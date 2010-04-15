Лучший подарок на столетие — бриллиантовая свадьба

Он дружил с сыном высокопоставленного чиновника, она — с дочерью. Как-то раз оба были приглашены на торжественный ужин в дом влиятельного политика, познакомились за столом и… влюбились друг в друга с первого взгляда. С тех пор минуло семьдесят пять лет.

Фото: openverse.org by fo.ol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бабушка

В июле Хилдред и Мерилл хотят отметить свою бриллиантовую свадьбу. Они вспоминают те события, которые довелось пережить вместе. Счастливым супругам впору делиться не только воспоминаниями, но и рецептами долголетия: в один год с 75-й годовщиной их совместной жизни Хилдред будет праздновать столетний юбилей, а Мерилл — свой 104-й день рождения.

О секретах своего долголетия и прочности брака престарелая пара рассказывает довольно охотно, как и об истории своего романа, длящегося более полувека. "Я увидел ее на том самом ужине, и она показалась мне невероятно красивой, — говорит Мерилл. — Такой она и остается в моих глазах по сей день. Это ли не любовь с первого взгляда? Пусть не говорят, что ее не существует".

Хилдред Манц было всего 19 лет, а Меррилу Хедрику — 23 года, когда они впервые встретились. Америка находилась во власти Великой депрессии, а девушки в те времена искали себе не просто сердечного друга, а твердо стоящего на ногах жениха, способного обеспечить семью жильем и пропитанием. "У него была хорошая работа и собственный автомобиль, что казалось мне просто шикарным. Парней с таким сильным характером я до Мерилла не встречала, — вспоминает Хилдред. — Я подумала, что такой мужчина добьется своего всегда, а я за ним буду как за каменной стеной. Решение было принято, и потом я о нем ни разу не пожалела. Мой муж — прекрасный человек, очень добрый, порядочный и наделенный удивительным чувством юмора. До сих пор он может заставить меня покатываться от смеха".

Возможно, молодые влюбленные долго испытывали бы свои чувства, но судьба заставила их форсировать события. Через четыре месяца после знакомства Мериллу дали повышение, ради которого ему предстояло переехать в Сакраменто. Он не мог отказаться от этого заманчивого предложения, а Хилдред — от мысли, что с Мериллом она хотела бы провести всю оставшуюся жизнь. Мерилл предпочел не давить на свою подругу, потому что не хотел навязывать ей свою волю. А она боялась, что его молчание вызвано отсутствием серьезных намерений. Несколько вечеров подряд Хилдред плакала, думая о безрадостном расставании, а потом поняла, что терять ей нечего — и предложила Мериллу руку и сердце. Теперь уже трудно сказать, кто из них больше радовался.

Хилдред не слишком боялась покидать родительский дом и уезжать в чужие края вместе с мужем. Выросла она в компании пяти родных сестер на отцовской ферме в Миннесоте. Когда глава семейства отчаялся добиться успеха на сельскохозяйственном рынке и подорвал свое здоровье, Манцы решили сменить климат на более теплый, продали фермы и отправились в Окленд. Юной Хильде было тогда всего 13 лет. На новом месте она прижилась быстро.

"В те времена я была по-настоящему счастлива. Окленд казался мне прелестным маленьким городком, совершенно безопасным, родным и тихим. Все изменилось с началом войны, — вспоминает Хилдред. — К нам хлынул поток разношерстной публики. Слишком много людей приехало, чтобы работать на верфи, строить транспортные суда и боевые корабли. И потом практически никто из них не стал возвращаться на старое место, все остались. От прежнего Окленда ничего не осталось. Так что к тому моменту, когда Мерилл предложил мне уехать с ним в Сакраменто, я уже не была привязана к этому месту".

У Мерилла, разумеется, была своя увлекательная и непростая история. В 1929 году он получил диплом с отличием Высшей школы Фремонта и вместе с однокашниками лелеял массу амбициозных планов. Но тут грянул финансовый кризис, и большинству из них пришлось сразу же забыть о полученном образовании и записываться в разнорабочие. Мерилл не собирался так сразу сдаваться и жертвовать своей мечтой. А мечтал он о карьере дизайнера-архитектора, причем не где-нибудь — только на Голливудских холмах. От сверстников его отличала такая деловая хватка, которая дается людям разве что от природы и свойственна далеко не каждому умудренному опытом бизнесмену. Поняв, что Голливуд в ближайшие годы уже не будет золотой жилой и всеобщей кормушкой, Мерилл решил отложить реализацию своих планов по покорению фабрики грез до лучших времен и в образовавшемся "перерыве" устроился работать управляющим на склад. К тому моменту, когда они с Хилдред познакомились, молодой человек уже знал, что хочет отказаться от юношеских замашек и совершенствоваться в искусстве руководить людьми.

Приехав в Сакраменто, молодожены обрели квартиру своей мечты — маленькую, но уютную и неплохо обставленную комнатку с примыкающей к ней крохотной кухней и складной кроватью, убирающейся в стенной шкаф. "Прелесть была в том, что на заднем дворе дома, в котором мы жили, находился единственный в городе плавательный бассейн. Целое лето я провела возле него и покрылась роскошным загаром. Смуглая кожа, бикини и любимый муж — больше девушке и не надо", — смеется Хилдред.

Но к 1941 году они устали от вечной тесноты, тем более что у них родился сын Хью. В семейной кубышке накопилось порядочно денег, благо, Мерилл стремительно поднимался по карьерной лестнице. Тем не менее возведением дома они занимались сами, чтобы он получился именно таким, как им хотелось. Дело было непростое, сил уходило очень много, но супруги не унывали. "Потом, когда мы уже несколько лет прожили в новом доме, я начал тосковать по той тяжелой работе, которую приходилось проделывать во время строительства, — рассказывает Мерилл. — И когда наш сын подрос, мы с ним начали мастерить. Причем не какую-нибудь ерунду, а стоящие вещи. Например, сделали 13-футовую парусную яхту прямо в гараже, а потом на ней участвовали в соревнованиях. Хью был капитаном, а я первым помощником".

Страсть к морским просторам стала семейным хобби, в которое постепенно втянулась и Хилдред. Они купили яхту побольше, и все втроем под парусом пересекли залив Сан-Франциско. Стоит ли удивляться, что Хью, которому сейчас уже 67 лет, вырос настоящим морским волком: он служил капитаном на огромных кораблях и большую часть своей жизни провел за пределами суши.

Вырастив детей — Хью и его младшую сестру Мэри, Хилдред устроилась на работу в школу, где вела уроки домашнего хозяйства. Учить девочек готовке, шитью, основам управления семейным бюджетом и решению массы вопросов, связанных с брачной жизнью, было для женщины настоящим удовольствием. Этой профессии она посвятила целых 17 лет и передала ее по "наследству" собственной дочери.

"Нас часто спрашивают, в чем секрет нашего счастья. Самый простой ответ — в любви. Но на самом деле одного чувства, пусть даже очень сильного, здесь мало. Нужно во всем поддерживать своих близких, будь то трудности или увлечения, — делится Хилдред. — Почему-то считается, что помогать супругу в горе сложнее, чем в радости. Но ведь многие пары распадаются в периоды штиля, когда нет никаких потрясений. Они просто не выдерживают однообразия семейной жизни и ищут перемен на стороне. Мне кажется, что важнее всего найти такой способ проводить время, чтобы он был одинаково увлекателен для мужа и жены. Мужчинам, увы, не дано разделять женские интересы. Поэтому в большинстве случаев, конечно, мне приходилось подстраиваться. Но секрет в том, чтобы не просто идти на компромисс, а принимать его всей душой".

Что же касается долголетия, тут все гораздо проще, говорит женщина. Главное, по ее словам, поддерживать активность на неизменном уровне, не поддаваясь болезням и хандре, и правильно питаться. Но у ее супруга есть своя теория на этот счет. "Просто она прекрасный человек, — утверждает Мерилл. — В ней столько любви и тепла, что ей по силам любое препятствие".

Уточнения

Сча́стье (праславянское *sъčęstь̂je объясняют из *sъ- «хороший» и *čęstь «часть», то есть «хороший удел») — состояние, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего призвания, самореализации. Также является эмоцией.



Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.

