Добровольное заточение в интернете закончилось свадьбой

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Сбежав от мужа-тирана, Кира с головой ушла в интернет-пространство. Долгое время молодая женщина практически безотрывно сидела у монитора…



Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ноутбук

Последние несколько лет до "побега" были не самыми лучшими в жизни Киры. Она переехала в Брянск из родного города, чтобы жить вместе с гражданским мужем Димой. У них родилась дочь. Но семейная жизнь не складывалась.

После рождения ребенка Дима изменился: все время ходил мрачный, кричал на Киру по поводу и без, а потом и вовсе начал распускать руки. Все это молодая женщина терпела только из-за дочери Кати: муж сказал, что ни за что не отдаст ей девочку в случае развода.

Однажды вечером Дима снова "завелся" и ударил Киру так сильно, что на какое-то время женщина потеряла сознание. Придя в себя, она поняла, что надо бежать.

Следующим утром, пока муж спал, Кира собрала свои вещи, прихватила ноутбук, взяла деньги и ушла из дома. Катю она решила оставить с Димой, потому что не могла ее содержать. Далеко уезжать Кира не планировала — она хотела быть поближе к дочери. Поэтому она сняла квартиру в соседнем районе, где начала жизнь затворницы.

Сначала Кира просто плакала днями напролет. Но вскоре ей захотелось поговорить хоть с кем-нибудь, и тогда она нашла друзей в Сети.

"Мне было достаточно общения с интернет-подругами. Мы говорили на любые темы, с раннего утра и до глубокой ночи. Мы спорили до хрипоты, мы ругались, кричали друг на друга, а потом мирились и ревели от счастья. Столько эмоций я никогда не испытывала, причем самых настоящих, не виртуальных", — рассказывает Кира.

Через некоторое время она завела блог и начала писать туда о красивых вещах и размышлять на тему, какая одежда кому идет и почему. Блог получил название "Цветотип" и довольно быстро стал популярным — но исключительно среди женской аудитории.

Девушки из разных уголков страны (и даже мира) присылали Кире свои снимки, чтобы она подобрала им подходящий образ.

Кира консультировала модниц комплексно, охватывая все — от прически до обуви. Чтобы понять характер своих "моделей", она просила не одну, а сразу несколько фотографий, иногда даже детских. Постепенно хобби переросло в работу.

"У меня всегда было хорошее чувство цвета, я окончила художественную школу и всю жизнь рисовала. Помню цвет глаз всех своих знакомых. Никогда не боялась подарить человеку одежду. Точно знала, кому что идет", — вспоминает Кира.

Когда число клиентов перевалило за разумные пределы, женщина пришла к выводу, что за свои консультации она смело может брать деньги. Желающих, конечно, резко поубавилось, но поток не иссяк.

Чтобы повысить свой профессионализм, Кира начала штудировать соответствующую литературу, которую выписывала, опять же, через интернет.

Как-то раз одна из клиенток прислала Кире анкету молодого человека по имени Вик, который желал познакомиться с интересной девушкой для серьезных отношений. Кира ему написала, что "интересные серьезными делами не занимаются". Вик ответил ей шуткой. Так в списке "френдов" у Киры появился первый мужчина.

Молодые люди стали общаться практически круглосуточно. Они даже обменялись фото, но встретиться все никак не получалось. По одной простой причине…

Дело в том, что к тому времени Кира провела в добровольном "заключении" почти три года. Все это время она не виделась с дочерью. Поэтому решиться покинуть свою "одиночную камеру", даже ради Вика, ей было очень тяжело.

Вик просил ее выйти на улицу, начать общаться с реальными людьми, но она не поддавалась на уговоры. Тогда мужчина пошел на крайние меры — сделал девушке предложение руки и сердца. "Пока не ответишь, согласна или нет, я больше ни слова не напишу!" — заявил он. Целый месяц Кира не получала от Вика писем и очень скучала по нему.

"Пережить еще и эту потерю я бы не смогла. Однажды я проснулась, включила комп и просто написала: "Согласна. Я люблю тебя!"

Вскоре молодые люди поженились. Кира избавилась от своей интернет-зависимости и преодолела страх перед реальностью. Но чтобы стать абсолютно счастливыми, молодожены хотят забрать у Димы Катю и прилагают к этому все усилия.

…История Киры очень показательна. Последние исследования подтверждают, что среди интернет-пользователей мужчин гораздо меньше, чем женщин. Слабый пол проводит в визуальном пространстве в среднем в три раза больше времени, чем сильный, сообщает Itua.info. А значит, дамы более зависимы от "всемирной паутины". Возможно, это связано с тем, что они очень быстро осваивают новые коммуникационные программы.

Социологи уверены, что интернет-зависимость представительниц прекрасного пола объясняется их более подвижной психикой, любознательностью, чисто женским любопытством и коммуникабельностью.

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.



Сва́дьба сва́дебный обря́д, свадебный ритуал — один из семейных обрядов (ритуалов), оформляющий вступление в брак.

