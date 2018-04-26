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Автор Петр Петрович Ермилин

Дмитрий Маликов и его любимая женщина

Шоу-бизнес » Российский

Как бы странно это не звучало, но в повседневной жизни те звезды, которых мы видим на сцене или на экране телевизора, обычные папы и мамы со своими проблемами и родительскими обязанностями. Некоторые говорят об это не очень охотно, а вот певец и композитор Дмитрий Маликов о родительских обязанностях рассказать не прочь .

-Дмитрий, кто в вашей семье больше времени уделяет воспитанию детей?

-Так получается, что я постоянно нахожусь на гастролях, или на записи, или в студии, поэтому главную роль в воспитании детей играет моя жена. Конечно, чем могу я помогаю. Один раз даже остался посидеть с дочкой дома. Правда, ничем хорошим это не закончилось — она начала плакать и я никак не мог ее успокоить, у меня даже сердце заболело: "Что же она так плачет?". Но потом вернулась Лена и сразу все стало на круги своя — она успокоила дочку и меня вместе с ней. Поэтому ситуации "Один дома" с ребенком больше не возникает.

-Есть наверное и добровольные помощники?

-Большую помощь нам оказывают мои родители, которые, не смотря на такую же, как и моя занятость, любую свободную минутку посвящают внукам, которые их очень любят. Когда у Стеши резались зубки, а это всегда болезненный процесс для детей, она не с сходила с рук моей мамы Людмилы Михайловны, которая ее успокаивала как только могла.

-Помимо ухода и воспитания, ребенка приходится чему-то учить?

-Моя жена где-то услышала о новых методиках по обучению маленьких детей иностранным языкам, приобрела яркие и красочные пособия, с помощью которых, мы надеемся, наша дочка легко научится основам английского языка. А дальше я сам хочу заняться ее спортивной подготовкой и уже сейчас планирую вокруг нашего дома проложить специальные дорожки, чтобы вместе с ней бегать по утрам. Ну и конечно, оборудуем маленький спортивный уголок дома с разными лесенками и перекладинами.

-Какое у вас сохранилось самое яркое воспоминание из раннего детства?

-Первая любовь. Она случилась со мной в подмосковной деревушке Репихово, куда меня родители отправили на дачу вместе с бабушкой. В соседнем доме жила очень красивая девочка, в которую я влюбился сразу с первого взгляда. Потом мы познакомились, ее звали Влада. Я дарил ей одуванчики и шептал на ухо первые слова любви. Кстати, эта любовь мне на самом деле запомнилось надолго, потому что мое чувство не остыло за лето и когда на следующий год мы встретились снова, я понял, что ждал этой встречи как манны небесной!

-Каким вы видите будущее своей дочери?

-Пока рано об этом говорить. Наверное, мы будем ее учить музыке с ранних лет, как мои родители учили меня и сестру, но я совсем не хочу, чтобы она шла по нашим стопам и стала певицей или актрисой. Это очень нелегкий труд и я знаю это не понаслышке. Но если у нее будет желание заняться эстрадной карьерой, препятствовать ей никто не будет.

-Глядя на нее, вспоминаете ли свое детство?

-Ну, такое раннее детство я просто не помню. Хотя родные мне рассказывают, каким я был маленьким. Например, до сих пор все смеются, когда вспоминают, каким я был заядлым битломаном в возрасте полутора лет! Я сам одевал наушники и слушал пластинки "Битлз", которые мой папа привез из Японии, где он работал 8 месяцев на выставке "Экспо-70". Все мои капризы, если они и бывали, прекращались сразу! А моя тетя любит вспоминать такой случай. Однажды родители уехали на свои первые гастроли с только что созданным моим отцом ансамблем "Самоцветы" и она осталась со мной одна. Ночью, когда я заплакал, она проснулась и в темноте подошла ко мне. Нагнулась, чтобы найти выпавшую пустышку, при этом что-то говорила и как-то меня успокаивала. Но когда она нагнулась ко мне совсем низко, я со всего размаху всадил эту пустышку прямо ей в рот! Вот такой я был хитрый, спрятал пустышку в руке и ждал, когда же ко мне кто-нибудь подойдет!

-Похожа ли Стешенька на вас с Леной в детстве?

-Она меняется прямо на наших глазах. Так бывает, что сначала ребенок похож на маму, потом на папу. Но сейчас уже ясно, что она останется светленькой и у нее красивые голубые глаза, как у мамы. Кстати многие замечают, что она непроизвольно повторяет мои жесты и взгляды, даже улыбается как я!

-Что для вас главное в воспитании ребенка?

-Главное — не подавлять своего ребенка как личность, а просто быть всегда рядом, направлять его в нужное русло, подсказывать советом, помогать делом. Мне очень хочется, чтобы у меня со Стешей были доверительные отношения, я хочу быть всегда с ней рядом. Когда она только родилась, наши графики никак не совпадали. Я раньше вставал поздновато — часиков в десять, а она уже ложилась спать — это был ее второй дневной сон. Пришлось мне перекраивать свой режим дня и просыпаться пораньше, чтобы с утра повозиться с дочкой, поиграть с ней. Сейчас я стараюсь, наоборот, быть дома около восьми вечера, чтобы самому уложить дочку спать. Она очень любит быть со мной, но я стараюсь быть строгим отцом, и мне кажется, у нее такая уважительная ко мне любовь. Я как-то услышал в одной телепередаче — если хотите, чтобы у вас была женщина, которая бы любила вас всю жизнь, то родите себе дочь. Так я и поступил.

-Какие качества характера, которые нужно воспитывать у детей?

-Я хочу, чтобы моя дочка выросла добрым и честным человеком. Хочу, чтобы она была трудолюбивой девочкой — уже сейчас мы приучаем ее убирать за собой игрушки, потом будет помогать маме накрывать на стол — белоручек у нас в семье нет! А еще, учитывая, что жизнь сейчас не очень легкая, я хочу, чтобы у нее с детства развивались такие деловые качества как умение достигать поставленных целей, упорность и усидчивость.

- Какие советы вы могли бы дать молодым мамам и папам, пожелания в воспитании?

-Просто любите своих детей, но не слепой любовью, а мудрой родительской. Будьте терпеливыми, учитесь вместе со своими детьми, будьте всегда рядом, но до определенного возраста. Наступает возраст, когда лучше избавить своего ребенка от излишней родительской опеки и подросшие дети вам отплатят не менее сильной любовью!

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Спокойной ночи, малыши!
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