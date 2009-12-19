Жена простит измену. Муж - никогда

История 54-летней Рут Джонсон очень типична. После 20 лет замужества ни романтики, ни страсти между ней и мужем не осталось. Если сначала равнодушие пугало, то со временем женщина к этому привыкла, приняв как должное: в конце концов они с супругом не легкомысленные подростки.

Казалось, что до конца жизни так и будет. Все изменилось, когда у них на работе появился новый сотрудник. Рут словно ожила - она вспомнила, что такое любовь, прогулки под луной и первый поцелуй.

Роман закончился так же быстро, как и вспыхнул: коллега переехал в Шотландию, а жизнь Рут вернулась в прежнее русло.

Помучавшись немного, женщина решила, что муж должен знать о ее неверности и рассказала ему обо всем предельно честно. Реакцию предсказать было несложно: мужчина кричал, обвинял, заявлял, что никогда не простит неверную супругу.

Вскоре Рут сама подала на развод. Женщина говорит, что любила своего мужа, и если б они вовремя поговорили, рассказали друг другу о своих чувствах и попытались вырваться из серых будней, то никакой измены не было бы.

"Он потерял интерес ко мне, но не знал, как сказать мне об этом, а я давно перестала стараться нравится ему. Очень жаль, что мы не попытались это исправить", - вздыхает Рут. Мудрость пришла к британке только с печальным опытом.

Ученые говорят, что раньше супружеская измена считалась прерогативой мужчин, а большинство женщин просто не осмеливались заводить любовника, а уж тем более двух. Но времена меняются. Теперь, если муж перестает обращать на жену внимание, она ищет ласки на стороне.

"Женщины перестали чувствовать себя обязанными сохранить брак любой ценой", - утверждают психологи. Самое удивительное, что чаще всего изменяют не молоденькие девушки, а женщины за 50.

Это легко объяснимо: дети выросли, у них своя жизнь, супруги остаются один на один, но поговорить им особенно не о чем - страсть давно прошла, осталась только скучная привычка. Потому и бегут женщины налево.

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Впрочем, мужчины новомодным веяниям не подвержены. Свои измены они до сих пор считают досадным недоразумением, легко себе прощают похождения и требуют того же от супруги. А вот если благоверная завела любовника, то все - развода не избежать.

"Для женщины, которую предали, измена - преступление против ее достоинства, для мужчины - преступление против его мужественности", - уверены эксперты.

По словам психологов, все дело в разном отношении к сексу. Для сильного пола важна "техническая часть", для слабого - чувства и эмоции. Поэтому если жена узнает об измене мужа, то, скорее всего, она спросит: "Ты любишь ее?" Мужчину в аналогичной ситуации будет волновать, был ли любовник жены лучшего его в постели.

Если верить статистике, то, например, в Британии треть разводов происходит именно из-за измены с одной или другой стороны, а каждый седьмой британец хотя бы раз был неверен своей половине.

Сейчас уже нельзя говорить, что чаще всего изменяют именно мужчины. Дамы догоняют их в этой печальной статистике с невероятной скоростью.

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