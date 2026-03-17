Греется у собственного пепелища: Максим Галкин* внезапно сменил ядовитый сарказм на нежные чувства

Максим Галкин* внезапно сменил пластинку. Тот самый артист, который еще вчера поливал грязью всё российское, вдруг обнаружил в себе прилив нежности к президенту Владимиру Путину. На одном из своих заграничных выступлений комик пустился в ностальгические дебри. Рассказал, каким "демократичным и убедительным" был лидер страны в начале карьеры. Даже вспомнил, как тот хохотал над его пародиями. Это не просто слова — это симптом.
Попытка Галкина* "прислониться к великому" выглядит как ювелирная огранка дефекта собственной репутации. Сначала он сжигает мосты, а потом пытается согреться у пепелища. Артист прошелся по всем правителям — от Сталина до Ельцина, выставив их в карикатурном свете. Но на Путине юмор вдруг закончился. Началось какое-то странное "превознесение". Видимо, жизнь в Израиле, который, по версии Максима, "ни с кем не воюет", оказалась не такой уж сладкой.
"Такие метаморфозы часто случаются, когда финансовая подушка начинает таять, а новая аудитория не готова платить столько, сколько платили в России", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Сейчас Галкин* напоминает мастера, у которого случился сбитый прицел. Он пытается нащупать почву для возвращения. Статус иноагента снять не удалось. Суды проиграны. Даже заступничество Аллы Пугачёвой не помогло сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Теперь в ход пошли комплименты со сцены. Тонкий расчет или жест отчаяния? Похоже на второе. Когда старые шутки про "кровавый режим" перестают кормить, артисты вспоминают про "добрые старые времена".
Гастроли по камерным залам Европы и США — это вам не стадионы и не прайм-тайм на федеральном канале. У Галкина* сейчас явно пустой бак ресурсов. Денег с прошлых корпоративов на Кипре и в Юрмале надолго не хватит. Привычка к роскошной жизни в замке Грязь требует огромных вложений. А нынешние "халтурки" перед релокантами — это лишь поддержка штанов. Сравните сами: гонорары упали в разы, а налоги и жизнь за границей только дорожают.
|Период
|Статус и доходы
|До СВО
|Лицо главных каналов, баснословные гонорары.
|После СВО
|Статус иноагента, заработок на эмигрантской публике.
"Юридически статус иноагента накладывает серьезные ограничения на любую коммерческую деятельность внутри страны", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист Роман Лаврентьев.
Скитания по миру без возможности вернуться к кормушке — это тяжелое испытание для эго. Галкин* пытается играть в долгую, но правила игры изменились. Его нынешняя риторика — это попытка вбросить пробный шар. Посмотреть на реакцию. Но в Москве его "комплименты" пока воспринимают как плохую актерскую игру. Слишком поздно. Слишком наигранно.
"За рынком шоу-бизнеса сейчас следить больно — мы видим, как вчерашние кумиры превращаются в пародию на самих себя", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Скорее всего, это продиктовано финансовой безысходностью и желанием прощупать почву для возвращения в российское медиапространство.
Маловероятно. Статус снимается через суд на основании отсутствия иностранного финансирования, а не за комплименты в адрес власти.
Большинство комментаторов в сети воспринимают это с сарказмом, напоминая артисту о его предыдущих резких высказываниях.
* Максим Галкин признан Минюстом РФ иностранным агентом.
