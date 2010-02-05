Секреты "долгоиграющего" брака

70-летняя британка Джейн Фирнли-Уайтингстолл выпустила книгу для женщин, речь в которой идет о том, как сохранить брак на долгие годы. Выводы писательницы основываются на собственном богатом опыте...

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"Собравшись замуж за Роба, я, как выяснилось потом, совершенно не представляла себе, что он за человек, — вспоминает британка Джейн Фирнли-Уайтингстолл. — Он был невероятно симпатичный, даже красивый, и хотя я знала, что внешность ни в коей мере нельзя считать основанием для брака, пришлось рискнуть и выйти за него замуж".

По прошествии 47 лет семейной жизни она радуется тому, что мужчина, которого она выбрала за красоту, оказался добрым и чутким человеком, до сих пор умеющим ее рассмешить.

"Минуло столько лет — целая жизнь. А мы до сих пор легко находим темы для разговоров и, мне кажется, никогда не исчерпаем их запас, — хвастается Джейн. — Нам не мешает даже разница в мышлении: Роб схватывает суть вопроса сразу же и буквально через пять минут у него готов развернутый и аргументированный ответ. А я могу размышлять часами, причем мне для этого требуется уединиться".

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Она вышла замуж в июле 1962 года в имении своих родителей, которые незадолго до того вернулись из Северной Родезии (современная Замбия). В те времена свадьбу играли днем, без особых торжеств и размаха, а банкет был очень скромным — бутерброды с огурцами, земляника со сливками, чай и шампанское. Долгое время Джейн была домохозяйкой, воспитывая погодок Софи и Хью. А потом, когда им уже не требовалась ее каждодневная забота, по совету мужа Роба решила начать карьеру с нуля. Она пошла на курсы ландшафтного дизайна и параллельно устроилась на работу в рекламное агентство составителем объявлений.

Проектируя парки для многих супружеских пар, Джейн с интересом наблюдала за отношениями в других семьях — благополучных и не очень, таких разных и все же в чем-то похожих. "Это было как озарение, — вспоминает писательница. — Меня жутко заинтересовала проблема брака в целом и секрета долговременного брака в частности. Есть некоторая связь между парковым искусством и совместной жизнью. И то, и другое требует терпения и неустанной заботы, чтобы достичь результата".

Недавно Джейн выпустила новую, уже вторую по счету, книгу для женщин с подзаголовком "Легкий путь к верному счастью". В этом "пособии" затрагиваются самые разные проблемы — как распределить с мужем обязанности по хозяйству, как превратить просмотр телевизора в полноценное совместное времяпрепровождение, как привыкнуть к храпу супруга и научиться выносить его сумасшедших родственников...

Фото: AP

Джейн подробно рассуждает о финансовом неблагополучии, считая его одним из главных предвестников разрыва отношений, и анализирует мужскую и женскую неверность с точки зрения брака. Она не только описывает собственный опыт, но и комментирует житейские истории известных людей, от Уинстона Черчилля до Beatles, — их биографии, опубликованную любовную переписку и даже тексты песен.

Ничего сенсационного в ее книге, конечно, нет, потому что вряд ли можно сказать о человеческих отношениях нечто принципиально новое. Но, возможно, кому-то очень пригодятся советы Джейн насчет того, как правильно воспринимать брак. "Это рутинная и довольно тяжелая работа, которая не имеет конкретного, единовременного и воплощенного результата. Но сам процесс ее выполнения должен доставлять вам удовольствие и приносить радость", — объясняет писательница.

Джейн исходит из того, что все "долгоиграющие" браки в чем-то похожи друг на друга, поскольку своей продолжительностью и стабильностью они обязаны схожим факторам. "Сейчас в обществе ведется много разговоров о том, что система налогообложения в нашей стране предоставляет определенные льготы одиноким людям и, наоборот, более жестка по отношению к супружеским парам. Поэтому некоторые (и таких людей немало) считают, что правительству следовало бы создать более комфортный налоговый климат для женатых, тем самым побудив британцев регистрировать свои отношения и сохранять их, — объясняет Джейн. — Высказываются даже мысли о том, что в демографических проблемах повинны власти. Но, по моему мнению, требовать от чиновников снижения налогов в надежде на то, что ради выгоды наши сограждане начнут вступать в брак, бессмысленно и наивно".

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Под браком Джейн склонна понимать не только официально зарегистрированные отношения, но и долговременное сожительство. Но у должным образом оформленного брака есть свои неоспоримые преимущества, считает она.

"В ритуале бракосочетания, в произнесении клятв любви и верности в присутствии ваших родных и близких, кроется какая-то необъяснимая магия, — объясняет писательница. — Свадебная церемония знаменует собой переход от простого сожительства к серьезным отношениям, и для большинства людей является символом обязательств, которые они берут на себя в браке".

Фото: AP

Джейн всегда интересовали превратности человеческих судеб, она любила и до сих пор любит наблюдать за другими людьми, будь то ее родственники или шапочные знакомые. "Я помню, как моя мать, встречая возвращающегося из Египта после Второй мировой войны отца, вывесила перед домом британский флаг. Это был для нее очень странный, но, видимо, самый подходящий ко времени способ выразить свои чувства, — рассказывает Джейн. — Дело в том, что никакими словами и объятиями не покажешь той радости, которую испытывает женщина, встречая своего любимого с войны живым и невредимым".

По мнению писательницы, поколение ее матери испытывало серьезные проблемы в личной жизни как раз из-за того, что в те времена общество порицало гражданские браки. Свадьба во многих случаях превращалась в трудно достижимую цель, требующую всяческих свершений, от зарабатывания денег до получения образования. Сотни условностей, навязывание воли родителями, пережитки ханжеской морали и войны — вот причины тысяч несложившихся жизней. В наше время все куда проще, и мы должны этому радоваться.

"Мне никогда и в голову не придет давать моим детям советы, если они меня об этом не просят. Иногда тяжело наблюдать за тем, как они мучаются из-за проблем в своих семьях, но вмешиваться я себе не позволяю. Свои переживания я, наверное, и воплотила в книге. Это мой способ рассказать всем живущим в браке о том, как они могут себе помочь", — объясняет Джейн.

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