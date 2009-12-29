Как мама отбила жениха у дочки

4:41 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Найти хорошего жениха и надежного мужа — задача непростая. Часто, оказавшись в сложной жизненной ситуации, неопытные новоиспеченные жены обращаются за советом к маме. Именно она может трезво оценить положение дел и посмотреть на мужа дочери строгим придирчивым взглядом тещи. Однако вмешательство мамы не всегда приводит к желаемому результату…

Фото: commons.wikimedia.org by Oziel Gómez ozgomz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина и женщина, любовь

Катя выросла в Набережных Челнах, но в 17 лет переехала в Саранск, чтобы поступить в университет. Там она и познакомилась со своим первым мужем Евгением.

Однажды на улице Катю остановил молодой человек и, узнав имя, сообщил: "Ты будешь моей женой! Мне было предсказано, что я женюсь на Екатерине". Через три дня молодые люди расписались.

Катя бросила университет, чтобы посвящать все свое время мужу, который принял сан священника и заявил, что они переезжают в деревню.

Со своими родственниками Катя не виделась совсем: Евгений требовал, чтобы она всегда была рядом, тем более когда родился их сын.

В шесть месяцев мальчик заболел ларингитом. Муж запретил обращаться к врачам, надеясь, что всё образуется само собой. Но ребенок умер от осложнений. Через два года вновь беременная Катя слегла сама. Супруг опять был против помощи медиков.

Тогда в деревню приехала Катина мама Тамара Николаевна. Она немедленно забрала дочку домой. Девять дней Катя пробыла в реанимации. К счастью, все обошлось, девушка поправилась и родила здорового малыша, которого назвали Филиппом.

После этого Тамара Николаевна всерьез задумалась о жизни дочери. Но в этот раз решила взять все в свои руки: на сайте знакомств она разместила анкету с фотографиями Кати. И от ее имени общалась с потенциальными женихами со всего света.

Больше всего женщине понравился француз Бруно Трюшасу из города Лимож. Холост, хорош собой, образован. Он произвел впечатление серьезного и обеспеченного мужчины. Через полгода переписки Бруно заявил, что получил визу и через три дня навестит Катю.

Тут Тамаре Николаевне наконец пришлось раскрыть свой план дочке. Встречать гостя поехали вместе. И Катя… влюбилась в него с первого взгляда.

Спустя две недели Бруно должен был возвращаться на родину. Перед отъездом он подарил Кате бриллиантовый кулон в форме сердца и попросил стать его женой. Через полгода влюбленные поженились, Катя с сыном переехала в Лимож. Вскоре у них с Бруно родился мальчик, которого назвали Энзо.

Что и говорить, Кате очень повезло с мамой. Однако порой случаются и совсем другие истории. К примеру, в семье Мурашенковых, где мать и дочь не смогли поделить… молодого человека.

Однажды вечером Оксана привела в дом юношу по имени Роман, в которого была влюблена. Она хотела, чтобы он познакомился с ее мамой Людмилой. "Я ждала в гости мальчика лет восемнадцати, ровесника моей дочери, — вспоминает Людмила. — Но в комнату вошел высокий симпатичный мужчина лет 25. Оказалось, что Роман так же, как и я, занимается бизнесом".

После его ухода женщина никак не могла успокоится — Рома ей очень понравился, но вовсе не как будущий зять… Оказалось, что и она его не оставила равнодушным.

Через неделю Роман предложил Людмиле увидеться и поговорить. В кафе молодой человек ждал "будущую тещу" с букетом цветов и, смущаясь, предложил начать встречаться. Она с возмущением отказалась и была уверена, что на этом всё закончится.

Увы… Вечером Оксана пришла домой вся в слезах: "Я переезжаю к бабушке и дедушке, — со злостью выкрикнула она. — А ты просто дрянь, как тебе не стыдно отбивать женихов у собственной дочери". Как выяснилось, Роман рассказал девушке, что влюблен в ее мать.

Вскоре объявился и сам Роман, который настойчиво предлагал Людмиле встретиться. В конце концов она уступила. С ним Людмила почувствовала себя счастливой. "Оксана никак не может поверить, что Роман вместо жениха стал ей отчимом, — рассказала она. — Но, думаю, время все расставит на свои места, у дочери все еще впереди".

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.



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