Воздушная атака "безумного графа" Цеппелина

Ровно 110 лет назад, 2 июля 1900 года, состоялся первый полет дирижабля конструкции графа Фердинанда фон Цеппелина. Управлял аппаратом сам автор, которому в то время было уже за 60. Этот человек-легенда, чье имя стало синонимом самого слова "дирижабль", был выходцем из высшего света Вюртембергского королевства, существовавшего в Германии до 1918 года.

Фото: AP

Цеппелин родился в 1838 году. Молодой граф изучал науки, а потом поступил в военную академию. В 25 лет его отправили военным наблюдателем в Соединенные Штаты, где шла гражданская война, и там он впервые поднялся в небо на воздушном шаре. Позднее, во время франко-прусской войны 1870-1871 годов, уже полковник Цеппелин участвовал в осаде Парижа и видел, как над городом поднимаются десятки воздушных шаров, на которых спасают почту, ценности и людей.

Все чаще в дневниках военачальника стали появляться рисунки невиданных летательных аппаратов, порожденных его фантазией, на которые начальство смотрело с опаской. Армада управляемых воздушных кораблей тогда представлялась германскому командованию нелепицей, а разгоревшееся увлечение небом довело Цеппелина до конфликта с самим императором Вильгельмом II. Уволившись из армии, граф уединился, нанял на собственные деньги молодых талантливых инженеров и открыл на берегу Боденского озера небольшую мастерскую.

Для того чтобы подготовиться к строительству первого дирижабля Цеппелину, уже отметившему полувековой юбилей, потребовалось целых восемь лет. За эти годы в округе его стали звать не иначе как "безумный граф " — мало кто понимал, что делает этот сумасброд, прожигая семейные деньги графского рода Цеппелинов.

Стоит отметить, что немецкий аристократ был отнюдь не первым строителем дирижаблей. В 1899 году француз Сантос-Дюмон на своем аппарате благополучно облетел Эйфелеву башню. Изобретателем же данного типа аппаратов считается другой француз, Жан Батист Мёнье, который предложил свой проект еще в 1784 году!

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Первый же полет дирижабль совершил 24 сентября 1852 года, будучи изготовленным инженером А. Жиффаром. Такая большая разница между датой изобретения и первым полетом объясняется отсутствием в то время двигателей, способных привести дирижабль в движение.

Фото: AP

Особенность увлечения Цеппелина была в том, что именно он стал первым, кто отнесся к производству дирижаблей как к бизнесу. В 1898 году компания с берегов Боденского озера стала акционерным обществом, одну треть капитала которого внес лично граф. Строительство первых дирижаблей-"цеппелинов" началось через год в особом плавучем сборочном цехе в заливе Манзелл. Считалось, что плавучесть помещения упростит процедуру старта дирижабля — этому поможет ветер.

Стоит отметить, что дирижабли могут быть трех видов: мягкие — с корпусом из прорезиненной ткани, полужесткие — с металлической фермой вдоль днища и жесткие — с металлическим каркасом, на который натянута ткань. Граф строил именно жесткий тип аппаратов, причем в качестве подъемного газа использовались емкости с водородом, которыми наполняли каркас дирижабля. Снизу к днищу корпуса крепилась гондола управления и гондола с моторами. Каркас сделали из новомодного и потому невероятно дорогого алюминия.

Исторический полет состоялся 2 июля 1900 года. Опытный дирижабль носил индекс "LZ-1" ("Luftschiff Zeppelin"). Он имел длину 128 метров и приводился в движение двумя моторами "Даймлер" мощностью по 14,2 лошадиной силы каждый. Даже габариты крупнейшего современного транспортного самолета Ан-225 ("Мрия"), имеющего длину фюзеляжа 84 метра и максимальную ширину фюзеляжа около 7 метров, существенно уступают этому дирижаблю! Управлял аппаратом сам граф, которому к тому моменту было уже за 60. Дирижабль оказался медленным и неуклюжим, а его полет продолжался всего 18 минут — из-за поломки балансировочного механизма "Цеппелин" был вынужден сесть на воду.

Разочарованные неудачей акционеры потребовали свои деньги обратно, и изобретатель был вынужден выкупить их доли. Второй дирижабль LZ-2 был построен только в 1906 году — однако при взлете у него отвалились двигатели, и неуправляемый корпус с трудом опустили на воду озера.

В 1908 году семидесятилетнему графу удалось пробыть в воздухе уже восемь часов на борту LZ-4 и даже слетать на нем в соседнюю Швейцарию, но вскоре Цеппелин был вынужден экстренно посадить очередной аппарат из-за неисправности моторов. Следующей ночью внезапно налетевшая буря полностью уничтожила привязанный к земле дирижабль. Это была настоящая катастрофа, ведь собственные деньги графа уже кончились, европейские газеты над ним откровенно смеялись, а военные из Берлина перестали даже отвечать на его предложения. Но тут произошло чудо.

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Бюргеры, узнавшие из газет об очередной катастрофе "безумного графа", начали присылать ему свои собственные деньги. Так, буквально за несколько дней, Цеппелин получил сумму, которой хватило на изготовление нового дирижабля! Усердие и фанатизм графа заметили и в Берлине — даже император лично выделил полмиллиона марок для поддержания проектов Цеппелина, который учел опыт аварий и внес десятки изменений в конструкции своих аппаратов.

Фото: AP

В 1909 году после серии успешных испытаний Фердинанд фон Цеппелин основал первую в мире транспортную авиакомпанию, а через год начались регулярные полеты четырех его дирижаблей внутри Германии. Эти летательные аппараты почти сразу стали символом нового века и всемогущества техники. Каждое появление дирижабля сопровождалось столпотворением, причем с 1909 по 1914 год не произошло ни одной аварии. Детищем Цеппелина наконец-то заинтересовались военные.

К началу Первой мировой войны германская армия получила от Цеппелина 12 аппаратов, в помощью которых немцы смогли добраться до Англии. В мае 1915-го впервые в истории человечества произошла воздушная атака: армада цеппелинов бомбила лондонский Ист-Энд. Военные всего мира поняли: теперь никто не может чувствовать себя в безопасности даже в тылу. К концу войны Цеппелином было построено более ста боевых дирижаблей — их использовали для разведки, бомбометания, а потом на них установили пулеметы и даже пытались размещать небольшие самолеты — для защиты от атакующих аэропланов противника. Впрочем, рождение "летающих авианосцев" произошло уже после смерти Цеппелина, который скончался в Берлине 8 марта 1917 года от воспаления легких.

Его заслуги были высоко оценены еще при жизни. Кайзер наградил изобретателя двумя орденами, по случаю 70-летия Цеппелин был избран почетным гражданином многих городов Германии, а ряд немецких университетов присвоил ему степень почетного доктора. Развивался и бизнес основанной им фирмы.

Преемник графа, Хьюго Эккнер, под заказ Соединенных Штатов в 1920 году построил дирижабль LZ-126, который должен был парить не за счет опасного водорода, а недавно открытого гелия. Однако наибольшие успехи пассажирских дирижабельных перевозок связаны с аппаратом LZ-127 "Граф Цеппелин". В день 90-летия со дня рождения графа — 8 июля 1928 года дирижабль был торжественно окрещен именем Цеппелина его дочерью.

В 1923 году Эккнер создал совместное предприятие с американской корпорацией Gооdyear, которая получила все патенты Цеппелина. Начался золотой век немецкого дирижаблестроения, основу которого заложил немолодой уже человек без высшего технического образования, движимый лишь энтузиазмом.