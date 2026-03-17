Греется у собственного пепелища: Максим Галкин* внезапно сменил ядовитый сарказм на нежные чувства

Максим Галкин* внезапно сменил пластинку. Тот самый артист, который еще вчера поливал грязью всё российское, вдруг обнаружил в себе прилив нежности к президенту Владимиру Путину. На одном из своих заграничных выступлений комик пустился в ностальгические дебри. Рассказал, каким "демократичным и убедительным" был лидер страны в начале карьеры. Даже вспомнил, как тот хохотал над его пародиями. Это не просто слова — это симптом.

Алла Пугачёва, Максим Галкин*

Внезапная ностальгия: зачем иноагенту старые шутки

Попытка Галкина* "прислониться к великому" выглядит как ювелирная огранка дефекта собственной репутации. Сначала он сжигает мосты, а потом пытается согреться у пепелища. Артист прошелся по всем правителям — от Сталина до Ельцина, выставив их в карикатурном свете. Но на Путине юмор вдруг закончился. Началось какое-то странное "превознесение". Видимо, жизнь в Израиле, который, по версии Максима, "ни с кем не воюет", оказалась не такой уж сладкой.

"Такие метаморфозы часто случаются, когда финансовая подушка начинает таять, а новая аудитория не готова платить столько, сколько платили в России", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Сейчас Галкин* напоминает мастера, у которого случился сбитый прицел. Он пытается нащупать почву для возвращения. Статус иноагента снять не удалось. Суды проиграны. Даже заступничество Аллы Пугачёвой не помогло сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Теперь в ход пошли комплименты со сцены. Тонкий расчет или жест отчаяния? Похоже на второе. Когда старые шутки про "кровавый режим" перестают кормить, артисты вспоминают про "добрые старые времена".

Экономика скитаний и пустой бак амбиций

Гастроли по камерным залам Европы и США — это вам не стадионы и не прайм-тайм на федеральном канале. У Галкина* сейчас явно пустой бак ресурсов. Денег с прошлых корпоративов на Кипре и в Юрмале надолго не хватит. Привычка к роскошной жизни в замке Грязь требует огромных вложений. А нынешние "халтурки" перед релокантами — это лишь поддержка штанов. Сравните сами: гонорары упали в разы, а налоги и жизнь за границей только дорожают.

Период Статус и доходы До СВО Лицо главных каналов, баснословные гонорары. После СВО Статус иноагента, заработок на эмигрантской публике.

"Юридически статус иноагента накладывает серьезные ограничения на любую коммерческую деятельность внутри страны", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист Роман Лаврентьев.

Скитания по миру без возможности вернуться к кормушке — это тяжелое испытание для эго. Галкин* пытается играть в долгую, но правила игры изменились. Его нынешняя риторика — это попытка вбросить пробный шар. Посмотреть на реакцию. Но в Москве его "комплименты" пока воспринимают как плохую актерскую игру. Слишком поздно. Слишком наигранно.

"За рынком шоу-бизнеса сейчас следить больно — мы видим, как вчерашние кумиры превращаются в пародию на самих себя", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о переменах в риторике

Почему Галкин* вдруг изменил тон выступлений?

Скорее всего, это продиктовано финансовой безысходностью и желанием прощупать почву для возвращения в российское медиапространство.

Поможет ли это ему снять статус иноагента?

Маловероятно. Статус снимается через суд на основании отсутствия иностранного финансирования, а не за комплименты в адрес власти.

Как на это реагирует российская публика?

Большинство комментаторов в сети воспринимают это с сарказмом, напоминая артисту о его предыдущих резких высказываниях.

* Максим Галкин признан Минюстом РФ иностранным агентом.