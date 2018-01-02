Как обороняться в уличной драке женщине или простому человеку? Как уцелеть в экстремальной ситуации охраннику? Директор пермского Института безопасности "Север-Дельта" Игорь Клопов занимается изучением и внедрением малоизвестных типов единоборств и приемов уголовного боя
— Чем вас не устраивают классические стили единоборств?
- Они не проходят в жизненной ситуации. Чаку Норрису как-то задали вопрос: "Чем киношное столкновение отличается от реального?". Он ответил: "Если в кино ко мне на темной улице подходят трое дюжих хулиганов, я даю им пару красивых ударов ногами, и на этом все кончается. Если они подойдут ко мне в жизни, я отдам им кошелек и буду счастлив уйти восвояси". Недавно я просматривал видеокассету, где мастер по джиу-джитсу, обладатель 8-го дана, обучает полицейских приемам против огнестрельного оружия. Его броски великолепны. Но длинны и сложны, на каждый уходит 5-10 секунд, в то время как выстрел — это секунда. Причем пистолет стреляет и тогда, когда его хозяин уже лежит на земле. В общем, я не завидую обученным этим титулованным мастером полицейским.
- Есть поговорка: плохой стрелок лучше классного каратиста. Вы, видимо, с ней согласны?
- Не вполне. Охраннику или телохранителю в подавляющем большинстве случаев вообще не требуется применения оружия. Стандартная опасность, которая угрожает его клиенту, — это обыкновенный хулиган, подвыпившие ребята в баре, одурманенные наркотиком подростки, вор-алкоголик. Охранник в битком набитом магазине вообще не имеет права стрелять. А обычному человеку трудно получить право на ношение оружия.
- Тогда в чем отличие разрабатываемой вами системы боя от привычных каратэ и бокса? От приемов, которые
— В одном из пособий я недавно прочитал такой совет: "Если вас на улице окружили хулиганы и нанесли удар, упадите, сделав вид, что вам больно. Или симулируйте приступ эпилепсии. Преступники, скорее всего, оставят вас в покое".
Упавшего добьют ногами, а об эпилепсии и ее симптомах средний хулиган не имеет ни малейшего представления. Что касается ушу, каратэ, бокса и других видов единоборств, то это спорт. Спортивные приемы и правила могут не сработать против пьяницы или наркомана и явно негожи против сильного бандита. Спортсмен-каратист не готов к тому, что противник вытащит из кармана заточку или пару ключей, которые использует вместо кастета. Девиз и специфика моей системы, которая называется "реальный бой" — это быстрота, практичность, эффективность и жесткость. Если угодно, жестокость.
— Уголовники говорят проще: "Ты умри сегодня, а я завтра".
- Да, звучит страшно, но тот, кто покушается на вашу жизнь, не размышляет о высоких материях, и ваш ответ ему должен быть адекватен и жесток. У уголовников есть характерный прием, с помощью которого они побеждают "добреньких". Падают на колени, крича: "Не надо, не бей, не убивай, умоляю!", а затем вспарывают заколебавшемуся противнику живот.
- Вы общались с уголовниками? - Общался. И научился у них многим, как они выражаются, "приколам". Есть совсем безобидные. Например, бросание шапки в лицо противника, удар по луже ногой, швыряние в сторону любого оказавшегося в руках предмета, скажем, зажигалки или коробка спичек, что хоть на секунду, но отвлекает внимание противника. Секунды оказывается достаточно, чтоб нанести отработанный удар. Есть "приколы" пострашнее: у уголовников великолепно развита скрытая техника, когда нож держат так, что лезвие вообще незаметно. Очень много в уголовной практике неожиданных и незаметных для противника переводов, перебросов оружия из одной руки в другую, чрезвычайно эффективных при самозащите, схема которой должна быть такой: расслабить, ошеломить, нанести удар на поражение и скрыться.
- За хранение и использование холодного оружия наш Уголовный кодекс по головке тоже не гладит. - Без холодного оружия можно отлично обойтись. Мирные граждане, сами того не подозревая, носят при себе убийственные предметы, владение которыми не поставит в вину ни один прокурор. Например, у меня есть знакомый парикмахер. Он берет станок обычной безопасной бритвы, выставляет подальше хорошее лезвие — и в его руках страшное оружие, к обращению с которым, что очень важно, есть профессиональная привычка. Когда он чиркнул им по стулу, я поразился, как глубоко было прорезано дерево. Правоохранительные органы не смогут подкопаться к парикмахеру, который для обороны использовал свое профессиональное орудие.
- Инструментарий других профессий вы с этой точки зрения не пытались осмыслить? - Да, такая идея есть — люди должны обучаться самозащите на привычных предметах, а не на экзотических нунчаках. Скажем, рабочий на заводе. У него же в карманах может оказаться огромное число орудий профессиональной деятельности, которые в случае необходимости сразят нападающего наповал! Огородная тяпка — в руках дачника. Удочки и крючки — у рыболова, ими можно разорвать рот или щеку, вызвав болевой шок. Обычной ручкой, которую носит любой студент или журналист, можно ткнуть противнику в нос, глаз, горло. Для той же цели пригодны очки, точнее, их дужки. Человек, к которому начали приставать в ресторане, может отбиться с помощью чашки, стакана, вилки, ложки.
— В кино часто показывают, как уголовники в пьяной драке бьют об угол стола бутылку и с "розочкой" идут на врага. - Бутылка вообще страшная вещь, причем бить ее вовсе не обязательно. Возьмем пластиковые бутылки, которые многие таскают с собой недопитыми. Так вот, если ее швырнуть или ею ударить, сила удара многократно увеличивается. Убивают обычно не полными, а именно недопитыми бутылками. Но особенно много смертоносных орудий в женских сумочках. Элементарный пример — вязальные спицы. В особенности, если их подточить.
- А потом в милиции спросят: зачем подточила? - Так петли легче набирать! А изолентой посредине обмотала для того, чтоб петли не соскальзывали. И, само собой, чтоб в случае нападения удобней было это оружие держать. Спица зажимается между средним и безымянным пальчиками, большой — сверху — и наносится тычковый удар. Женщин для целей самообороны нужно обучать не каратэ, блокам и броскам через бедро, а владению гребнем, спицей, заточенной пудреницей, маникюрными ножницами и пилкой.
Еще раз подчеркну: и для самозащиты, и для работы охранных структур классические стили бесполезны. Академического типа дискуссии о том, насколько одна каратистская техника лучше другой, не интересны мне ни как руководителю курса "Менеджмент службы безопасности", ни как инструктору школы самообороны, в том числе женской.
Самый практичный вариант и для профессионала, и для простого человека — "сборная солянка". Но с мощной психологической подготовкой, которая не менее важна, чем владение техникой. Как вы думаете, почему, несмотря на то, что все бизнесмены нынче обзавелись телохранителями, происходит так много успешных заказных убийств?
- Плохие, наверное, телохранители. Необученные. - Необученных, конечно, хватает, особенно в провинции. Но нередки провалы и у вчерашних офицеров ФСБ и вооруженных сил. Причем часто по той же причине, по которой оказывается не в состоянии защитить свою жизнь чемпион-спортсмен. Люди оказываются психологически неподготовленными к реальной боевой ситуации.
На курсах самозащиты вся психология часто сводится к речи инструктора: "Поверьте в то, что вы крутой, поскольку учились у такого крутого мастера, как я, который в свою очередь учился у еще более крутого мастера. Посмотрите, какой я худенький, а скольких побил! И вы тоже побьете". На таком психотренинге далеко не уедешь. У нормального человека много барьеров — страх за себя, инстинктивное нежелание причинить боль другому и прочее. Их необходимо преодолеть еще на занятиях, чтобы привитые боевые навыки включались вовремя и при нападении человек не впадал в состояние ступора.
- Понятно, что в ступор может впасть человек штатский, но для подрядившегося в охранники армейского офицера или оперативника это как-то странно. - Ничего странного. Работа в охране однообразная. Человек на протяжении многих месяцев отслеживает одну и ту же ситуацию. Из-за монотонности, отсутствия видимой опасности внимание притупляется, собранность падает. И когда через год, два возникают чрезвычайные обстоятельства, охранник не может сходу включиться. Как сделать переход сознания из обычного состояния в боевое мгновенным?
Вот это серьезнейшая, глобальная проблема, и на нее никто еще до конца не смог дать ответа. Определенные наработки, конечно, есть в восточных единоборствах, у северных народов. У них были тотемы — волки, медведи, горностаи, к которым можно было в кризисные моменты обратиться. Ненец мог в долю секунды отождествить себя с тотемным животным, и в нем пробуждалась звериная сила и стремительность. Однако это сознание совершенно другого типа, современному человеку нужно искать какие-то свои варианты.
- Вы сами занимаетесь их поиском? - Да, пытаюсь. И с будущими телохранителями, и с женщинами на курсах самообороны занятия начинаются именно со снятия барьеров. Совместно с женой мы разработали метод, который называется "системой ворот". Смысл заключается в том, что самые эффективные приемы защиты закрепляются в состоянии сильного стресса и страха. Могу привести такой пример: при прохождении зачетной полосы препятствий необходимо в темноте добыть некий предмет из-под тела змеи.
- Ядовитой!? - Ну, вообще-то мы заимствовали из серпентария ужа, но ученикам сказали, что дело придется иметь с гадюкой…
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Украина сообщила, что может нанести ракетные удары по Крымскому мосту.
Украина сообщила, что может нанести ракетные удары по Крымскому мосту.
Украина сообщила, что может нанести ракетные удары по Крымскому мосту.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.