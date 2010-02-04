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Ксения Образцова

Счастливы вместе... после развода

4:06
Общество » Семья » Истории любви

Тина и Дэвид поженились в 1987 году — меньше, чем через год после знакомства. Между ними вспыхнула, что называется, любовь с первого взгляда. "Мы были молоды, энергичны, впереди нас ждала вся жизнь", — вспоминают бывшие супруги.

Договор о расторжении брака
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Договор о расторжении брака

"У нас было много общего, но главное — мы хотели создать общий бизнес, добиться успеха", — говорит Тина. Этим они и занялись почти сразу же после свадьбы. Все свои силы они вкладывали в дело. На "любовь" времени не оставалось.

Чем успешнее развивался бизнес, тем тяжелей жилось молодой семье. К моменту рождения первой дочери в 1991 году брак дал серьезную трещину.

Дэвид стал работать еще больше, чтобы семья ни в чем не нуждалась. Но невольно он отдалялся от нее. А Тина не забывала его в этом при случае упрекнуть. В 1997 году у супругов родилась вторая дочь, но семья рушилась на глазах.

Дэвид работал по семь дней в неделю, дочерей и жену практически не видел. Да, бизнес приносил хороший доход, но это не делало супругов счастливыми. "Мы зарабатывали кучу денег, но не было и речи о том, чтобы вместе сходить в ресторан или кино, а о совместной поездке куда-нибудь я даже и не мечтала", — вспоминает Тина.

Перед вторым днем рождения младшей дочки Дэвид предложил Тине пожить отдельно, в ответ оскорбленная женщина подала на развод. Вместо того, чтобы сесть и спокойно обо всем поговорить, муж и жена стали общаться исключительно через адвокатов.

Они слали друг другу документы с претензиями и все больше ненавидели друг друга. "Тогда я поняла, что любовь и ненависть — две стороны одной монеты", — говорит Тина.

Итак, в 12-ю годовщину свадьбы супруги поставили точку в своих отношениях, наконец оформив развод. Следующие восемь лет они не сказали друг другу ни слова. Дэвид даже не встречался с дочками.

Конечно, оба попытались наладить свою личную жизнь, но попытка не увенчалась успехом. "Я не мог найти женщину, которая была бы такой же прекрасной, как Тина", — признается Дэвид.

Что касается его бывшей супруги, то она завела роман с мужчиной, от которого даже родила еще одну девочку, но вскоре бросила ухажера.

Осознав, что самый успешный бизнес никогда не заменит ему семью, Дэвид решил наладить отношения с дочерьми. Мужчина позвонил своей бывшей жене, и та, вопреки его опасениям, не бросила трубку.

Сначала она разговаривала с ним подчеркнуто холодно и даже резко, но постепенно "лед" таял, и она предложила встретиться.

"Увидев Тину, я понял, что продолжал ее любить все это время. Я сказал ей, что мы совершили ошибку, что должны быть вместе", — рассказывает Дэвид.

Тина чувствовала то же самое, поэтому согласилась. Очень скоро ее бывший муж перебрался жить обратно к Тине и девочкам.

Трудней всего было наладить отношения с дочерьми, которые за это время успели отдалиться от отца. "Удивительно, но быстрее всего мне удалось подружиться с самой маленькой девочкой, которая не была мне родной дочерью. Она единственная, кто меня слушался и относился с уважением. Наверное, поэтому я не переживаю сейчас, что она не мой ребенок", — говорит Дэвид.

Однако со временем дочери простили отца. Помня о своих прошлых ошибках, Дэвид и Тина делают все, чтобы не повторять их. Какими бы они не были усталыми, они находят время вечером, чтобы поговорить друг с другом, а раз в неделю обязательно выбираются в кино или ресторан. "Успех важен, но он не должен мешать самому главному — любви и семье", — говорят поумневшие бывшие супруги. Хотя повторную свадьбу они не сыграли, но все равно чувствуют себя молодоженами.

Уточнения

Брак (производное от глагола брать), или бра́чный сою́з, супру́жество — один из старейших общественных институтов, который упорядочивает межличностные и сексуальные отношения, признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи, который порождает взаимные права и обязанности брачной пары.

Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.

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Автор Ксения Образцова
Ксения Образцова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
Куратор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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