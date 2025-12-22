Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Васильева

Истории, о которых не принято говорить: какие романы Пугачёвой оказались самыми загадочными

Алле Пугачёвой приписывали романы с Абдуловым и Розенбаумом
Личная жизнь Аллы Пугачёвой всегда вызывала не меньший интерес, чем её творчество. Примадонна российской эстрады пять раз выходила замуж, а её имя не раз связывали с яркими романами. Многие из этих мужчин оставили заметный след в культурной истории страны.

Алла Пугачёва
Фото: kremlin.ru by Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Алла Пугачёва

Первый брак и молодость на гастролях

Первым мужем Аллы Пугачёвой стал артист цирка Миколас Орбакас — отец Кристины Орбакайте. Их брак длился с 1969 по 1973 год и пришёлся на начало творческого пути певицы. В конце 1960-х оба работали в ГУЦЭИ и вместе ездили на гастроли, где и сблизились.

Орбакас вспоминал, что инициатором похода в загс стала сама Алла Борисовна после неожиданной ссоры. Молодая семья жила скромно: коммуналка, очереди за детскими вещами, постоянные разъезды. По словам Орбакаса, именно гастрольная жизнь постепенно отдалила супругов. После развода он вновь женился, у него родился сын Фабиан. Сейчас Миколас Орбакас живёт в Литве, ему 79 лет.

Режиссёр и сценический образ

В 1977 году Пугачёва вышла замуж за режиссёра Александра Стефановича. Этот союз продлился три года, но стал заметным этапом в карьере певицы. Стефановича часто называют человеком, повлиявшим на формирование сценического образа артистки. Он работал с ведущими актёрами страны и помогал Алле Борисовне с визуальной подачей и концертной драматургией.

"Села за рояль и целый вечер развлекала нас песнями и пародиями", — вспоминал режиссёр Александр Стефанович о времени, проведённом с певицей.

Сама Пугачёва позже подчёркивала, что к моменту знакомства уже была самостоятельной артисткой. Причины развода стороны трактовали по-разному. Стефанович продолжал заниматься кино и выставочными проектами, был награждён государственными наградами. Он ушёл из жизни в июле 2021 года после осложнений коронавируса.

Продюсерский союз

С Евгением Болдиным Пугачёва прожила в браке с 1985 по 1993 год, хотя их отношения начались раньше. Болдин был администратором и продюсером певицы, сопровождал её на гастролях и занимался организацией концертов, в том числе за рубежом.

Позже он выпустил мемуары, где описал жизнь с Примадонной как непростую. Эти откровения привели к разрыву общения между бывшими супругами. Сегодня Болдин женат, воспитывает дочь и продолжает работать в шоу-бизнесе. Ему 76 лет.

Самый обсуждаемый брак

Четвёртым мужем Аллы Пугачёвой стал Филипп Киркоров. Их знакомство произошло в начале 1990-х, когда певец только начинал карьеру. Этот союз привлекал огромное внимание публики и СМИ, а история их брака с Пугачёвой до сих пор остаётся предметом обсуждений.

Киркоров вспоминал, что сама Ванга предсказала их брак. Когда он заболел, будучи ребёнком, родители повезли его к известной прорицательнице. Она помогла ему избавиться от болезни, а потом его мать спросила у неё, кто станет женой Филиппа.

"И Ванга ответила: "Первая женщина, которую он увидит, когда вы приедете домой". И вот мы дома, я в забытьи, все ждут, когда открою глаза. Я открываю глаза, а в это время в Болгарии по телику показывали "Золотой Орфей" и как раз объявили: "Выступает Алла Пугачёва", — вспоминал Киркоров

Пара развелась в 2005 году, сохранив сложные, но заметные отношения в публичном поле. В 2025 году Пугачёва назвала этот брак фиктивным, объяснив его семейными обстоятельствами Киркорова.

Романы, о которых говорили

Помимо официальных браков, Пугачёвой приписывали отношения с известными артистами и музыкантами. Среди них — Павел Слободкин, Александр Абдулов, Владимир Кузьмин, Александр Розенбаум и Сергей Челобанов. Эти связи активно обсуждались в прессе, как и её вражда с Софией Ротару, но далеко не все подтверждались участниками событий.

"Без комментариев. Мужчина, если он мужчина, на такие вопросы не отвечает", — говорил Александр Розенбаум.

Популярные вопросы о личной жизни Аллы Пугачёвой

Сколько раз Пугачёва была замужем? Пять раз, каждый брак приходился на разный этап её карьеры.
Кто из мужей больше всего повлиял на карьеру? Чаще всего называют Александра Стефановича и Евгения Болдина.
Были ли подтверждены все романы? Нет, часть историй так и осталась на уровне слухов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
