Курортный роман с 25-летним перерывом

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Роман Алли и Алана начался после знакомства в одном из ночных клубов неподалеку от Барселоны. 22-летняя брюнетка была очарована симпатичным англичанином с голубыми глазами и великолепной копной белокурых волос. Алан также не остался равнодушным к красоте девушки. Между ними почти сразу вспыхнули романтические отношения.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Kulikov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пляж в Анталье

— Встреча стала для меня судьбоносной. Я влюбился с первого взгляда, — вспоминает Алан. И хранил чувство все годы разлуки. Теперь, когда мы снова вместе, я понял, что нашел женщину, с которой хотел бы провести оставшуюся жизнь.

По словам Алли, работавшей тогда в ночном клубе, куда заглянул Алан, она сразу положила на юношу глаз.

— Он был очарователен и весел. И у него была великолепная прическа. Алан завладел всеми моими мыслями. Работая от рассвета до заката, ложась в три, вставая в восемь утра, я, тем не менее, находила время для встреч с ним.

Но счастье влюбленных длилось недолго. Через две недели Алан должен был уезжать домой, и Алли со слезами на глазах проводила его до самолета. Пути молодых людей разошлись на долгие годы.

— Мы действительно любили друг друга, но я должна была быть реалисткой. Я жила и работала в Испании, а он — в Англии.

Впрочем, вскоре после расставания девушка получила от Алана письмо. В нем он описал свои чувства. Девушка испытывала к нему то же самое, и, казалось, что очень скоро они вновь будут вместе.

Однако прошло три года, а молодые люди так и не встретились. Алли уже начала терять надежду. Она написала Алану, прося его приехать к ней на Рождество. Но он этого не сделал….

— Я была вне себя от бешенства. Мне было досадно и больно, но потом я пришла к выводу, что ничего страшного не произошло, жизнь продолжается. Я ответила Алану, что ему больше не стоит обо мне беспокоиться, — вспоминает Алли. Отношения были прерваны.

Только сейчас, когда прошло много времени, я поняла истинную причину отказа Алана приехать ко мне. Как выяснилось, он был настолько сильно влюблен, что боялся нашей встречи, поскольку считал, что я не отвечу на его чувства, и мы станем обычными друзьями.

— Я любил ее безумно и думал о ней постоянно, но мне нечего было ей предложить. Алли была очаровательна и любила свою работу, а я был простым пекарем из Эссекса. Я был слишком смущен и не мог принять ее приглашения, — вспоминает о тех днях Алан.

В итоге переписка прервалась, и долгие годы влюбленные ничего друг о друге не знали.

Аллисон так и не вышла замуж, однако жила гражданским браком с испанцем. Позже она рассталась с бойфрендом и перебралась жить в Великобританию. Алан тем временем тоже вел жизнь заправского холостяка. Его отношения с девушками были скоротечными и не приносили ему удовольствия. Он постоянно вспоминал свою любовь, оставленную когда-то в солнечной Испании.

Мысли об испанской подруге не покидали юношу, и однажды, не выдержав разлуки, он решился написать родителям Алли. Однако письмо вернулось невскрытым. Оказалось, что семья девушки переехала в другое место, и восстановить связь с ней было уже невозможно.

Вероятно, история на этом бы и закончилась, если бы несколько лет назад Алан, щелкая кнопкой пульта от телевизора, не обратил внимания на одну из передач. В кадре была Алли. Сомнений в этом быть не могло. В сердце Алана вновь затеплился маленький огонек надежды.

Чтобы вернуть то, что когда-то потерял, он связался с частным детективным агентством, которое установило адрес давней подруги. Оказалось, что она жила совсем неподалеку от его дома. Влюбленный мужчина, недолго думая, написал письмо, и в тот же день послание оказалось в руках Аллисон.

— Оно было приятным и неожиданным. Алан писал так, как будто ничего не случилось, будто и не было этих долгих лет разлуки. "Привет, как дела?" — так начиналось его послание. Мое сердце вырывалось из груди, настолько это было невероятным и фантастическим. Он нашел меня! Я была счастлива, ведь все это время я тоже думала о нем, — вспоминает Алли.

Она ответила ему, а потом позвонила. Телефонные звонки следовали за письмами, и между парой снова легко вспыхнули романтические отношения. Наконец, Алли пригласила Алана к себе домой.

— Когда я вновь его увидела, была шокирована. Он явился ко мне с чисто выбритой головой. Его красивая шевелюра полностью исчезла. Боже, что с ним сделали! Во мне уже зародилось сомнение, тот ли это Алан, с которым я встречалась четверть века назад назад? — рассказывает Алли.

Впрочем, все ее сомнения тут же развеялись. Алан, как и в 1984 году, был весел, остроумен и легок в общении. В его характере с тех пор ничего не изменилось.

— Мы замечательно провели время. На следующий день я позвонила своей маме и сообщила, что, наконец, встретила человека, с которым хочу провести всю жизнь.

Алан был взволнован не менее подруги.

— Я был на седьмом небе от счастья. За годы Алли совсем не изменилась. Правда, мне показалось, что она стала чуть крупнее, чем прежде. Впрочем, какое это имело тогда значение. Все, о чем я мог думать, так это о том, насколько она прекрасна. Я не могу передать словами, что чувствовал, когда понял, что нашел женщину, с которой хотел быть всегда.

По словам Аллисон, встреча с любимым стала для нее самым счастливым событием жизни.

— Я снова ощущала себя молодой, мне казалось, что мы вновь попали в 1984 год. Это было незабываемо!

После нескольких месяцев, проведенных вместе, пара совершила путешествие в Канаду, а затем узаконила свои отношения.

— Думаю, что нам невероятно повезло. Мне кажется, мы просто предназначены друг для друга. Я не могу передать словами, настолько счастлива, что мы вновь вместе, — говорит Алли.

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.

