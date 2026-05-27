Музыкальный конструктор: Spotify официально разрешит пересобирать хиты звезд

Spotify превращает музыку в конструктор. Стриминговый гигант договорился с Universal Music Group: теперь пользователи смогут официально "пересобирать" треки любимых исполнителей. Речь идет о создании каверов и ремиксов с помощью встроенных нейросетей прямо внутри приложения. Раньше такие забавы были уделом энтузиастов-пиратов, теперь — это часть бизнес-плана. Функция станет доступна только владельцам платных аккаунтов. Это еще одно доказательство того, что законы физики классического шоу-бизнеса окончательно рассыпались под натиском цифры.

Мужчина в наушниках

Легализация цифровых двойников

Индустрия устала воевать с ветряными мельницами. Интернет забит роликами, где нейросетевой "Фредди Меркьюри" перепевает хиты современных поп-див. Со-гендиректор Spotify Алекс Норстрем заявил, что внедрение ИИ — это попытка создать "легальную" и "контролируемую" среду. Вместо того чтобы блокировать контент, его решили упаковать в платную подписку. Артисты, которые не боятся экспериментов, дадут согласие на использование своих голосов. Это напоминает попытку приручить изменение климата: если не можешь остановить ливень, построй гидроэлектростанцию.

"Мы видим, как ИИ проникает в творческие сферы, превращая слушателя в соавтора", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Технически это выглядит как интерактивный микшер. Пользователь берет вокальную дорожку, меняет темп, тональность или вовсе заменяет голос одного певца на другой. Если раньше для этого требовалась мощная студия или навыки профессионального звукорежиссера, то теперь достаточно нажать пару кнопок в смартфоне, алгоритм сделает все за вас. Но за такой "автотюнинг" жизни придется доплатить сверху стандартного тарифа.

Контроль вместо запретов

Spotify и Universal Music Group пытаются навести порядок в хаосе. ИИ-контент заполонил сеть, и правообладатели не получают с него ни цента. Новая сделка меняет правила игры. Теперь каждый сгенерированный кавер будет приносить роялти автору оригинала и лейблу. Это жесткая прагматика: лучше получить управляемый ручеек прибыли, чем наблюдать, как мимо проносится бесконтрольный океан бесплатного контента. Ситуация похожа на запуск робота-обслуживателя на орбиту: старые методы ремонта индустрии больше не работают.

Параметр Новая модель Spotify Доступность Только Премиум-подписчики Правовая база Только с согласия артиста Монетизация Роялти идут правообладателям

Для индустрии это вызов. Новая функция может как поднять популярность забытых хитов, так и обесценить труд живых музыкантов. Ведь если каждый может сделать "идеальную" версию песни, зачем ждать новый альбом? Вспомните, как в Китае нашли способ стричь людей манипуляторами — здесь мы видим ту же автоматизацию, но в искусстве.

Экономика нейросетевого звука

Spotify ищет способы выжить в условиях жесточайшей конкуренции. Платные дополнения — это попытка выжать максимум из имеющейся аудитории. Пользователям предлагают не просто слушать, а доминировать над звуком. Но есть и обратная сторона: авторское право превращается в фикцию. Если система позволит смешивать стили до неузнаваемости, доказать факт заимствования станет сложнее. Это настоящая радиация для традиционного понимания творчества: она невидима, но меняет структуру ДНК индустрии.

Западные корпорации продолжают плодить платные суррогаты. Пока в США обсуждают, как еще заработать на талантах, технологии превращают культуру в утилитарный продукт. Это путь в никуда, похожий на судьбу марсохода Opportunity: долгая работа, которая в итоге заканчивается в пыли из-за отсутствия глобального смысла. Креативность заменяется скриптом, а искренность — подпиской за 9.99$.

Ответы на популярные вопросы о нейросетях в Spotify

Будет ли эта функция бесплатной?

Нет, Spotify планирует запустить её как платное дополнение к существующей премиум-подписке.

Смогу ли я перепеть любую песню?

Только те треки, на которые дали разрешение артисты и их лейблы, например, Universal Music Group.

Зачем это нужно Spotify?

Чтобы монетизировать интерес к ИИ-контенту и вернуть контроль над музыкой, которая сейчас утекает на пиратские площадки.

Можно ли скачивать свои ремиксы?

Официальные подробности о возможности экспорта файлов пока не раскрываются, вероятно, контент останется внутри экосистемы сервиса.

инженер по информационной безопасности Максим Петров