Найти вторую половинку в Сети поможет тест

Британские ученые утверждают, что в наше время, когда большинство знакомств проходит в Сети, избежать ошибок при поиске второй половины поможет небольшой генетический тест.

Благодаря результатам можно подобрать двух людей, между которыми сразу вспыхнет заветная искорка. У них будет прекрасная интимная жизнь и, конечно, замечательные дети.

Стоит сказать, что один из первых экспериментов в этой области провели еще в 1995 году. Правда, был он весьма специфичен. Женщинам дали понюхать футболки нескольких мужчин и попросили оценить "аромат".

Как выяснилось позже, дам привлекал запах тех представителей противоположного пола, у которых иммунные системы отличались от их собственных. Новое тестирование основано на похожем принципе. "Чем больше гены мужчины отличаются от ваших, тем больше вас к нему тянет", — говорят ученые.

Подбор наилучшего кандидата проводится довольно просто. Вы проходите тест, потом регистрируетесь на специальном сайте знакомств, где находятся анкеты людей, также прошедших тестирование. И уже среди них можете искать свой идеал, руководствуясь рекомендациями экспертов. Правда, стоит это удовольствие весьма недешево — около полутора тысяч долларов.

Авторы идеи утверждают, что, несмотря на цену, их метод будет пользоваться успехом. "Когда вам 20, вы еще можете тратить время на заранее провальные отношения, но когда вам за 40, хочется побыстрее найти свою половинку", — говорят они.

Двадцать лет назад люди знакомились на улице, в кафе, театре и практически сразу могли понять, тянет их друг к другу или нет. Однако сейчас все изменилось. Мужчины и женщины ищут друг друга по анкетам и фотографиям в интернете, которые не говорят всей правды или вообще нагло врут.

Именно из-за этого мы тратим впустую время на тех, с кем никогда не будем вместе. "Я думаю, что очень скоро тестирование ДНК станет нормой и люди начнут ориентироваться на эти результаты, а не на лживые анкеты", — говорит один из авторов теста. Медики подчеркивают: нельзя утверждать, что их метод — панацея от разбитого сердца.

Однако людям, которые не могут тратить годы на поиск второй половинки, он существенно облегчит задачу. "Чем старше человек, тем меньше проблем в личной жизни он хочет иметь", — уверены специалисты. И добавляют: "Биологическая совместимость значит очень много, но если у вас нет общих интересов, вам не о чем поговорить, то она не поможет наладить отношения".

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Виртуальная измена не лучше реальной

Другими словами, за высокими технологиями, безусловно, будущее, но про старомодные прогулки под луной и чтение стихов любимой забывать не стоит. Да и слишком активное увлечение современными способами общения может только навредить отношениям.

К примеру, что те же британские ученые несколько месяцев назад забили тревогу: в стране растет число разводов все из-за того же интернета. Каждая пятая пара в Соединенном Королевстве, подавая документы на расторжение брака, в числе прочих причин указывает социальные сети. Иными словами, один из супругов так засиделся с виртуальными знакомыми, что второй просто не выдержал.

Нередко причиной для размолвок является обнаруженная случайно или не очень фривольная переписка благоверного в интернете. И страшно даже говорить о последствиях того, когда один из партнеров вдруг узнает, что другой завел себе анкету все на том же сайте знакомств…