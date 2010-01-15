"Сухой закон" оздоровил нацию и "организовал" преступность

16 января 1920 года, в США вступила в силу знаменитая Восемнадцатая поправка к Конституции, регламентирующая введение так называемого "сухого закона" - серьезного ограничения, а местами - полного запрещения производства, продажи и употребления спиртосодержащих напитков: виски, водки, джина, вина и даже пива.Инициатива была не нова: первые ограничения на производство и продажу алкоголя на территории США имели место еще в середине XIX века. Запретительные меры периодически вводились в разных штатах, но быстро отменялись, а в некоторых даже признавались антиконституционными. Но к концу XIX века призывы к борьбе с употреблением и производством спиртного стали активно использовать американские политики, особенно в периоды предвыборных гонок. Население их поддерживало и даже создавало различные антиалкогольные общества.

В 1905 году "сухой закон" действовал в Канзасе, Мэне, Небраске и Северной Дакоте, к 1912 году он охватил уже девять штатов, через четыре года - 26 штатов. После вступления США в Первую Мировую войну правительство стремилось беречь запасы зерна, так что сторонники алкогольных ограничений без труда добились общенационального запрета на производство спиртных напитков.Примечательно, что борьбу с алкоголем активно поддержали объединения фармацевтов и аптекарей. Их интерес заключался в освобождении новых рынков - аптеки в тот период активно продвигали тонизирующие препараты, в которых использовалась колумбийская кока, ведь кокаин тогда наркотиком не считался и потому не был вне закона.

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Инициатива с запретом алкоголя показала хорошие результаты, и в 1917 году Конгресс США принял и направил на утверждение проект знаменитой Восемнадцатой поправки к Конституции о введении "сухого закона" на всей территории страны. Осенью того же года в США было прекращено производство виски, а в мае 1919-го та же участь постигла производство пива.Закон Вольстеда, регламентировавший принудительную реализацию поправки, был принят в октябре 1919 года - вопреки наложенному президентом Вудро Вильсоном вето. А 16 января 1920 года документ вступил в силу.

Если верить американской статистике тех лет, результаты начала борьбы за здоровье нации были впечатляющими. За несколько первых месяцев работы закона в стране было закрыто 236 водочных и 1092 пивных завода, а также 177790 баров и салунов.Любопытные факты в изданной в 1925 году книге "Современная Америка" приводит Г. Гослар: "За неполные три года действия "сухого закона" произошло оздоровление общества. Число арестов уменьшилось в 3,5 раза, в том числе за бродяжничество, хотя условия эксплуатации и безработицы остались прежними.

В Филадельфии через 9 месяцев оказались пустующими 1100 тюремных камер, а число заключенных сократилось с 2000 до 474, т. е. в 4,2 раза. На 1 апреля 1920 года в тюрьме города Чикаго из 25000 заключенных осталось 600. Преступность в США сократилась на 70 процентов! Увеличилось потребление населением молока. Улучшилось благосостояние народа. Укрепились семейные устои. Возросли сбережения".Казалось бы, политики достигли того, чего хотели - все идет прекрасно, закон работает, нация оздоровляется. Но произошло то, к чему Америка не была готова: в стране резко возрос уровень организованной преступности, у которой появилась новая возможность получать баснословные доходы. Начался расцвет так называемого "бутлегерства" - контрабанды и подпольной торговли спиртным, не облагавшимся никакими налогами.

К середине 20-х годов гангстеры практически свели действие Восемнадцатой поправки на нет. Для ввоза в страну алкоголя были созданы специальные флотилии судов, широко использовались возможности железнодорожного транспорта и автомобили. На этом фоне пышным цветом распустилась коррупция на таможнях и в полицейских структурах. К концу 20-х годов доходы от подпольной продажи спиртных напитков давали мафии более двух миллиардов долларов в год! Перекрыть ввоз спиртного в страну власти США оказались не в состоянии. Государством было назначено 2,5 тысячи специальных агентов, контролирующих выполнение "сухого закона", но их деятельность оказалась малоэффективной. По признанию высокопоставленного чиновника министерства финансов, "лишь 5 процентов контрабандистов алкоголя перехватывается властями". Битва за трезвость в США была проиграна.По официальным данным, на обеспечение функционирования "сухого закона" было потрачено более 12 миллионов долларов, а в декабре 1933 года Конгресс США принял новую, Двадцать первую поправку к Конституции, которая отменяла в стране "режим трезвости".При этом, в зависимости от позиций местных властей, в отдельных штатах ограничения на продажу алкоголя, хоть и не столь всеобъемлющие, как ранее, продолжали действовать. Например, Оклахома и Канзас оставались "сухими" еще в 1948 году, а последним - в 1966 году - отменил все ограничения по алкоголю штат Миссисипи.Спустя 65 лет "эксперимент", подобный американскому, решили провести и в нашей стране. 16 мая 1985 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ "Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом", прозванный в народе "Полусухой Закон".

С пропагандой трезвого образа жизни, увеличением цен на водку и варварской вырубкой ценных виноградников в СССР, как и в США, возросло нелегальное производство алкоголя. Реальное снижение потребления спиртного оказалось менее значительным, чем ожидалось - в основном за счет развития самогоноварения, а также нелегального производства алкогольной продукции на государственных предприятиях. Усиление кустарного производства привело к дефициту в розничной продаже сырья для самогона - сахара, а потом и дешевых конфет.

Вскоре правительство Советского Союза тоже отказалось от запретительных мер - этому во многом способствовали массовое недовольство кампанией и начавшийся в 1987 году в стране экономический кризис.

Прошли десятилетия, но и сейчас при упоминании термина "сухой закон" обычно вспоминают как раз события 20-х годов прошлого века в США или же горбачевскую кампанию 80-х годов в СССР - во многом из-за масштабов этих держав, в одночасье ставших на путь тотальной трезвости и мер, сопровождавших такое "исправление" нации.

Между тем, для истории человечества "сухие законы" являются отнюдь не редкостью - они неоднократно вводились во многих странах, а кое-где запреты на спиртное продолжают действовать и в наши дни - достаточно вспомнить рассказы о поездках в Турцию, Египет и Арабские Эмираты. Но там для многих запрет на алкоголь лежит выше мирских законов государства...