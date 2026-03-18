Брэд Питт, кажется, решил переквалифицироваться из голливудского небожителя в следователя по особо важным делам. На кону — не просто виноградники Chateau Miraval, а принцип.
Актер требует допросить российского бизнесмена Юрия Шефлера, который внезапно стал совладельцем французского поместья после сделки с Анджелиной Джоли. Питт уверен: его бывшая супруга разыграла партию не по правилам, превратив семейный актив в разменную монету в затяжной войне разводов.
Ситуация вокруг Chateau Miraval напоминает попытку ювелирного удаления кутикулы на пульте управления ядерным реактором. Один неверный шаг — и всё взлетит на воздух. Питт вложил в этот проект годы труда и миллионы долларов, превратив его в эталонный бизнес. Теперь он видит, как в систему внедряется "чужеродный софт" в лице структуры Шефлера.
"Сделки такого уровня редко проходят по сценарию "просто продала". Обычно это сложный инженерный расчет, где каждая деталь имеет значение", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Для Питта продажа доли Джоли стала системным сбоем. Он утверждает, что у пары была договоренность: не продавать свои доли без согласия партнера. Джоли, по мнению адвокатов актера, просто выкинула это соглашение в корзину, как старый чек из супермаркета.
Теперь юридическая машина Питта пытается заблокировать сделку, доказывая, что покупатель действовал недобросовестно.
Главный аргумент Питта — электронная переписка. Эти письма, словно грязное белье, вывешенное на всеобщее обозрение, показывают прямой контакт Джоли и Шефлера. Актер считает, что российский миллиардер не просто купил актив, а активно помогал "бывшей" обходить юридические фильтры. Это уже не просто бизнес, а критическая перегрузка цепей доверия.
|Сторона конфликта
|Главная претензия
|Брэд Питт
|Нарушение права преимущественного выкупа доли.
|Анджелина Джоли
|Право на личную финансовую независимость после развода.
Допрос Шефлера нужен Питту как мастеру маникюра нужна лампа — чтобы разглядеть все изъяны под слоем глянца. Однако бизнесмен является резидентом Швейцарии. Это создает затык в логистике судебного процесса. Без постановления суда Питт остается у разбитого корыта, наблюдая, как его мечту о виноделии препарируют чужие люди.
"В трансграничных спорах допрос свидетеля такого уровня — это всегда игра в долгую с непредсказуемым результатом", — отметил комплаенс-офицер Ксения Руднева.
Пока Питт бьется за Chateau Miraval, его семейная крепость продолжает рушиться. Дети отказываются от фамилии, а счета за юристов растут. Но актер, кажется, поймал кураж. Он не готов утираться соплями и смотреть, как его отодвигают от штурвала предприятия, ставшего делом его жизни.
"Финансовые последствия таких разбирательств могут быть фатальными для имиджа бренда, если не достичь компромисса", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.
Шефлер — не рядовой инвестор, он вцепился в актив мертвой хваткой. Продажа доли уже узаконена юридически, и теперь Питту нужно аннулировать сакму сделку через суд.
Юридически — нет. Но моральное давление и публичный отказ детей от фамилии Питта ослабляют его позиции в медийном поле.
