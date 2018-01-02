Самооборона для женщин и интеллигентов

Как обороняться в уличной драке женщине или простому человеку? Как уцелеть в экстремальной ситуации охраннику? Директор пермского Института безопасности "Север-Дельта" Игорь Клопов занимается изучением и внедрением малоизвестных типов единоборств и приемов уголовного боя

— Чем вас не устраивают классические стили единоборств?

- Они не проходят в жизненной ситуации. Чаку Норрису как-то задали вопрос: "Чем киношное столкновение отличается от реального?". Он ответил: "Если в кино ко мне на темной улице подходят трое дюжих хулиганов, я даю им пару красивых ударов ногами, и на этом все кончается. Если они подойдут ко мне в жизни, я отдам им кошелек и буду счастлив уйти восвояси". Недавно я просматривал видеокассету, где мастер по джиу-джитсу, обладатель 8-го дана, обучает полицейских приемам против огнестрельного оружия. Его броски великолепны. Но длинны и сложны, на каждый уходит 5-10 секунд, в то время как выстрел — это секунда. Причем пистолет стреляет и тогда, когда его хозяин уже лежит на земле. В общем, я не завидую обученным этим титулованным мастером полицейским.

- Есть поговорка: плохой стрелок лучше классного каратиста. Вы, видимо, с ней согласны?

- Не вполне. Охраннику или телохранителю в подавляющем большинстве случаев вообще не требуется применения оружия. Стандартная опасность, которая угрожает его клиенту, — это обыкновенный хулиган, подвыпившие ребята в баре, одурманенные наркотиком подростки, вор-алкоголик. Охранник в битком набитом магазине вообще не имеет права стрелять. А обычному человеку трудно получить право на ношение оружия.

- Тогда в чем отличие разрабатываемой вами системы боя от привычных каратэ и бокса? От приемов, которые

— В одном из пособий я недавно прочитал такой совет: "Если вас на улице окружили хулиганы и нанесли удар, упадите, сделав вид, что вам больно. Или симулируйте приступ эпилепсии. Преступники, скорее всего, оставят вас в покое".

Упавшего добьют ногами, а об эпилепсии и ее симптомах средний хулиган не имеет ни малейшего представления. Что касается ушу, каратэ, бокса и других видов единоборств, то это спорт. Спортивные приемы и правила могут не сработать против пьяницы или наркомана и явно негожи против сильного бандита. Спортсмен-каратист не готов к тому, что противник вытащит из кармана заточку или пару ключей, которые использует вместо кастета. Девиз и специфика моей системы, которая называется "реальный бой" — это быстрота, практичность, эффективность и жесткость. Если угодно, жестокость.

— Уголовники говорят проще: "Ты умри сегодня, а я завтра".

- Да, звучит страшно, но тот, кто покушается на вашу жизнь, не размышляет о высоких материях, и ваш ответ ему должен быть адекватен и жесток. У уголовников есть характерный прием, с помощью которого они побеждают "добреньких". Падают на колени, крича: "Не надо, не бей, не убивай, умоляю!", а затем вспарывают заколебавшемуся противнику живот.

- Вы общались с уголовниками? - Общался. И научился у них многим, как они выражаются, "приколам". Есть совсем безобидные. Например, бросание шапки в лицо противника, удар по луже ногой, швыряние в сторону любого оказавшегося в руках предмета, скажем, зажигалки или коробка спичек, что хоть на секунду, но отвлекает внимание противника. Секунды оказывается достаточно, чтоб нанести отработанный удар. Есть "приколы" пострашнее: у уголовников великолепно развита скрытая техника, когда нож держат так, что лезвие вообще незаметно. Очень много в уголовной практике неожиданных и незаметных для противника переводов, перебросов оружия из одной руки в другую, чрезвычайно эффективных при самозащите, схема которой должна быть такой: расслабить, ошеломить, нанести удар на поражение и скрыться.

- За хранение и использование холодного оружия наш Уголовный кодекс по головке тоже не гладит. - Без холодного оружия можно отлично обойтись. Мирные граждане, сами того не подозревая, носят при себе убийственные предметы, владение которыми не поставит в вину ни один прокурор. Например, у меня есть знакомый парикмахер. Он берет станок обычной безопасной бритвы, выставляет подальше хорошее лезвие — и в его руках страшное оружие, к обращению с которым, что очень важно, есть профессиональная привычка. Когда он чиркнул им по стулу, я поразился, как глубоко было прорезано дерево. Правоохранительные органы не смогут подкопаться к парикмахеру, который для обороны использовал свое профессиональное орудие.

- Инструментарий других профессий вы с этой точки зрения не пытались осмыслить? - Да, такая идея есть — люди должны обучаться самозащите на привычных предметах, а не на экзотических нунчаках. Скажем, рабочий на заводе. У него же в карманах может оказаться огромное число орудий профессиональной деятельности, которые в случае необходимости сразят нападающего наповал! Огородная тяпка — в руках дачника. Удочки и крючки — у рыболова, ими можно разорвать рот или щеку, вызвав болевой шок. Обычной ручкой, которую носит любой студент или журналист, можно ткнуть противнику в нос, глаз, горло. Для той же цели пригодны очки, точнее, их дужки. Человек, к которому начали приставать в ресторане, может отбиться с помощью чашки, стакана, вилки, ложки.

— В кино часто показывают, как уголовники в пьяной драке бьют об угол стола бутылку и с "розочкой" идут на врага. - Бутылка вообще страшная вещь, причем бить ее вовсе не обязательно. Возьмем пластиковые бутылки, которые многие таскают с собой недопитыми. Так вот, если ее швырнуть или ею ударить, сила удара многократно увеличивается. Убивают обычно не полными, а именно недопитыми бутылками. Но особенно много смертоносных орудий в женских сумочках. Элементарный пример — вязальные спицы. В особенности, если их подточить.

- А потом в милиции спросят: зачем подточила? - Так петли легче набирать! А изолентой посредине обмотала для того, чтоб петли не соскальзывали. И, само собой, чтоб в случае нападения удобней было это оружие держать. Спица зажимается между средним и безымянным пальчиками, большой — сверху — и наносится тычковый удар. Женщин для целей самообороны нужно обучать не каратэ, блокам и броскам через бедро, а владению гребнем, спицей, заточенной пудреницей, маникюрными ножницами и пилкой.

Еще раз подчеркну: и для самозащиты, и для работы охранных структур классические стили бесполезны. Академического типа дискуссии о том, насколько одна каратистская техника лучше другой, не интересны мне ни как руководителю курса "Менеджмент службы безопасности", ни как инструктору школы самообороны, в том числе женской.

Самый практичный вариант и для профессионала, и для простого человека — "сборная солянка". Но с мощной психологической подготовкой, которая не менее важна, чем владение техникой. Как вы думаете, почему, несмотря на то, что все бизнесмены нынче обзавелись телохранителями, происходит так много успешных заказных убийств?

- Плохие, наверное, телохранители. Необученные. - Необученных, конечно, хватает, особенно в провинции. Но нередки провалы и у вчерашних офицеров ФСБ и вооруженных сил. Причем часто по той же причине, по которой оказывается не в состоянии защитить свою жизнь чемпион-спортсмен. Люди оказываются психологически неподготовленными к реальной боевой ситуации.

На курсах самозащиты вся психология часто сводится к речи инструктора: "Поверьте в то, что вы крутой, поскольку учились у такого крутого мастера, как я, который в свою очередь учился у еще более крутого мастера. Посмотрите, какой я худенький, а скольких побил! И вы тоже побьете". На таком психотренинге далеко не уедешь. У нормального человека много барьеров — страх за себя, инстинктивное нежелание причинить боль другому и прочее. Их необходимо преодолеть еще на занятиях, чтобы привитые боевые навыки включались вовремя и при нападении человек не впадал в состояние ступора.

- Понятно, что в ступор может впасть человек штатский, но для подрядившегося в охранники армейского офицера или оперативника это как-то странно. - Ничего странного. Работа в охране однообразная. Человек на протяжении многих месяцев отслеживает одну и ту же ситуацию. Из-за монотонности, отсутствия видимой опасности внимание притупляется, собранность падает. И когда через год, два возникают чрезвычайные обстоятельства, охранник не может сходу включиться. Как сделать переход сознания из обычного состояния в боевое мгновенным?

Вот это серьезнейшая, глобальная проблема, и на нее никто еще до конца не смог дать ответа. Определенные наработки, конечно, есть в восточных единоборствах, у северных народов. У них были тотемы — волки, медведи, горностаи, к которым можно было в кризисные моменты обратиться. Ненец мог в долю секунды отождествить себя с тотемным животным, и в нем пробуждалась звериная сила и стремительность. Однако это сознание совершенно другого типа, современному человеку нужно искать какие-то свои варианты.

- Вы сами занимаетесь их поиском? - Да, пытаюсь. И с будущими телохранителями, и с женщинами на курсах самообороны занятия начинаются именно со снятия барьеров. Совместно с женой мы разработали метод, который называется "системой ворот". Смысл заключается в том, что самые эффективные приемы защиты закрепляются в состоянии сильного стресса и страха. Могу привести такой пример: при прохождении зачетной полосы препятствий необходимо в темноте добыть некий предмет из-под тела змеи.

- Ядовитой!? - Ну, вообще-то мы заимствовали из серпентария ужа, но ученикам сказали, что дело придется иметь с гадюкой…