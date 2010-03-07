Любовь с первого... слова

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Бывший служащий Королевских Военно-воздушных сил Великобритании Дерек Симмондс и его жена Мюриэл недавно отпраздновали бриллиантовую свадьбу, вспоминая о том, как 63 года назад они влюбились в… голоса друг друга.

Фото: openverse.org by fo.ol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бабушка

Когда Дерек Симмондс в один прекрасный зимний день 1947 года позвонил на телеграф, чтобы по телефону продиктовать телеграмму для отправки, он и подумать не мог, что юная девушка-оператор, которая возьмет трубку, станет его единственной любовью на всю оставшуюся жизнь.

Дерек тогда находился в Йорке, где была расквартирована его эскадрилья. Зима выдалась на редкость снежная, полеты пришлось приостановить. Пилоты разъехались кто куда — некоторые отправились погостить домой, другие устроили себе внеплановый отпуск за границей. На 19-летнем Симмондсе лежала обязанность поддерживать связь между летчиками и в нужный момент оповестить их о необходимости вернуться на базу. Поэтому он регулярно отправлял и получал телеграммы.

"Я был жутко застенчивый и старомодный по тем временам. Отношения с девушками у меня не клеились, — вспоминает сейчас Дерек. — Может быть, мне помогло то, что с Мюриэл мы говорили по телефону. Не видя ее, я не так сильно волновался и смог даже отпустить пару шуточек. Она показалась мне особенной, ее голос зачаровывал. В итоге я настолько разошелся, что осыпал ее комплиментами и пригласил на свидание".

Собираясь на встречу, Дерек волновался. А вдруг девушка, голос которой так ему понравился, окажется дурнушкой? Или сам он придется ей не по душе, и она, увидев его, развернется и уйдет… Сможет ли он пережить такое разочарование? Ведь ему уже казалось, что это любовь. Хуже всего было то, что во время телефонной беседы с Мюриэл Симмондс наговорил много неправды. Он не скрыл от нее ничего компрометирующего, хотя, впрочем, скрывать ему было особо нечего. Но желание заинтересовать и увлечь девушку оказалось настолько велико, что молодой человек нафантазировал о себе всяких небылиц.

На первом свидании они решили просто прогуляться по заснеженному городу. Блуждая по улицам, парочка оживленно болтала, обмениваясь шутками и историями из жизни. В какой-то момент Мюриэл поскользнулась и, чтобы удержаться на ногах, ухватилась за локоть своего спутника, а он ее с удовольствием поддержал. После этого Дереку показалось вполне уместным взять девушку за руку под предлогом того, чтобы она не упала. И, провожая ее домой, он нашел в себе силы признаться во лжи.

"Было морозно, так что щеки у меня покраснели уже давно. Иначе бы она заметила, как мне стыдно, — вспоминает 82-летний Дерек в день своей бриллиантовой свадьбы. -Япризнался Мюриэл, что многое из моих рассказов по телефону было враньем. Например, я назвал себя военным летчиком и много говорил о своем участии в боях во Второй мировой, но на самом деле я не летал. Я выпалил это все одним махом и ждал, что она или будет высмеивать меня или просто уйдет".

Но Мюриэл осталась. "Все парни привирают о себе, — улыбаясь, сказала она своему новому знакомому. — А теперь расскажи мне, чем же ты все-таки занимаешься на работе". Так и начались их отношения, которые остаются теплыми и доверительными по сей день. Через неделю после первой прогулки Дерек, охваченный романтическими чувствами, пригласил девушку на настоящее свидание — в кафе.

Через три года после знакомства влюбленные поженились в одной из йоркских церквей — и с тех пор ни разу не пожалели о своем решении связать себя брачными узами. "Мне было тогда всего девятнадцать лет, совсем юная девушка. Родителей я потеряла во время войны, посоветоваться было не с кем. И когда Дерек предложил мне выйти за него замуж, я понимала, что решение придется принимать самостоятельно и нести за него ответственность, — рассказывает 79-летняя Мюриэл. — В послевоенные годы браки зачастую заключались поспешно. Женщин было много, мужчин мало. Я, как и другие девушки, боялась остаться старой девой. Но больше этого меня пугала перспектива оказаться замужем за плохим человеком".

На обдумывание предложения, сделанного Дереком, у девушки ушло несколько дней. "Я снова и снова прокручивала в голове наши разговоры, убеждая себя в том, что лучше человека в жизни не встречала. И решила — будь что будет", — вспоминает Мюриэл. Жених поставил ей только одно условие: она должна сменить работу. Ему не нравилось, что по долгу службы ей приходится ежедневно общаться и, возможно, кокетничать с сотнями незнакомых мужчин. "Он боялся, что чей-то голос увлечет меня, как это случилось с ним самим", — смеется женщина.

Мюриэл послушалась. Она уволилась с телеграфа и поступила в педагогическое училище. После его окончания миссис Симмондс устроилась работать в начальную школу, а Дерек ушел из ВВС и занял пост коммерческого директора в мебельной компании. Этот бизнес оказался очень выгодным: после войны начался строительный бум, люди обставляли новые дома. Так что за мужем Мюриэл жила как за каменной стеной.

"Когда мы с ним начали встречаться, у меня были и другие поклонники. Но я ни разу не пожалела о том, что среди прочих выбрала именно его. Я предпочитаю не оглядываться в прошлое. У нас была долгая и счастливая жизнь, но мы и сейчас счастливы вместе", — говорит женщина.

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.



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