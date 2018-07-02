Последние опросы ВЦИОМ показали, что большинство россиян предпочитают жить в своей стране и не стремятся переехать за границу.
Такого мнения придерживаются 88% респондентов исследования ВЦИОМа «Эмиграционные настроения россиян - 2018».
Как пишет «Известия», по данным социологов, желающих сменить гражданство стало ощутимо меньше в сравнении с 1991 годом.
По слвоам экспертов, число потенциальных эмигрантов снижается, потому что всё больше людей довольны жизнью в России, а миграционные законы других государств становятся жестче. Доля россиян, которые не собираются уезжать из страны, за последние 27 лет увеличилась с 70 до 88%, свидетельствуют данные ВЦИОМа. Одновременно с 16 до 10% снизилось число респондентов, планирующих переезд за границу.
Как правило, у многих потенциальных эмигрантов пока нет конкретных планов. Фактически 44% возможных мигрантов вообще не задумывались о том, когда это может случиться. 41% признались, что пока ничего не предпринимают для эмиграции.
Приступать к конкретным действиям начали только 26% (начали собиратьс сведения о стране), . 22% начали учить иностранный язык, 21% - консультироваться со знакомыми, уже переехавшими за границу, 19% - копить на переезд.
Сегодня самыми популярными направлениями у тех, кто решил сменить место жительство, стали Германия (16%), США (7%), Испания (6%), Канада (5%) и Италия (4%). А 4% ответивших просто хтят уехать в Европу.
Опрос также свидетельствует о том, что за последние два-три года 74% респондентов вообще не выезжали за границу, следует из опроса. 18% побывали в других странах на отдыхе или лечении. Навестить родственников и друзей ездили 4% опрошенных, столько же путешествовали по работе или учебе.
Как пояснил руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов, настрой на эмиграцию, особенно у молодежи, во многом объясняется стремлением взаимодействовать с другими государствами и культурами. По его словам, эти настроения являются свидетельством роста открытости молодежи по отношению к другим странам, а может, даже и вызов внешнему миру.
Со своей стороны, политтехнолог Дмитрий Фетисов добавил, что желающих эмигрировать становится меньше, так как всё больше людей довольны жизнью в своей стране.
В отношении к эмиграции играет роль ужесточение миграционного и понимание, что сейчас эмигрировать гораздо сложнее чем, к примеру, пять лет назад. А политолог Антон Хащенко добавил, что в том, что какая-то часть граждан ездит за границу работать и учиться или даже переезжает туда на постоянное место жительства, нет ничего феноменального.
«Вопрос лишь в том, какие масштабы принимает эмиграция и какими причинами вызваны соответствующие настроения. Результаты опроса показывают, что серьезной проблемы у нас нет. Достаточно мал процент людей, которые заявили, что хотели бы переехать. Ко всему прочему, обещать - не значит жениться. Из этих 10% только 10% рассматривают возможность переезда в ближайшие два года. В реальности же тех, кто решится на такой шаг, будет на порядок меньше», -подытожил эксперт.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Проживающий в Канаде актер Алексей Серебряков рассказал, кто же заставил его сказать те самые слова о России.
Партия КПРФ выступила с инициативой провести в Москве референдум по поводу пенсионной реформы
В Кунгуре представители ЖКХ начали снимать с жителей плату за дождевую воду.
В свете событий, произошедших с Томми Робинсоном, журналисты стали обращаться к заявлению довольно смелого политика Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии.