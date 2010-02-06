Погоня за счастьем растянулась на 20 лет

4:00 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Наталья, жительница Краснодара, вышла замуж в 18 лет, но что такое счастье — узнала лишь ближе к 40 годам. Жизнь с мужем-тираном и постоянная нехватка денег — вот чем обернулось для нее замужество.

Фото: https://www.flickr.com/photos/timypenburg/5020935650 by Tim Geers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Любовь

Когда Наташа собралась замуж, ее мать как могла отговаривала ее от опрометчивого шага, но девушка не слушала — она была влюблена.

…Проблемы с мужем начались сразу же после свадьбы. Владимир оказался очень ревнивым: короткие юбки носить запретил, косметикой пользоваться тоже, с мужчинами разговаривать — тем более. А после рождения дочери Кристины и вовсе заявил: "Откуда я знаю, что она моя? У тебя ухажеров много было!"

Только тогда Наташа окончательно поняла, что ее избранник не тот человек, который ей нужен, и ушла к маме. Но Владимира такой поворот событий не устроил. Он заявился в дом тещи и просил Наталью вернуться. Она уступила.

Правда семейная жизнь продлилась недолго. В тяжелые 90-е заработать было трудно, и Володя решил уехать на историческую родину — в Израиль. Он обещал, что будет присылать семье деньги, а как только обустроится, то сразу заберет их к себе. Но так ничего и не прислал. Чтобы прокормить себя и Кристину, Наташе пришлось работать практически круглосуточно.

Через семь месяцев объявился Володя. Он привез подарки, сказал, что открыл свое дело. Наташа, которая все это время света белого не видела, сразу растаяла: теперь по крайней мере она была не одна.

Муж уговорил ее переехать в Израиль, обещая райскую жизнь.

На новом месте Наташа устроилась продавцом в магазин. Через нескольок месяцев бизнес, который организовал ее муж, развалился. И Володя запил. Наталье опять пришлось взвалить всё на свои плечи, сообщает Краснодарский курьер.

Через семь месяцев из дома пришла плохая весть: отец Наташи тяжело заболел. Она немедленно засобиралась домой, но не успела: папа умер, когда она (вместе с дочкой) приземлилась в аэропорту Краснодара. Возвращаться к мужу Наташа не захотела. Нашла работу на родине, отдала дочь в сад и стала выхаживать мать, которую не могла смириться с потерей мужа.

Через несколько лет из Израиля уехал и Володя. Он появился на пороге Наташиного дома как ни в чем не бывало, и она опять ему все простила. Но, как и в прошлый раз, идиллия длилась недолго:. После очередного скандала Наталья выставила его за дверь. На этот раз — окончательно.

Летом она решила устроиться на сезонную работу в Анапе — в гостинице прачкой. Чтобы и денег заработать, и отдохнуть на море. Вечерами она вместе с горничными ходила в кафе. Там она и познакомилась с Александром — тренером по айкидо.

Мужчина пригласил ее на танец и весь вечер осыпал комплиментами. А затем всю ночь присылал ей на мобильный телефон СМС-сообщения со стихами. Три дня ее комната утопала в цветах.

"Мне 37, у меня дочка взрослая. Куда твои глаза смотрят?" — спросила Наталья, провожая Александра домой, в Челябинск. "На тебя и смотрят", — ответил он ей.

После отъезда он писал и звонил Наташе каждый день, а она до последнего не верила, что это любовь. Прошло лето, осень, но он продолжал писать ей письма. О том, как ему повезло, что они встретились, что очень скучает.

На Новый год Александр неожиданно приехал к Наталье и с тех пор не отпускает ее от себя. "Ждем, когда Кристя закончит школу, — говорит Наташа. — Саша нас в Челябинск забирает. Вот так".

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.



Брак (производное от глагола брать), или бра́чный сою́з, супру́жество — один из старейших общественных институтов, который упорядочивает межличностные и сексуальные отношения, признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи, который порождает взаимные права и обязанности брачной пары.

