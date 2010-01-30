Пять фунтов за... семейное счастье

4:44 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

37-летняя англичанка Ники считала, что ее жизнь не удалась. Несмотря на то, что у нее было четверо детей, сердечные отношения с мужчинами не складывались. Время шло, а шансов найти свою половинку оставалось все меньше. Прожив в браке с первым мужем не один год, она развелась с ним без особого сожаленья. Со своим следующим супругом, который подарил ей еще двоих детей, она тоже рассталась.

Фото: Wikimedia Commons by Don Hankins is licensed under Public domain Wikipedia Final Project Second Draft

Ники даже зарегистрировалась на сайте знакомств, но и это не принесло ей удачи. Она не верила, что виртуальный флирт может закончиться чем-то серьезным, но настойчивые уговоры друзей заставили ее вновь сесть за компьютер.

И вот женщина зашла на сайт, где была уже зарегистрирована, и открыла свою почту. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила в ней письмо от незнакомца. Но кем он был и о чем писал ей, она не смогла узнать… Дело в том, что срок ее регистрации на сайте истек. Для того чтобы продлить его, необходимо было заплатить пять фунтов.

В тот момент такая небольшая, на первый взгляд, сумма была не по карману одинокой матери. До следующей зарплаты у нее оставалось всего семь фунтов. Сначала она не хотела тратить последние деньги впустую. "Какой резон расставаться с ними? Ты мать четверых детей и уже стара для любви…" - говорила она себе. Таинственное послание провисело в почте несколько дней. Наконец, любопытство пересилило, и Ники решила рискнуть…

"Я так рада, что рассталась с этой пятеркой, — говорит теперь Ники. — Это лишний раз доказывает, что можно купить все, даже любовь!"

Когда она прочитала письмо, которое прислал ей 44-летний Джон Ригби, в ее душе будто что-то проснулось: "Его слова были какие-то особенные. Я решила ему ответить". Между ними завязалась переписка. Вскоре, устав от сетевого общения, Джон предложил Ники созвониться, на что та сразу же согласилась. Их беседа длилась целую ночь, а под утро мужчина попросил ее о свидании. Они договорились встретиться в ближайшие выходные. Несмотря на то, что Джон жил в другом городе, он вызвался приехать.

Ники сомневалась в правильности происходящего. "Не слишком ли все быстро развивается?", — спрашивала она себя. Впрочем, Джон тоже волновался. В итоге их встреча прошла в напряженной обстановке.

"Я даже заикалась, когда говорила с ним! Мне было жутко неудобно", — вспоминает Ники. Джон чувствовал то же самое. Несмотря на неудачный первый опыт, они все же решили увидеться вновь. "На следующий день мы уже гуляли, взявшись за руки", — вспоминает Ники. Когда выходные закончились, Джон уехал в свой город. Но с тех пор он стал приезжать к Ники каждую пятницу и оставался у нее до вторника.

Наступившее Рождество пара встречала вместе. К тому времени Джон успел привязаться к детям Ники, да и они тоже полюбили его. И вот в один из праздничных дней Джон наконец сделал женщине предложение. И, конечно же, она согласилась!

Оставшиеся праздничные дни пролетели незаметно: они планировали будущую свадьбу, обсуждали, кого стоит пригласить… Перед началом рабочей недели Джон вынужден был покинуть свою любимую и отправиться на работу в родной город.

Проводив жениха до автобуса, счастливая Ники вернулась домой. "Я легла спать, а проснулась от телефонного звонка. Чувство тревоги охватило меня, когда я взяла трубку. На другом конце провода был Джон. Его голос дрожал. Он сообщил мне, что автобус, на котором он ехал, попал в ДТП. После этого раздались короткие гудки", — рассказывает женщина.

Это был настоящий шок для нее. Включив телевизор, Ники увидела репортаж об аварии — там погибли люди. "Я думала, что умру с горя", — говорит она. Но вдруг телефон зазвонил вновь. Это был Джон. Он сообщил, что не пострадал — просто прервалась связь. Услышав, что с ним ничего не случилось, женщина была на седьмом небе от счастья.

Когда после этого происшествия они увиделись, то решили больше никогда не разлучаться. Недавно влюбленные поженились. "Та пятерка была самой ценной, которую я когда-либо тратила", — смеется Ники.

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.



Брак (производное от глагола брать), или бра́чный сою́з, супру́жество — один из старейших общественных институтов, который упорядочивает межличностные и сексуальные отношения, признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи, который порождает взаимные права и обязанности брачной пары.

