Детское телевидение: развлекай, обучай и... рекламируй

Весной 1994 года, на Лазурном берегу Франции, в Каннах, представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) объявили об учреждении новой всемирной даты - Дня детского телевидения и радиовещания.

По замыслу его организаторов отмечать праздник следует ежегодно во второе воскресенье декабря. В 2009 году он пришелся на 13-ое число.

Началось же детское вещание спустя немного времени после появления телевидения вообще, примерно в 1950-х годах, в США, с появлением в эфире кукольных телешоу и рисованных мультфильмов.

Педагогика уже давно учит взрослых, что лучший способ сделать детей "хорошими" - это сделать их счастливыми. А вклад голубого экрана в этот процесс трудно переоценить. Родители, часто с утра до вечера занятые работой, оставляют малышей наедине с электрической "няней" и "учителем" - телевизором. Причем с наступлением подросткового возраста время, проводимое ребенком перед экраном, увеличивается.

Первыми использовать эту особенность молодой аудитории стали те же американцы. Правда, их внимание было продиктовано главным образом желанием "продвинуть" детские товары.

Существующее в те годы разделение мира на два лагеря с разным мировоззрением и экономическими особенностями породило и принципиально различный характер детского телевидения. Если в СССР с самого начала ТВ оценивалось как мощный воспитательный и образовательный элемент, то в США - как хорошая возможность размещения рекламы, которая через детей дойдет и до их родителей. Так продолжалось около 20 лет.

В 1970-е - начале 1980-х годов обе страны получили результаты своей детской политики на телевидении. У нас этот период считается временем наибольшего подъема, расцвета детского вещания, когда с экранов в игровой форме провозглашались вечные ценности и обыгрывались различные бытовые ситуации.

Был создан золотой фонд отечественной мультипликации, появились замечательные образцы детских фильмов и телесериалов, которые с успехом демонстрируются по ТВ и сейчас, есть во многих семьях на DVD. "Приключения Электроника", "Простоквашино", "Пластилиновая ворона", "Приключения Капитана Врунгеля", "Остров сокровищ", "Приключения Петрова и Васечкина" - все эти названия давно уже стали синонимами детства.

Формула советского телевидения звучала так: "развлекая, обучай", тогда как в США эта формула выглядела иначе: "рекламируя, развлекай". Коммерческий подход привел Штаты к осознанию морального кризиса, а первые попытки с ним бороться - к еще более глубокому в него погружению. Российское телевидение в 1990-х годах, к ужасу зрителей, переняло этот неудачный опыт.

Зато в США Федеральная комиссия по коммуникациям в 1990 году издала "Акт о детском телевидении", который направил развитие американского ТВ для детей по тому вектору, по которому шло изначально советское вещание, то есть в сторону образования, воспитания и ограничения рекламы.

В нашей же стране передачи для детей стали похожи на американские программы во время их становления, с типично откровенной рекламой. Эфир телевидения в детское время наводнили закупленные целыми сезонами иностранные мультфильмы, которые превозносили уже совсем другие ценности...

Но все-таки островки надежды сохранялись. Мало, но снимались новые мультфильмы, детские кинофильмы, активно демонстрировались старые шедевры. По-прежнему воспитывала и укладывала детей спать программа "Спокойно ночи, малыши", первый выпуск которой вышел в эфир аж 1 сентября 1964 года!

Идея создания этой, без сомнения, легендарной детской программы появилась после того, как глава редакции программ для детей и юношества Валентина Федорова посетила ГДР, где увидела мультфильм о Песочном человечке. Первые выпуски "Спокойных ночей" выходили в виде картинок с закадровым текстом. Затем появились кукольные спектакли и небольшие пьесы, в которых играли артисты МХАТа и театра Сатиры.

В кукольных спектаклях действовали Буратино и заяц Тёпа, куклы Шустрик и Мямлик, сделанные в мастерской знаменитого Сергея Образцова. Участниками передачи часто были дети четырех-шести лет и театральные актеры, которые рассказывали им сказки. В те годы в создании программы принимали участие сценарист Александр Курляндский, писатель Эдуард Успенский и другие.

Позднее в "Спокойно ночи, малыши" появились и другие персонажи - пес Филя, поросенок Хрюша, заяц Степашка, ворона Каркуша, а ведущими стали Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева и Юрий Николаев.

Но, конечно, главное любимицей детей была тётя Валя - Валентина Леонтьева. Причем именно ей довелось 10 февраля 1971 года вести программу, где впервые появился легендарный Хрюша.

В конце 1991 года над программой навис творческий кризис: ее грозились закрыть, но благодаря многочисленным письмам телезрителей, передачу все же удалось восстановить, правда, в слегка измененном виде: в начале января 1992 года передача переехала со "второй кнопки" на первый канал. Программа поменяла студию, заставку, лишилась некоторых персонажей.

В 1995 году передача поменяла ведущих: на смену старому составу сначала пришел Юрий Григорьев, потом появились фокусник Амаяк Акопян и Дмитрий Хаустов, в 1998 году - Юлия Пустовойтова. А в марте 2002 года передача снова вернулась на РТР.

В начале этого века в России стали появляться первые тематические телеканалы для детей - "ТелеНяня" и "Бибигон", основанные, во многом, на накопленном за десятилетия опыте. Сравнительно недавно депутаты Госдумы приняли закон, запрещающий рекламу в детских передачах, что, однако, понизило количество демонстрируемых программ, так как каналам не на что стало их закупать. Но, несмотря на это, на отечественном телевидении существуют несколько успешных детских передач.

А иностранное детское телевидение время от времени сотрясают скандалы, несвойственные аналогичному российскому ТВ. Последним из них стала история про употребление наркотиков сотрудниками редакции детского вещания британской корпорации "Би-би-си".

Одна из бывших сотрудниц канала призналась, в течение девяти лет работы она, как и ее коллеги, принимала различного рода мощные запрещенные препараты, имеющие галлюциногенный эффект. Причем руководители "Би-би-си" были обо всем происходящем осведомлены и даже поощряли наркоманов за их "нестандартное мышление".

По некоторым данным, среди передач, чьи герои создавались под воздействием наркотиков, были и такие популярные во всем мире шоу, как "Телепузики", предлагаемые вниманию самых маленьких, а также мультсериал "Маззи" - видеокурс для изучающих английский язык.

Дети же остаются детьми, с той лишь поправкой, что они острее, чем взрослые, чувствуют фальшь и даже неосознанно требуют от голубого экрана интересного, познавательного и доброго.

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