Романтические отношения начались между... профайлами

7:22 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

После смерти своего деда 24-летняя Кейси Гуданини начала проводить большую часть свободного времени в интернете. Эта утрата буквально опустошила девушку, ведь дед занимался ее воспитанием, пока ее отец, служивший на флоте, плавал по далеким морям и океанам.

Фото: Wikimedia Commons by Don Hankins is licensed under Public domain Wikipedia Final Project Second Draft

Кейси не хотелось ни с кем встречаться, поэтому привычные походы по магазинам и веселые прогулки с друзьями она сменила на одинокие ночные бдения за компьютером. Впрочем, не такие уж одинокие.

Ее привлекали социальные сети — там можно было знакомиться с людьми по персональным страничкам, не вступая ни с кем в личный контакт. Особенно ей нравилась функция "Узнай, насколько ты крут" — оценки, которые пользователи выставляют друг другу. "Мне было интересно узнать, какое впечатление обо мне складывается у совершенно незнакомых людей", — объясняет девушка. Она уделяла оформлению своего профайла массу времени, постаравшись подобрать лучшую фотографию и рассказать о себе подробно и в то же время интересно.

Через некоторое время на Кейси валом посыпались предложения познакомиться от представителей сильного пола. "Мне это казалось смешным и нелепым. Я не стремилась найти себе друга и тем более бойфренда в интернете. Мне просто хотелось отвлечься и, возможно, немного поднять самооценку", — утверждает американка.

Большинство запросов о знакомстве она сразу же удаляла, посмеиваясь над самонадеянными и порой даже грубоватыми намеками потенциальных кавалеров. Но один кандидат приглянулся ей самой: красивый профиль, синие глаза, темные волосы. Именно таким она всегда представляла идеального мужчину. Но как обратиться к прекрасному незнакомцу, Кейси понятия не имела, поэтому написала ему просто: "Эй!"

Он ответил быстро, словно сидел у компьютера и ждал ее послания. Назвавшись Мэттом Локвудом, молодой человек завязал со своей новой интернет-знакомой непринужденную переписку. Даже не слыша его голоса, она смеялась над его шутками — и думала, что как раз о таком парне всегда мечтала.

Она никогда не была замужем, а Мэтт не так давно развелся. Ничто не мешало им встретиться и попытаться установить отношения за пределами виртуальной реальности, однако они, не сговариваясь, решили не торопить события. Тем не менее Кейси каждый день бежала домой с работы, чтобы проверить, не пришло ли ей послание от Локвуда.

После месяца дистанционного общения Мэтт спросил, нельзя ли им созвониться, и, заручившись согласием своей виртуальной подруги, набрал ее домашний номер. Они проговорили более пяти часов — почти всю ночь. "Периодически у меня в голове вспыхивала мысль о том, что надо бы попрощаться и повесить трубку, ведь он потратил уйму денег. Да и вообще — казалось не слишком приличным так затягивать разговор", — вспоминает Кейси. Но ни она, ни ее собеседник не пожелали прервать общение до тех пор, пока не пришло время им обоим собираться на работу.

Всю следующую ночь они снова проговорили. Задушевные беседы продолжительностью по три-четыре часа повторялись еженощно, и оба абонента сознавали, что уже не представляют себе жизни друг без друга, хоть еще ни разу и не виделись. Ни Кейси, ни Мэтт не решались рассказывать о своем онлайн-романе посторонним, чтобы не давать никому возможность поставить на их отношения клеймо "виртуального флирта".

"Трудно влюбиться в человека, которого ты никогда не видел. Поначалу и мне самой ситуация казалась более чем странной. До самого последнего момента я сомневалась в перспективности этой нашей затеи", — признается Кейси. Видимо, ее сомнения как-то сказались на разговорах с Мэттом, потому что тот почувствовал неладное и, улучив подходящий момент, предложил подруге встретиться — провести вместе выходные.

Первое свидание они запланировали за три месяца, и все это время мечтали о том, как будут гулять рука об руку и целоваться. Но встреча в аэропорту Маршалла обоих разочаровала. Мэтт весь взмок от волнения, стеснялся своих потных ладоней и раскаивался в поспешном решении рвануть в гости к незнакомой девушке. Кейси чувствовала себя неловко, не узнавая в госте того остроумного и внимательного мужчину, с которым ночами болтала по телефону. Чтобы наладить контакт, им потребовалось провести несколько часов за барной стойкой. Зато вечером первого дня влюбленным уже казалось, что они знакомы всю жизнь.

Уикэнд пролетел как одно мгновение, и Мэтт позвонил на работу, чтобы взять небольшой отпуск и провести с Кейси хотя бы неделю. Когда все-таки пришло время расставаться, пара обменялась первыми взаимными признаниями в любви — и обещаниями вместе встретить Рождество. В разлуке они продолжали переписываться и созваниваться, но эти способы общения, конечно, меркли по сравнению с личной встречей. Их телефонные разговоры стали часто заканчиваться слезами: Кейси плакала от невозможности увидеть Мэтта, а он безуспешно пытался ее успокоить. Непродолжительные встречи раз в несколько месяцев проходили бурно, но оставляли тягостное чувство. И вот спустя год после первого "реального" свидания влюбленные заговорили о браке.

Оба боялись, что не уживутся вместе, ведь краткие свидания — это вам не брачная рутина. "Порой мне казалось, что мы еще недостаточно хорошо знаем друг друга. Вот сойдемся, поженимся и… разбежимся", — откровенничает девушка. Мэтт пошел ей навстречу — взял отпуск и приехал к своей избраннице на два месяца. За это время, как они предполагали, станет ясно, выйдет ли что-нибудь путное из их затеи.

Первый опыт совместной жизни оказался сложным. Они много ссорились, потому что раскрывали друг в друге новые, незнакомые качества. Но когда два месяца истекли, Мэтт и Кейси поняли, что не представляют себе жизни поврозь. И решили, что непременно поженятся.

Теперь, когда их брак уже узаконен, влюбленные радуются тому, что их чувства изначально развивались на расстоянии. Кейси так и вовсе убеждена в том, что если бы они познакомились лично, а не в интернете, ничего бы не вышло. "Виртуальное общение дает возможность узнать человека таким, какой он есть, а не судить по одежке. И если ты чувствуешь, что это твой вариант, то никакие впечатления при встрече не смогут разрушить уже существующей между вами связи", — считает счастливая миссис Локвуд. Они с мужем до сих пор вспоминают, как переписывались и часами разговаривали по телефону. "Иногда нам этого даже недостает, — признается Мэтт. — Но если у нас в семье возникнут проблемы, мы знаем, что делать. Расстанемся на время и снова будем общаться через интернет. Это чудодейственное лекарство для отношений".

Уточнения

Виртуальная служба знакомств — интернет-сервис, предоставляющий пользователям Интернета услуги по виртуальному общению с другими пользователями, аналог реальных служб знакомств.



Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.

