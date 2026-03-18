Петр Ермилин

Вино с привкусом мести: Брэд Питт выводит на чистую воду тайного покупателя поместья

Брэд Питт, кажется, решил переквалифицироваться из голливудского небожителя в следователя по особо важным делам. На кону — не просто виноградники Chateau Miraval, а принцип.

Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актер требует допросить российского бизнесмена Юрия Шефлера, который внезапно стал совладельцем французского поместья после сделки с Анджелиной Джоли. Питт уверен: его бывшая супруга разыграла партию не по правилам, превратив семейный актив в разменную монету в затяжной войне разводов.

Винодельня как узел противоречий

Ситуация вокруг Chateau Miraval напоминает попытку ювелирного удаления кутикулы на пульте управления ядерным реактором. Один неверный шаг — и всё взлетит на воздух. Питт вложил в этот проект годы труда и миллионы долларов, превратив его в эталонный бизнес. Теперь он видит, как в систему внедряется "чужеродный софт" в лице структуры Шефлера.

"Сделки такого уровня редко проходят по сценарию "просто продала". Обычно это сложный инженерный расчет, где каждая деталь имеет значение", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Для Питта продажа доли Джоли стала системным сбоем. Он утверждает, что у пары была договоренность: не продавать свои доли без согласия партнера. Джоли, по мнению адвокатов актера, просто выкинула это соглашение в корзину, как старый чек из супермаркета.

Теперь юридическая машина Питта пытается заблокировать сделку, доказывая, что покупатель действовал недобросовестно.

Почему Питт требует допроса

Главный аргумент Питта — электронная переписка. Эти письма, словно грязное белье, вывешенное на всеобщее обозрение, показывают прямой контакт Джоли и Шефлера. Актер считает, что российский миллиардер не просто купил актив, а активно помогал "бывшей" обходить юридические фильтры. Это уже не просто бизнес, а критическая перегрузка цепей доверия.

Сторона конфликта Главная претензия
Брэд Питт Нарушение права преимущественного выкупа доли.
Анджелина Джоли Право на личную финансовую независимость после развода.

Допрос Шефлера нужен Питту как мастеру маникюра нужна лампа — чтобы разглядеть все изъяны под слоем глянца. Однако бизнесмен является резидентом Швейцарии. Это создает затык в логистике судебного процесса. Без постановления суда Питт остается у разбитого корыта, наблюдая, как его мечту о виноделии препарируют чужие люди.

"В трансграничных спорах допрос свидетеля такого уровня — это всегда игра в долгую с непредсказуемым результатом", — отметил комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Пока Питт бьется за Chateau Miraval, его семейная крепость продолжает рушиться. Дети отказываются от фамилии, а счета за юристов растут. Но актер, кажется, поймал кураж. Он не готов утираться соплями и смотреть, как его отодвигают от штурвала предприятия, ставшего делом его жизни.

"Финансовые последствия таких разбирательств могут быть фатальными для имиджа бренда, если не достичь компромисса", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о разделе имущества

Почему Питт не может просто выкупить долю обратно?

Шефлер — не рядовой инвестор, он вцепился в актив мертвой хваткой. Продажа доли уже узаконена юридически, и теперь Питту нужно аннулировать сакму сделку через суд.

Влияет ли позиция детей на исход дела?

Юридически — нет. Но моральное давление и публичный отказ детей от фамилии Питта ослабляют его позиции в медийном поле.

Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, комплаенс-офицер Ксения Руднева, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы голливуд брэд питт шоу-бизнес анджелина джоли
*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.