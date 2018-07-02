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Почему россияне не хотят бежать из страны

Общество

Последние опросы ВЦИОМ показали, что большинство россиян предпочитают жить в своей стране и не стремятся переехать за границу.

Почему россияне не хотят бежать из страны. 388925.jpeg

Такого мнения придерживаются  88% респондентов исследования ВЦИОМа «Эмиграционные настроения россиян - 2018».

Как пишет  «Известия», по данным социологов, желающих сменить гражданство стало ощутимо меньше в сравнении с 1991 годом.

По слвоам экспертов, число потенциальных эмигрантов снижается, потому что всё больше людей довольны жизнью в России, а миграционные законы других государств становятся жестче. Доля россиян, которые не собираются уезжать из страны, за последние 27 лет увеличилась с 70 до 88%, свидетельствуют данные ВЦИОМа. Одновременно с 16 до 10% снизилось число респондентов, планирующих переезд за границу.

Как правило, у многих потенциальных эмигрантов пока нет конкретных планов. Фактически  44%  возможных мигрантов вообще не задумывались о том, когда это может случиться. 41% признались, что пока ничего не предпринимают для эмиграции.

Приступать к конкретным действиям начали только 26% (начали собиратьс сведения о стране), . 22% начали учить иностранный язык, 21% - консультироваться со знакомыми, уже переехавшими за границу, 19% - копить на переезд.

Сегодня самыми популярными направлениями у тех, кто решил сменить место жительство, стали Германия (16%), США (7%), Испания (6%), Канада (5%) и Италия (4%). А 4% ответивших просто хтят уехать в Европу.

Опрос также свидетельствует о том, что за последние два-три года 74% респондентов вообще не выезжали за границу, следует из опроса. 18% побывали в других странах на отдыхе или лечении. Навестить родственников и друзей ездили 4% опрошенных, столько же путешествовали по работе или учебе.

Как пояснил руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов, настрой на эмиграцию, особенно у молодежи, во многом объясняется стремлением взаимодействовать с другими государствами и культурами. По его словам, эти настроения являются свидетельством роста открытости молодежи по отношению к другим странам, а может, даже и вызов внешнему миру.

Со своей стороны, политтехнолог Дмитрий Фетисов добавил, что желающих эмигрировать становится меньше, так как всё больше людей довольны жизнью в своей стране.

В отношении к эмиграции играет  роль ужесточение миграционного и понимание, что сейчас эмигрировать гораздо сложнее чем, к примеру, пять лет назад. А политолог Антон Хащенко добавил, что в том, что какая-то часть граждан ездит за границу работать и учиться или даже переезжает туда на постоянное место жительства, нет ничего феноменального.

«Вопрос лишь в том, какие масштабы принимает эмиграция и какими причинами вызваны соответствующие настроения. Результаты опроса показывают, что серьезной проблемы у нас нет. Достаточно мал процент людей, которые заявили, что хотели бы переехать. Ко всему прочему, обещать - не значит жениться. Из этих 10% только 10% рассматривают возможность переезда в ближайшие два года. В реальности же тех, кто решится на такой шаг, будет на порядок меньше», -подытожил эксперт.

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Темы эмигранты эмиграция социологический опрос
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