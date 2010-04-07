Свадьба... на первом свидании

7:36 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Для многих пар, познакомившихся по объявлениям или в интернете, первое свидание наполнено особым смыслом и связано с массой тревожных переживаний. Нередко боязнь разочарования, которое может постичь обоих влюбленных при переходе с заочных отношений на реальные, отравляет встречу и даже охлаждает чувства.

Фото: unsplash.com by Alice Donovan Rouse, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свидание

"Страх неудачи свойственен любой паре, которая впервые собирается на настоящее свидание, тем более что провалы, действительно, чаще всего случаются именно при первой встрече, — объясняет американский психолог Дэнис Райн. — Но хуже всего то, что этот страх формирует предвзятое отношение, заставляя человека ожидать самого плохого. А если ты готовишься к худшему, то настраиваешься именно на такое развитие событий и уже на свидании неосознанно сам все портишь".

Норман и Бет, которые познакомились на сайте одной из популярных социальных сетей и около года регулярно переписывались, очень боялись первого свидания. Они настолько сильно дорожили своими виртуальными отношениями, что долгое время по обоюдному согласию даже не заговаривали о встрече наяву. "Нет никакой гарантии, что мы понравимся друг другу, когда сойдемся лицом к лицу. А так мы можем наслаждаться общением чуть ли не 24 часа в сутки и не напрягаться по поводу того, что кто-то из нас разочарует другого", — рассуждали они.

Но год спустя виртуальный роман начал не то чтобы сходить на нет, но, во всяком случае, терять свою новизну и привлекательность. Первой забила тревогу Бет. "Мы общались все меньше и меньше, буквально с каждым днем притяжение между нами ослабевало, — рассказывает американка. — Никаких ссор и скандалов не было, мы практически не спорили друг с другом, но что-то неуловимое, раньше доставлявшее нам массу удовольствия, бесследно исчезло".

Она уговорила Нормана обменяться телефонными номерами и вывела его на долгий откровенный разговор, призвав, наконец, выяснить отношения и разобраться, что между ними стало не так. Совместными усилиями влюбленные выяснили, что их чувства никуда не делись — просто переросли те рамки, в которые оказались закованы, и начали томиться в неволе.

Выход из положения даже искать было не нужно, настолько он казался очевидным: Бет и Норману просто пришла пора встретиться и научиться любить друг друга не в Сети, а по-настоящему. Но они понимали, сколько опасностей таит в себе первое реальное свидание — и насколько плачевно оно может закончиться. Им пришлось еще не один час потратить на телефонные разговоры, обсуждая разные варианты встречи, но решение, которое гарантировало бы им защиту от разочарования, так и не приходило.

Озарение постигло Бет во время просмотра романтической телепередачи о судьбах влюбленных пар. "Сначала я была рассеяна и больше думала о нас с Норманом, чем о тех молодых людях и девушках, которых показывали по телевизору, — вспоминает она. — А потом сквозь пелену, которой был затуманен мой разум из-за всех наших любовных перипетий, вдруг прорвались сказанные с экрана слова: "В старину большинство женихов и невест впервые встречались только у алтаря, и это не лишало их шанса на семейное счастье". Эта фраза буквально отпечаталась в моем мозгу. Я поняла, что может спасти наши отношения".

Когда она изложила свои соображения Норману, тот сначала принял ее слова за шутку, а потом отреагировал скептически. "Встретиться и сразу пожениться — это как в омут с головой", — пытался он урезонить свою подругу. Но Бет не собиралась сдаваться. День за днем она исподволь убеждала виртуального бойфренда в том, что спонтанная женитьба не сломает жизнь ни одному из них и даже не испортит их отношения. "Это так романтично — превратить первое свидание в свадьбу, — рассуждала женщина. — А если мы поймем, что совершили ошибку, то разведемся до того, как начнем страдать из-за этого".

Сейчас, когда все сомнения и метания уже позади, Бет готова признать, что ее идея совместить первую встречу со свадьбой была, мягко говоря, рискованной. Но этот риск, считает американка, на сто процентов себя оправдал. "Я прекрасно отдавала себе отчет в том, что Норман — тот самый единственный мужчина, которого я ждала всю свою жизнь. До него я ни с кем не знакомилась онлайн и не общалась так долго. Он оправдал все мои надежды, хотя к тому времени я уже начала терять веру в то, что когда-нибудь встречу подходящего человека, — объясняет она. — И лишиться его из-за нашей неспособности превратить виртуальные отношения в реальные или, что еще хуже, из-за неудачного первого свидания я не могла себе позволить".

Судьбоносная встреча, которая стала одновременно их бракосочетанием, состоялась на нейтральной территории. Норман жил в Кентукки, а Бет — в Мемфисе, но встретились и поженились они в штате Теннесси. Со священником, который должен был их обвенчать, они связались привычным способом — по Интернету. И сумели распланировать все торжество, не выходя из дома.

"Для меня это была настоящая пытка. Я носилась по всему городу, выискивая подходящее платье, делая маникюр и прическу, загорая в солярии и вообще экстренно приводя себя в порядок. Я не раз пожалела о собственной затее, но отступать не собиралась — помнила, что на карту поставлено мое счастье", — рассказывает Бет.

Сейчас она утверждает, что нисколько не сожалеет о поспешной свадьбе. Норман целиком и полностью согласен со своей любимой женой. "Кто-то, наверное, сказал бы, что мы добровольно лишили себя важного периода романтических отношений — ну этого, знаете, цветочно-конфетного этапа, — говорит мужчина. — Но у нас был год любовной переписки и еще несколько месяцев телефонных разговоров, а сейчас мы узнаем друг друга с новой, не знакомой прежде стороны. Ну и что, что мы уже женаты. Это ведь не мешает нам любить друг друга".

Сейчас они живут в одном из отелей Теннесси, наслаждаясь медовым месяцем. Молодожены намерены его затянуть, чтобы как следует отдохнуть и распланировать дальнейшую жизнь. "Наших сбережений, конечно, не хватит на то, чтобы оставаться в этой гостинице до конца наших дней, — смеется Бет. — Придется выбирать, как мы поступим: или Норман приедет ко мне в Мемфис, или я отправлюсь к нему".

Скорее всего, супруги остановятся на первом варианте, потому что у Бет более высокооплачиваемая работа, и доход жены станет существенным подспорьем для семейного бюджета на первое время. "А потом уже подумаем о том, чтобы завести детей, — говорит новобрачная. — Дети — это вам не свадьба, с ними торопиться не стоит".

Они с мужем призывают всех влюбленных, которые боятся совершить ответственный шаг и медлят, рискуя вообще разрушить свои отношения, не останавливаться и отважно идти до конца. "Если вы чувствуете, что нашли свою любовь и не хотите ее терять, — испытайте судьбу. Это страшно, но дело того стоит", — утверждают молодожены.

Уточнения

Сва́дьба сва́дебный обря́д, свадебный ритуал — один из семейных обрядов (ритуалов), оформляющий вступление в брак.



Брак (производное от глагола брать), или бра́чный сою́з, супру́жество — один из старейших общественных институтов, который упорядочивает межличностные и сексуальные отношения, признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи, который порождает взаимные права и обязанности брачной пары.

