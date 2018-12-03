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Солженицын благословил Путина и "отрубил" Украину

Общество

Вдова Александра Солженицына, Наталья Солженицына объявила о скором выходе книги, приуроченной к юбилею писателя. Книга, к слову, называется «Россия. Запад. Украина».

Солженицын благословил Путина и

И основную мысль этого произведения Наталья Солженицына прокомментировала следующим образом: «Запад, конечно, воткнул ломик в эту трещину (отношений России и Украины) и раскачивал как следует, потому что Бжезинский тоже говорил и печатал, что Россию только тогда можно реально ослабить, только если отколоть от нее Украину. И это, собственно, происходит. Конечно, ситуация когда-нибудь исправится, но очень нескоро. То есть расшатали этим ломиком трещину как следует».

При этом, впрочем, писательница отметила, что Россия наращивает свою военную и внешнюю силу, что безмерно раздражает коллективный Запад, и именно поэтому западная цивилизация сейчас пытается всеми силами давить на нашу страну.

Что касается самой Украины, то участь её и текущее положение Солженицына оценила весьма скептически: «Там на них (украинцев) вообще не смотрят как на людей. Конечно, Запад их просто будет использовать. Нам такая участь не нужна. И когда Россия вдруг в путинские времена начала снова обретать какую-то силу военную, внешнюю силу, это совершенно обескуражило и разозлило Запад. Они не думали, что так будет». При этом, она подчеркнула, что Западные государства, сейчас активно работающие с Украиной «испоганят там всю землю».

Собственно, к творчеству Александра Солженицына и достоверности этого творчества можно относиться по-разному. По-разному, нужно сказать, люди и относятся. От резкого неприятия и обвинений в откровенной клевете и прямой лжи, до практически обожествления и преклонения перед гением писателя. Но книга Солженицыной, судя по всему, будет крайне интересной, и во многом «рвущей шаблоны».

Дело в том, что Солженицын - это «икона» для либеральной общественности. Которая в целом никаких симпатий к России не испытывает, приветствовала Майдан, и сейчас всячески «топит» за новую и свидомую Украину. В концепции мира у этих людей - Россия вот-вот развалится, и ни о каком усилении нашей страны, а уж тем более по линии внешней политики нельзя говорить категорически.

Более того, ни в коем случае нельзя критиковать, а уж тем более обвинять в агрессии и неблаговидных мотивациях страны Запада. В случае же с Натальей Солженицыной, нарушение всех этих табу можно увидеть уже на стадии интервью.

И в общем-то, реакция на него, в либеральной части социальных сетей, не заставит себя ждать. Впрочем, как и всегда в подобных случаях.

Однако, куда интереснее понять один крайне важный момент. Александр Солженицын действительно говорил и писал, что если отнять Украину от России, то это очень сильно ослабит нашу страну. Однако, фактически полный разрыв политических отношений, длящийся с 2014 года, Россию не ослабляет. Более того, невзирая на санкции и внешнее давление, даже некоторые либеральные деятели отмечают растущую силу нашей страны, в том числе и по внешнеполитической линии.

Дело здесь, видимо, в пресловутой многополярности, и запросе на реальный суверенитет очень многих государств. Как на Востоке, так и на том самом Западе, который в США привычно считается своим «задним двором» или же полностью лояльной территорией.

Россия, при этом, уже несколько лет в политическом противостоянии демонстрирует удивительную устойчивость, и более, того, постепенно продвигает свои экономические и политические интересы. И таким образом является примером того, что можно вступить в противостояние с гегемонией Запада, и не просто выживать, но и активно действовать в условиях этого противостояния.

Более того, несмотря на то, что на границе с Украиной сейчас у нашей страны постоянная зона напряжения, в целом, можно наблюдать, скорее полную деконструкцию именно Украины, тогда как в России всё относительно стабильно. Понятно, что и в нашей стране в последние несколько месяцев правительство и Дума принимают непопулярные решения. Но этот внутриполитический контекст если и связан с внешней политикой, то весьма опосредованно.

Что же касается, собственно, книги «Россия. Запад. Украина», то остается только дождаться её выхода и ознакомиться с тем, что там написано, и в какой тональности и по отношению к нашей стране, и по отношению к Украине, и к Западу.

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