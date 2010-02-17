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Ксения Образцова

Соседи - лучшие супруги

Общество

57-летние британцы Габриэль и Ян Хэннинг счастливо женаты вот уже 36 лет. Секретом своего удачного брака они называют раздельное проживание. Супруги встречаются каждый день — утром Ян приносит любимой жене завтрак в постель, затем она отвозит его на работу, вечерами они вместе идут по магазинам, а в выходные выбираются куда-то пообедать. Однако спят Хэннинги не  просто в разных спальнях, а в разных домах. Правда, расположены они рядом.

Фото: Фото: AP

Габриэль и Ян познакомились в далеком 1970 году в художественной школе, где учились на преподавателей искусства. И после трех лет свиданий поженились. Первые годы совместной жизни были, конечно, трудными, но все равно прекрасными. Новобрачные вскоре купили дом и активно взялись за его обустройство.

Завести детей  пара, к сожалению, не могла, поэтому все их внимание было сосредоточено друг на друге. Несмотря на то, что оба работали, семья была вполне традиционная — Габриэль готовила и содержала дом в чистоте, а Ян считался кормильцем, так как занимал куда более высокий пост и, соответственно, больше зарабатывал.

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В 1997 году ситуация изменилась — Яна уволили, и он впал в депрессию, так как перестал чувствовать себя настоящим мужчиной. Жена как могла старалась его успокоить, но он лишь больше злился, а свое горе заливал алкоголем.

Пагубная привычка разрушала отношения все больше, и через некоторое время Габриэль попросила мужа, чтобы он съехал. Яну ничего не оставалось, как собрать вещи и найти себе другое жилье. "Конечно, это было тяжело, но жить вместе стало еще тяжелее", — вспоминает женщина.

Сразу после переезда супруга Габриэль начала бракоразводный процесс, думая, что их семье пришел конец. Однако Ян проигнорировал документы, которые прислал адвокат жены, он не собирался с ней расставаться.

А женщина, тем временем, наслаждалась свободной жизнью: она спала одна в огромной постели, в доме никто не курил, не смотрел ненавистный футбол... Правда, надо признать, что печаль и тоска по мужу ее все равно одолевали. "У Яна полно недостатков, но я поняла, что все еще люблю его", — говорит Габриэль. 

Когда после отъезда мужа прошло несколько месяцев, она захотела его вернуть.  Но как восстановить отношения, но при этом все же не жить вместе?

Фото: AP

И вот тут выяснилось, что по соседству выставлен на продажу дом - это и стало решением проблемы. Ян  не сопротивлялся, наоборот — он с энтузиазмом взялся за обустройство своего нового жилища.

"Мой муж продемонстрировал фантастический вкус, я была просто поражена", — делится Габриэль. По ее словам, супруг, который раньше не знал, с какой стороны подойти к плите, теперь часто приглашает Габриэль на ужины к себе домой. Да и сам он стал куда более благодарным, чем до расставания. Теперь Ян не считает, что жена обязана ему готовить и стирать, и благодарит ее за любую мелочь.

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Впрочем, и он кое-чему научил любимую женщину. Яна жутко раздражали гости, которые приезжали к Габриэль и веселились до глубокой ночи. Чтобы показать, каково ему бывает в такие моменты, он однажды начал барабанить в стену супруги. Та быстро поняла "намек"...

Пара говорит, что раздельное проживание совсем не портит их брак, наоборот - поддерживает огонек в отношениях. Ведь у них нет споров из-за многочисленных бытовых вопросов, а времени вместе они проводят ничуть не меньше, чем супруги в "традиционных" семьях.

"Мы встречаемся вечерами не потому, что чувствуем себя обязанными, просто нам этого хочется, поэтому свидания полны любви, а не напряжения", — говорят они.

"Я искренне считаю, что если брак не оправдывает ваши ожидания, то попробуйте в нем что-то изменить, сломайте стереотипы, чтоб вам жилось комфортно, тогда любовь и уважение не уступят место пустым склокам", — добавляет Габриэль.

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Автор Ксения Образцова
Ксения Образцова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
Темы жилье
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