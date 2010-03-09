Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Синица

Любовь: научно-романтический расчет

6:15
Общество » Семья » Истории любви

Известный психолог Роберт Эпштейн полагает, что в недалеком будущем многие люди разделят его необычный взгляд на отношения между мужчинами и женщинами. Точка зрения эксперта заключается в том, что любовь можно "вырастить" в душе сознательно, приняв волевое решение и выбрав подходящего кандидата.

"Подростки. Первая любовь"
Фото: YouTube канал Киноафиша Трейлеры by Скриншот видео YouTube канала Киноафиша Трейлеры, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
"Подростки. Первая любовь"

Ученый предлагает тем, кто до сих пор остается одиноким, задуматься над его предложением — не ждать милости от природы и ковать счастье собственными руками.

Основной специализацией Роберта Эпштейна были творческие способности подростков и особенности их реализации. Но когда его брак распался, психолог всерьез задумался над проблемами межполовых отношений — и со временем стал настоящим экспертом в любовных делах.

"Сейчас я вспоминаю, как развивались мои отношения с женой, и понимаю, что мы допускали совершенно банальные ошибки, — говорит 56-летний Эпштейн. — Когда тягостные эмоции, связанные с распадом брака, немного поутихли, я начал сожалеть о том, что все произошло по такому тривиальному сценарию".

В 2002 году к нему пришла молодая женщина, чтобы взять интервью для своей диссертации. В ходе беседы она обмолвилась, что ей ни разу в жизни не доводилось влюбляться. И доктор Эпштейн вдохновился идеей — заставить свою новую знакомую полюбить кого-то. Он разработал серию экспериментов, в которые собирался ее вовлечь, однако девушка не захотела принимать в них участие. Она мотивировала свой отказ нежеланием смешивать работу и личную жизнь.

Оставшись без объекта исследований, психолог не утратил стремления осуществить свою смелую задумку. И решил поставить эксперименты на себе. Для начала Эпштейн нашел подходящую партнершу, причем поисками особенно не озадачивался. Как-то в самолете он разговорился с женщиной, которая сидела в соседнем кресле, рассказал ей о своих планах и настолько увлек идеей "рукотворной" любви, что попутчица согласилась стать его партнершей по научно-романтическому проекту.

В основу своей стратегии ученый положил аспекты общения, которые, как давно было доказано психологами, способствуют сближению между людьми, — совместные поиски приключений, обмен рассказами о своих проблемах и сопереживание, нежные прикосновения.

Хорошая новость в том, что Эпштейн и та женщина из самолета в конце концов по-настоящему влюбились друг в друга. Плохая — что их отношения оказались очень краткими. Поскольку попутчица ученого жила в Венесуэле, виделись они урывками, а такие расстояния рано или поздно убивают любые, даже самые сильные чувства. Но, несмотря на постигшее его разочарование, ученый был доволен, ведь он сумел влюбиться и тем самым доказать собственную правоту относительно возможности осознанно взрастить в душе романтическое чувство.

Этот ценный опытоформилсяв концепцию "организованной любви", которую Роберт Эпштейн активно пропагандирует среди своих соотечественников. Он искренне убежден в том, что представления о любви как о спонтанном и стихийном чувстве основаны на заблуждениях, заложенных в нашей психике едва ли не на генетическом уровне.

"Мы растем на сказках и фильмах, в которых магические силы помогают людям обрести свою вторую половинку, а потом жить с нею долго и счастливо, чтобы умереть в один день, — объясняет психолог. — Эти сказочные представления о природе человеческих чувств делают нас уязвимыми и заставляют полагаться на Судьбу, которая, как правило, разочаровывает".

Чтобы раскрыть секрет успешного построения "организованной любви", Эпштейн начал изучать счастливые браки. Он ознакомился с исследованиями своих коллег, подтвердивших гипотезу о том, что отношения между партнерами, которые выбрали друг друга в качестве супругов совершенно осознанно, спустя несколько лет после свадьбы оказываются более прочными, нежели отношения в браке по большой любви.

Вскоре сам Эпштейн женился повторно — и утверждает, что нашел себе жену по всем правилам успешного союза, поэтому долгая и счастливая совместная жизнь им гарантирована. Сейчас исследователь преподает в Университете Сан-Диего (Калифорния), где читает курс психологии. Этой возможностью он пользуется, чтобы привлечь студентов в качестве добровольцев для проведения своих "брачных" экспериментов. Молодые люди выполняют разработанные ученым упражнения, способствующие сближению со знакомыми и даже незнакомыми людьми.

Методы Эпштейна достаточно просты — это сопереживание, возникающее на основе доверительных разговоров, синхронное дыхание и длительный визуальный контакт. Почти все студенты, попробовавшие эту систему, заявили впоследствии о возникшем у них приятном ощущении родства с людьми, которые совсем еще недавно были им чужими. О том, как этот комплекс упражнений помог ему самому обрести семейное счастье, Роберт Эпштейн тактично умалчивает, однако все в университете знают, что его жена в прошлом семестре приходила на несколько занятий, которые проводил ее муж. Видимо, с целью укрепления существующей между ними связи.

Сейчас психолог надеется обратить в свою любовную веру большинство американцев и, если получится, жителей других стран. "Западная цивилизация дала людям очень много, но она так и не научила нас правильно выбирать себе партнера, — считает Эпштейн. — В нашем прогрессивном мире мы, как это ни странно, сидим и ждем чуда, в то время как могли бы сотворить его и сами. Глупо считать, что любовь не поддается контролю. Попробуйте — и сами поймете. Пусть тут нет романтики, но, в конце концов, ее и вообще не так уж много в нашей жизни".

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή «душа»; λόγος «учение») — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Синица
Наталья Синица — журналист, бывший корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Темы венесуэла
Обсудить
Новости Все >
Различия между сублимированными и сушеными лакомствами: стоит ли переплачивать
Зимнее вождение: как справиться с ослепляющим светом фар
Наличие кошки в доме связали с риском шизофрении
Как сохранить саженцы плодовых деревьев при зимних морозах
Фитнес для беременных: как заниматься без вреда для здоровья
Доктор Мясников развеял популярный миф о сливочном масле
Лучший картофельный гратен: минимальный набор ингредиентов
Экзопланеты легче ваты: система Kepler-51 пополнилась новым миром
Из чего состоит счастье: мнение психолога
Как узнать, скручен ли пробег у автомобиля
Сейчас читают
Как правильно сеять морковь? Хитрость, чтобы не нужно было заниматься прополкой
Садоводство, цветоводство
Как правильно сеять морковь? Хитрость, чтобы не нужно было заниматься прополкой Аудио 
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Российский шоу-бизнес
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась Аудио 
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев Заправщик Ил-78. Небесный танкер дальней авиации России Дмитрий Плотников
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Последние материалы
5 способов выглядеть элегантно на празднике, не напрягаясь
Любовь: научно-романтический расчет
Земельный сертификат для многодетных: как получить и что для этого нужно
Лера Кудрявцева показала лицо своего внука Льва от сына Жана
Две новые планеты: почему они не смогут стать второй Землёй
31 декабря театр Модерн приглашает на семейную комедию Юрия Грымова Масквичи
Эксперты назвали самые необычные районы мира
Уникальный старинный храм Владимирской области, исполняющий заветные желания
Рецепт запеканки, который возвращает в детство
Три признака привязанности кошки к вам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.