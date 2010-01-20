Предложение, от которого нельзя отказаться

3:28 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Евгений и Женя познакомились девять лет назад, и все в их отношениях казалось прекрасным — даже имена были одинаковые. Свободное время молодые люди непременно проводили вместе. И когда Евгений поступил в техникум, а по вечерам работал грузчиком, все равно пара находила вечер-другой для свиданий.

Фото: commons.wikimedia.org by artemtation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обручальные кольца

"Но в один прекрасный день Женька примчалась и прямо порога заявила: "Слушай, Женюсик! Быстренько делай мне предложение и побежали в ЗАГС — я замуж хочу!" Молодой человек совершенно не понимал, к чему такая спешка, да и в армию ему скоро. "Кто ж перед армией женится? Обычно те, у кого "горит". Но у нас-то не "горело".

Девушка, конечно, очень обиделась, и вскоре в недавно чудесных отношениях наступил полный разлад. "Так и ушел я служить. Через два года вернулся, работать устроился в солидную фирму. Работа интересная, зарплата приличная, жилье есть. Что еще надо для полного счастья? Жениться!" — рассказывает Евгений. Только вот его девушка уже не торопилась под венец…

Как оказалось, прежняя спешка была вызвана замужеством младшей сестры Жени.

Женя сочла, что это неправильно, когда младшая выходит замуж раньше старшей. Но теперь, когда свадьба сестры сыграна, Жене было уже все равно, да и обида свою роль сыграла. В общем, Евгений получил отказ.

Юноша, конечно, расстроился, но решил, что подруга просто еще не повзрослела, вот окончит институт и образумится. Прошло два года, Женя получила диплом, но на повторное предложение руки и сердца все равно не согласилась. А тут еще у Евгения появился настырный соперник, который тоже был не прочь заполучить девушку в супруги.

Правда, молодой человек довольно быстро "объяснил" новоявленному ухажеру, кто здесь главный, и принялся вновь завоевывать сердце Жени. Он атаковал подругу любовными эсэмэсками, а та долго молчала, но в конце концов прислала ответ-головоломку: "Сделай мне предложение так, чтобы я согласилась".

Промучившись некоторое время, Евгений нашел решение: он исполнит любимой серенаду под окном! И вот однажды вечером к дому Жени подъехали две "Газели", из которых несколько мужчин стали выгружать музыкальную аппаратуру.

Подключить технику помогла местная старушка, предоставив для этого розетки в своей квартире. Когда все приготовления были завершены, Евгений подошел к микрофону и прокричал: "Женя, ты слышишь? Эта песня — для тебя!" А потом исполнил красивую песню о любви, которую завершил уже третьим по счету предложением выйти за него замуж, сообщает "Десница".

Пока звучала музыка, "виновница торжества" не показывалась, лишь в конце выглянула на секунду из окна и сразу скрылась. Но идею настырного жениха оценила — через несколько месяцев, как раз перед новогодними праздниками, сыграли свадьбу.

Кстати, накануне Нового года тоже весьма необычное предложение выйти замуж сделал своей девушке и молодой человек по имени Илья. Он попросил руки подруги по громкой связи в московском аэропорту "Шереметьево-2".

Сотрудники аэропортапошли молодому человеку навстречу…

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.



Брак (производное от глагола брать), или бра́чный сою́з, супру́жество — один из старейших общественных институтов, который упорядочивает межличностные и сексуальные отношения, признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи, который порождает взаимные права и обязанности брачной пары.

