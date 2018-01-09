Гадания в шутку и всерьез

В старину особенно любили заниматься гаданием молодые девушки, которых в первую очередь интересовало, когда они выйдут замуж, да за кого, да будут ли счастливы в браке. Святки — самое время гадать. А способов гадания существует видимо-невидимо. В том числе и весьма странные…

Например, в сочельник или на Крещение клали под подушку хлеб и ножницы со словами: "Суженый-ряженый, богато наряженный, приди ко мне, накорми и причеши!" Или ели перед сном что-нибудь соленое и просили: "Приди, напои меня!" Либо, ложась спать, надевали на одну ногу новый чулок и говорили: "Приди, суженый, меня разувать!" Считалось, что суженый непременно ночью приснится.

Можно было и позвать будущего жениха к теще на блины. Для этого тайком от матери клали ей под кровать сковороду, а утром спрашивали, что ей снилось. Если снилось, что она угощает кого-то блинами, то подробно расспрашивали, как выглядел "зятек".

Вечером выходили на улицу, ложились навзничь в снег, потом вставали и уходили не оглядываясь. Наутро выходили из дому и внимательно осматривали это место. Если снег весь словно черточками исчерчен — муж попадется грубый и злой.

Если след гладкий, то муж будет мягким и добрым. Если яма осталась глубокая — девушку ждет не одно, а несколько замужеств. Отпечаток замело метелью — значит, скоро посватаются. А вот если холмик намело — это ничего хорошего не сулит: в наступающем году вас ждут неприятности.

О гадании на зеркале со свечами знают многие. Но в старину существовал и другой вид "зеркального" гадания. Девушка брала яблоко, разрезала его на девять частей, затем, стоя перед зеркалом, съедала восемь из них, а последнюю дольку бросала через левое плечо. После этого в зеркале являлся суженый.

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Также клали на пол кольцо, крючок и кусок хлеба. Покрывали их сверху платком. Потом вынимали и смотрели, кому какая вещь досталась. Кольцо — жених будет щеголем, хлеб — богатым, а коли крючок — то бедным.

В наши дни появились новые виды гаданий, которые подходят всем и не требуют особых усилий. Например, гадание по книге. Гадающий раскрывает наугад книгу (лучше всего — духовного содержания) и смотрит, что написано на странице. Или гадают вдвоем.

Один из гадающих называет номер страницы и строчки сверху или снизу, а второй раскрывает книгу на нужном месте и читает вслух, что там написано. Это и будет предсказанием.

Гадают на прутьях. Несколько человек вечером берут по прутику и втыкают в землю у дома. Чьи прутики простояли до утра — тому в наступающем году суждены успех и благополучие, а чьи упадут — тем следует остерегаться неприятностей.

Интересный способ — гадание по рафлям. Берут разграфленный лист бумаги и в каждой клетке рисуют событие, интересующее гадающего. На лист бросают фишку, так, чтобы она покатилась. На какой клетке она остановится, такое будущее вас и ждет.

Похожим образом гадают и по кругу с буквами. Круг рисуют на листе, расчерчивают на 99 секторов. Вписывают туда буквы, 3 раза повторяя русский алфавит из 33 букв. Затем бросают в круг несколько зерен или горошин. По буквам, на которые те упали, узнавали ответ на вопрос.

Еще одно вполне современное гадание. Берут лист бумаги (лучше всего газетной), мнут руками, пока он не превратится в бесформенный комок. Затем кладут на дно тарелки и поджигают. Сгоревшую бумагу, не нарушая формы пепла, подносят к освещенной стене и осторожно поворачивают тарелку, пока на стене не появится тень. По ее очертаниям судят о будущем.