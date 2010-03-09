Любовь: научно-романтический расчет

6:15 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Известный психолог Роберт Эпштейн полагает, что в недалеком будущем многие люди разделят его необычный взгляд на отношения между мужчинами и женщинами. Точка зрения эксперта заключается в том, что любовь можно "вырастить" в душе сознательно, приняв волевое решение и выбрав подходящего кандидата.

Фото: YouTube канал Киноафиша Трейлеры by Скриншот видео YouTube канала Киноафиша Трейлеры, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ "Подростки. Первая любовь"

Ученый предлагает тем, кто до сих пор остается одиноким, задуматься над его предложением — не ждать милости от природы и ковать счастье собственными руками.

Основной специализацией Роберта Эпштейна были творческие способности подростков и особенности их реализации. Но когда его брак распался, психолог всерьез задумался над проблемами межполовых отношений — и со временем стал настоящим экспертом в любовных делах.

"Сейчас я вспоминаю, как развивались мои отношения с женой, и понимаю, что мы допускали совершенно банальные ошибки, — говорит 56-летний Эпштейн. — Когда тягостные эмоции, связанные с распадом брака, немного поутихли, я начал сожалеть о том, что все произошло по такому тривиальному сценарию".

В 2002 году к нему пришла молодая женщина, чтобы взять интервью для своей диссертации. В ходе беседы она обмолвилась, что ей ни разу в жизни не доводилось влюбляться. И доктор Эпштейн вдохновился идеей — заставить свою новую знакомую полюбить кого-то. Он разработал серию экспериментов, в которые собирался ее вовлечь, однако девушка не захотела принимать в них участие. Она мотивировала свой отказ нежеланием смешивать работу и личную жизнь.

Оставшись без объекта исследований, психолог не утратил стремления осуществить свою смелую задумку. И решил поставить эксперименты на себе. Для начала Эпштейн нашел подходящую партнершу, причем поисками особенно не озадачивался. Как-то в самолете он разговорился с женщиной, которая сидела в соседнем кресле, рассказал ей о своих планах и настолько увлек идеей "рукотворной" любви, что попутчица согласилась стать его партнершей по научно-романтическому проекту.

В основу своей стратегии ученый положил аспекты общения, которые, как давно было доказано психологами, способствуют сближению между людьми, — совместные поиски приключений, обмен рассказами о своих проблемах и сопереживание, нежные прикосновения.

Хорошая новость в том, что Эпштейн и та женщина из самолета в конце концов по-настоящему влюбились друг в друга. Плохая — что их отношения оказались очень краткими. Поскольку попутчица ученого жила в Венесуэле, виделись они урывками, а такие расстояния рано или поздно убивают любые, даже самые сильные чувства. Но, несмотря на постигшее его разочарование, ученый был доволен, ведь он сумел влюбиться и тем самым доказать собственную правоту относительно возможности осознанно взрастить в душе романтическое чувство.

Этот ценный опытоформилсяв концепцию "организованной любви", которую Роберт Эпштейн активно пропагандирует среди своих соотечественников. Он искренне убежден в том, что представления о любви как о спонтанном и стихийном чувстве основаны на заблуждениях, заложенных в нашей психике едва ли не на генетическом уровне.

"Мы растем на сказках и фильмах, в которых магические силы помогают людям обрести свою вторую половинку, а потом жить с нею долго и счастливо, чтобы умереть в один день, — объясняет психолог. — Эти сказочные представления о природе человеческих чувств делают нас уязвимыми и заставляют полагаться на Судьбу, которая, как правило, разочаровывает".

Чтобы раскрыть секрет успешного построения "организованной любви", Эпштейн начал изучать счастливые браки. Он ознакомился с исследованиями своих коллег, подтвердивших гипотезу о том, что отношения между партнерами, которые выбрали друг друга в качестве супругов совершенно осознанно, спустя несколько лет после свадьбы оказываются более прочными, нежели отношения в браке по большой любви.

Вскоре сам Эпштейн женился повторно — и утверждает, что нашел себе жену по всем правилам успешного союза, поэтому долгая и счастливая совместная жизнь им гарантирована. Сейчас исследователь преподает в Университете Сан-Диего (Калифорния), где читает курс психологии. Этой возможностью он пользуется, чтобы привлечь студентов в качестве добровольцев для проведения своих "брачных" экспериментов. Молодые люди выполняют разработанные ученым упражнения, способствующие сближению со знакомыми и даже незнакомыми людьми.

Методы Эпштейна достаточно просты — это сопереживание, возникающее на основе доверительных разговоров, синхронное дыхание и длительный визуальный контакт. Почти все студенты, попробовавшие эту систему, заявили впоследствии о возникшем у них приятном ощущении родства с людьми, которые совсем еще недавно были им чужими. О том, как этот комплекс упражнений помог ему самому обрести семейное счастье, Роберт Эпштейн тактично умалчивает, однако все в университете знают, что его жена в прошлом семестре приходила на несколько занятий, которые проводил ее муж. Видимо, с целью укрепления существующей между ними связи.

Сейчас психолог надеется обратить в свою любовную веру большинство американцев и, если получится, жителей других стран. "Западная цивилизация дала людям очень много, но она так и не научила нас правильно выбирать себе партнера, — считает Эпштейн. — В нашем прогрессивном мире мы, как это ни странно, сидим и ждем чуда, в то время как могли бы сотворить его и сами. Глупо считать, что любовь не поддается контролю. Попробуйте — и сами поймете. Пусть тут нет романтики, но, в конце концов, ее и вообще не так уж много в нашей жизни".

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.



Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή «душа»; λόγος «учение») — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

