувствовать… И конечно, такой человек на все имеет свое мнение.

Позднее Диана закончила кулинарные курсы, где научилась прекрасно варить борщи и готовить запеканку. А когда начала жить отдельно от родителей, устроилась на работу няней в детский сад, а заодно и домработницей к старшей сестре, где за 1 фунт в час драила полы и кастрюли — как настоящая Золушка. Такой способ заработка на карманные расходы был довольно распространен в среде девушек из высшего английского общества, не получивших какого-либо специального образования. Тем более, что заниматься этой работой им приходилось в промежутках между балами и вечеринками на "ярмарке невест", и как правило, недолго.

Казалось бы, какая судьба может ожидать девочку, которая не бегает по дискотекам, не флиртует с поклонниками, а получает удовольствие от домашней работы и готовки борщей? Уж точно ничего необычного — выйти замуж за добропорядочного джентльмена, нарожать детей и кормить его своими фирменными запеканками. В общем, судьба обычной домохозяйки, разве что с более высоким уровнем дохода. Так считали все, кроме самой Дианы. "Я всегда предчувствовала, что моя судьба сложится не так, как у других", — признается она Эндрю Мортону, автору знаменитой книги "Диана. Ее подлинная история".

И это были не пустые слова романтически настроенной девушки. В жизни Дианы неоднократно происходили ситуации, поражавшие и ее саму, и окружающих, когда у нее вдруг открывался дар предвидения. Так однажды в ответ на обычный вопрос о здоровье ее отца она неожиданно для всех сказала, что ему предстоит тяжелая болезнь. Именно это и случилось буквально на следующий день.

В другой раз Диана предчувствовала гибель любимого коня принца Чарльза буквально за несколько минут до того, как это случилось. И наконец, самое впечатляющее предсказание, о котором стало известно из опубликованного письма, которое она написала своему дворецкому — Полу Баррелу. Незадолго до своей трагической гибели Диана буквально описала ее в своем письме: "Наступает самый опасный период моей жизни. Некто замышляет аварию: в моей машине откажут тормоза, случится автокатастрофа, и я получу серьезную черепно-мозговую травму".

У Дианы действительно были способности к ясновидению. В ее карте Нептун находится наверху и делает трин (благоприятный аспект) к Солнцу. Это говорит о ее чувствительности, тяге к искусству, интуиции, а также о медиумических способностях. Сильный Нептун преподнесет ей еще один необычный дар, но об этом позже.

А пока, если бы юная Диана призналась кому-либо из своего окружения, что ее ждет "необычная судьба", ее бы попросту подняли на смех. Кем она была тогда? Золушка, "гадкий утенок". "Долговязая девочка-подросток в нелепом мешковатом платье", — так не слишком лестно описала ее подруга старшей сестры. — "Она была страшно застенчива, то и дело заливалась краской и явно тушевалась рядом со старшей сестрой. Никакого светского лоска, совершенная простушка!" Мачеха Дианы пошла еще дальше, назвав ее "беспечной, пустой хохотушкой, которая считает, что Афганистан — это название кулинарного блюда".

Самая большая загадка Дианы — как из этой обычной, ничем не примечательной девочки она превратилась в женщину, ставшую "идолом", "иконой" для миллионов людей? И наконец, что же такого увидел в ней принц Чарльз? Почему он на ней женился?

Продолжение следует...

Сокращенный текст к публикации подготовила Светлана Сметанина

Авторы книги "Любовь, брак и судьба": Валерий Ледовских, Светлана Сметанина

Уточнения

Диана принцесса Уэльская (англ. Diana, Princess of Wales, урождённая Диана Фрэнсис Спенсер (англ. Diana Frances Spencer), также известная как принцесса Диана, леди Диана или леди Ди; 1 июля 1961 года — 31 августа 1997 года) — член Британской королевской семьи, первая жена Чарльза, принца Уэльского (с 8 сентября 2022 года — короля Великобритании Карла III), мать Уильяма, принца Уэльского и принца Гарри, герцога Сассекского.



Карл III (англ lang="en">Charles III, произношение: /tʃɑːlz/), полное имя Чарльз Фили́пп Арту́р Джордж (англ. Charles Philip Arthur George; род. 14 ноября 1948, Вестминстер, Большой Лондон) — король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, глава Содружества наций с 8 сентября 2022 года.

