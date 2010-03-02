Предложение руки и сердца. В лифте, в аквариуме, на стадионе...

6:05 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Сомневаетесь, ответит ли подруга согласием на предложение руки и сердца? Сделайте его так, чтобы отказаться было невозможно. Этому совету последовал 24-летний Кирк, который торжественно позвал любимую замуж в том самом месте, где они случайно познакомились — в лифте. "Ничего подобного я и представить не могла", — только и сумела вымолвить невеста.

Фото: commons.wikimedia.org by Arunpaypal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кольцо

Валлийцы Кирк и Элизабет довольно долгое время прожили на одном этаже дома в центре Кардиффа, однако впервые встретились в лифте. По признанию молодых людей, они понравились друг другу с первого взгляда, но заговорить так и не решились.

Через несколько месяцев произошла новая встреча и все в том же лифте, но на этот раз Кирк решил не упускать свой шанс и заговорил с привлекательной девушкой. Во время беседы выяснилось, что у них есть общий друг, так что теперь появился шанс видеться не только по пути домой, но и в компании приятелей.

Через восемь месяцев Кирк решил, что готов прожить с Элизабет всю свою жизнь. Молодой человек рассудил, что предложение должен сделать в том месте, которое очень многое значит для них обоих — в лифте, который их познакомил.

24-летний врач украсил кабину розами и любимыми цветами своей подруги — лилиями, на полу расставил свечи и разбросал конфеты. А затем позвонил Элизабет и попросил, чтобы она вышла к лифту. "У меня тяжелые коробки, мне нужна твоя помощь", — сказал хитрый юноша и поехал вверх.

Но к его удивлению двери лифта открылись не на десятом этаже, где находились их с Лиз квартиры, а на девятом. лифт вызвала пожилая пара, которая тоже была крайне удивлена, когда двери распахнулись и перед ними предстал молодой человек, стоящий на одном колене с кольцом в руках.

Вторая попытка добраться до "места назначения" оказалась удачной — лифт приехал на десятый этаж, где уже ждала Элизабет, которая и подумать не могла, что ее сейчас ждет. "Конечно, я догадывалась, что Кирк хочет сделать мне предложение, но и предположить не могла, что он придумает что-то подобное", — делится своими переживаниями счастливая невеста.

Принято считать, что в нашем веке романтике уже практически не осталось места. Но изобретательные влюбленные все равно находят способ так предложить своей избраннице руку и сердце, чтобы это запомнилось не только ей, но и всем окружающим.

К примеру, в прошлом году одна из российских авиакомпаний помогла молодому человеку вручить заветное колечко своей возлюбленной прямо в небе. Произошло это за день до Нового года. Пара собиралась лететь на праздничные каникулы. Как только лайнер поднялся в воздух, и погасло табло "Пристегните ремни", мужчина достал коробочку с кольцом и подарил его своей спутнице. Стюардессы, заранее знавшие о предложении, принесли цветы и открыли шампанское. А по громкой связи в салоне звучало объявление: "В облаках, вдалеке от земных забот, Андрей Митянин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной". Обрученных с удовольствием поздравили остальные пассажиры.

А в позапрошлом году нетривиальное предложение руки и сердца получила владикавказская журналистка Яна Войтова. Пока девушка была в командировке, влюбленный в нее мужчина заказал в рекламном агентстве гигантский щит с надписью "Яна, любовь моя! Выходи за меня замуж". Вернувшись в город, журналистка сначала и не поняла, что это предложение предназначается ей, но потом догадалась, и, конечно, ответила согласием.

За рубежом, кстати, существует целая индустрия, задачей которой является за определенную плату превратить обручение в оригинальное публичное действо. Одно из них произошло в ресторане при аквапарке в Хьюстоне. Аквалангист погрузился в гигантский аквариум с рыбами, сопровождаемый изумленными взглядами посетителей заведения подплыл к молодой паре, сидевшей за одним из столиков, и поднял из воды над головой плакат с надписью "Тиша, выходи за меня замуж". В такой ситуации девушка вряд ли способна ответить отказом, и Тиша, разумеется, этого не сделала. Кстати, в аквапарке Хьюстона каждый год делается от пятидесяти до ста предложений руки и сердца, причем совершенно бесплатно. Выкладывать денежки потенциальным женихам приходится только за особые услуги — вроде найма аквалангиста.

Еще более экстравагантно поступил Кевин Клемке, избранница которого — школьная учительница Лори Рихтер обожала бейсбол. В ее тридцатый день рождения он пригласил подругу на матч, но его самого на трибуне не оказалось. Женщина начала было злиться, но тут к ней подошел работник стадиона и попроси выйти на поле, пока игра еще не началась. Там Лори встретилась с мужчиной в форме голкипера. И, когда он снял маску, поняла, что это Кевин.

Впоследствии учительница признавалась, что предложение руки и сердца в интимной обстановке куда более соответствовало ее представлениям об этом значимом моменте, но отказать своему любимому, стоя с ним на бейсбольном поле, она не могла. Так что Кевин своего добился. Он, впрочем, в этом и не сомневался, поэтому пригласил на матч десятки друзей и родственников, с которыми будущие супруги и отпраздновали свое обручение.

Эксперты считают, что традиция публичных предложений руки и сердце ведет свое начало с 28 ноября 1985 года. В этот день спортивный комментатор Ахмад Рашад, ведя трансляцию футбольного матча, предложил актрисе Филисии Айерс-Аллен выйти за него замуж.

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.



Брак (производное от глагола брать), или бра́чный сою́з, супру́жество — один из старейших общественных институтов, который упорядочивает межличностные и сексуальные отношения, признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи, который порождает взаимные права и обязанности брачной пары.

