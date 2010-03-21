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Наталья Синица

Любовный роман длиною в 35 лет

Общество » Семья » Истории любви

В течение 35 лет американцы Гвендолин и Рид Уильямс наслаждались своим счастьем. Жили они в буквальном смысле душа в душу, пока мужа не настиг страшный недуг: у него в легких появилась злокачественная опухоль, которая стремительно развивалась.

Жених и невеста
Фото: unsplash.com by Andrew Itaga and73w, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жених и невеста

Ни сам мужчина, ни его потрясенная супруга даже не успели осознать, что болезнь фатальна. Не прошло и трех месяцев, как Рид совсем слег и держался только благодаря усилиям врачей. Гвендолин целыми сутками сидела у его постели, понимая, что любовь всей жизни скоро покинет ее.

Овдовев, она долго не могла прийти в себя. "Так получилось, что нам с Ридом всегда хватало друг друга. Детей бог нам не послал. И его, и мои родители уже умерли. Друзей, подруг и родственников, с которыми бы я тесно общалась, у меня не было. Я осталась наедине со своим горем и не находила сил его пережить", — рассказывает женщина. Она часами бесцельно бродила по городу Буффало, где раньше с удовольствием гуляла по выходным вместе с мужем. Конечно, ее посещали мысли о самоубийстве. "Тогда мне казалось, что жизнь кончена", — признается Гвендолин.

Из глубокой депрессии она вышла совершенно неожиданно. Во время очередного хождения по городу вдова заметила в витрине одного из книжных магазинов объявление о литературном конкурсе. Оно гласило, что каждый желающий может попробовать себя в роли писателя — изложить историю своей жизни в определенном объеме и передать ее на рассмотрение компетентного жюри. Гвендолин, которой даже не с кем было поделиться своим горем, сочла участие в творческом состязании лучшей данью памяти покойного супруга.

"Я подумала, что смогу написать любовный роман, героиней которого была сама на протяжении трех с половиной десятков лет. Мне всегда казалось, что в книге главное — содержание, а не стиль, — рассказывает американка. — Пришлось, конечно, следить за слогом, но в целом я просто вспоминала и переносила свои воспоминания на бумагу. Не нужно было ничего выдумывать, потому что наша жизнь с Ридом и так была похожа на роман".

Они полюбили друг друга, когда ей было пятнадцать, а ему шестнадцать. Рид смолоду был настоящим джентльменом: однажды утром по дороге в школу он уступил Гвендолин свое место в автобусе. Всю дорогу юноша стоял рядом, развлекая попутчицу веселым разговором. К концу пути им уже казалось, что они знакомы всю жизнь. Разойдясь по классам, подростки провели день порознь, с нетерпением ожидая следующей встречи в школьном автобусе.

На сей раз Рид планировал сесть рядом с новой подругой и расспросить ее о том, не встречается ли она с кем-нибудь. Но "их" место занял краснолицый щекастый старшеклассник, вольготно расположившись в одиночку на целом сиденье. Риду пришлось проявить бойцовские качества, и после непродолжительной, но бурной перепалки их с толстяком высадили из автобуса за драку. Гвендолин не могла бросить нового друга в беде и вышла вместе с ним.

Они гуляли по городу, болтая без умолку. Очень много всего и сразу нужно было сказать друг другу, чем они и занимались до самой темноты — и только тогда вспомнили, что дома их ждут родители. На следующее утро Рид занял для девушки заветное место в автобусе, и с тех пор они ездили вместе каждый день. "Это было только начало. Мы оба верили, что влюблены, однако мои отец с матерью относились к нашему роману настороженно. Они боялись, что я забеременею и выйду замуж — именно в такой последовательности. Но мы с Ридом уже тогда умели преодолевать препятствия, встающие на пути наших отношений", — вспоминает Гвендолин.

Ее отец был шерифом графства, поэтому он частенько пользовался служебным положением и либо сам присматривал за дочерью, когда та отправлялась на свидание с Ридом, либо просил кого-то из полицейских "покараулить" парочку. Девушка бесилась из-за постоянного контроля, но со временем поняла, что родители просто очень переживают за нее и не желают ее избраннику зла. Как-то ее отец в шутку сказал: "Ну давай, что ли, устроим зятька на работу", — и предложил Риду за небольшую плату выполнять разные поручения в офисе шерифа.

"Я понимала, что папа хочет постоянно держать нас под контролем, но Риду нравилось самому зарабатывать пусть даже небольшие суммы, и он был благодарен моей семье, — рассказывает Гвендолин. — Под отцовским крылышком мы частенько встречались, то в офисе, то в здании суда, куда Рид относил бумаги. Целовались в укромных уголках и даже в лифте, пока папа не видит. Это было романтично".

С первой зарплаты своего поклонника девушка получила подарок — гигантскую мягкую игрушку, зеленую собаку с длинными ушами. Эту реликвию она хранит до сих пор. "Я и сейчас ясно вижу, как Рид подъезжает к моему дому на своем мотоцикле, а за спиной у него к сиденью привязан огромный блестящий пакет. Мне почему-то показалось, что это большой букет цветов, и когда Рид достал оттуда собаку, я была ошарашена и принялась хохотать", — вспоминает Гвендолин. Перед своим 16-м днем рождения она получила в подарок недорогое, но красивое колечко. Приняв презент, она раз и навсегда решила для себя, что хочет выйти за Рида замуж и быть с ним всю оставшуюся жизнь.

Потом молодого человека призвали в армию и отправили служить в Форт Нокс. Однажды в субботу Гвендолин поссорилась со своей матерью, которая в очередной раз пыталась убедить дочь не торопиться со свадьбой, и сбежала из дома, прихватив с собой копилку, полную монет. На улице было холодно, поэтому девушка, побродив по городу, приняла спонтанное решение — поехать к Риду. Она знала, что на военную базу просто так не пропустят, но в тот момент ей безумно хотелось увидеть любимое лицо. Посмотрев на заплаканное лицо юной дамы, командир Рида отвел ее к своей жене, и та приютила беглянку на ночь. А на следующий день молодому человеку разрешили проводить подругу до дома.

Когда Гвендолин исполнилось 17, они поженились — и 35 лет жили в любви и согласии. История этих отношений, которую женщина облекла в форму книги, должна послужить примером для многих молодых пар, по наивности считающих любовь игрой. "Между мужчиной и женщиной должно установиться доверие. Если оно появилось, значит, влюбленные имеют шанс на серьезные отношения, — объясняет свою точку зрения американка. — Сколько лет они будут доверять друг другу, столько и проживут вместе. Подорванное доверие делает союз двух людей бессмысленным".

Оплакивая свою потерю, миссис Уильямс хочет посоветовать всем мужьям и женам не терять драгоценного времени, потому что, сколько бы его ни было им отпущено, все равно в итоге этот срок покажется ничтожно малым. "Говорите друг другу о любви. Не стесняйтесь выражать чувства на словах. Проявляйте заботу и чуткость. Не скупитесь на похвалы и комплименты, — говорит Гвендолин. — Тогда потом вас не будет мучить совесть за то, что вы чего-то недодали любимому человеку".

Стоит ли говорить, что книга о романе Гвендолин и Рида выиграла литературный конкурс и в ближайшее время будет опубликована. Переведут ли ее на русский язык, сказать пока трудно. С другой стороны, кто знает, может быть, эта бесхитростная и правдивая история любви покорит весь мир.

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.

Брак (производное от глагола брать), или бра́чный сою́з, супру́жество — один из старейших общественных институтов, который упорядочивает межличностные и сексуальные отношения, признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи, который порождает взаимные права и обязанности брачной пары.

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Автор Наталья Синица
Наталья Синица — журналист, бывший корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Темы депрессия
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