Тайный маршрут длиной в 10 лет: как зарождался роман Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха

Их история началась задолго до официальных заявлений и выглядела как обычный рабочий союз. Со временем профессиональное общение переросло в личную привязанность, о которой долго не знала публика. Пара предпочитала тишину громким заголовкам и не спешила делиться подробностями.
Знакомство Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха произошло в 2010 году, когда актриса находилась на пике популярности благодаря сериалу "Папины дочки". Тогда Лиза, исполнявшая роль Галины Сергеевны, была приглашена в телевизионное шоу "Лёд и пламень" на Первом канале. Наставником юной участницы стал Илья Авербух — известный фигурист и продюсер ледовых проектов.
На тот момент Авербуху было 37 лет, он недавно пережил развод с Ириной Лобачёвой. Арзамасовой же только исполнилось 15 лет, она училась в школе и не состояла в серьёзных отношениях. Их общение ограничивалось рамками репетиций, тренировок и телевизионного формата.
Спустя два года Илья Авербух пригласил Елизавету Арзамасову в новый ледовый проект, доверив ей центральную роль. Этот шаг стал заметным событием, поскольку ранее фигурист не работал с непрофессиональными спортсменами в таком формате. Проект требовал высокой самоотдачи, дисциплины и регулярных тренировок, что сблизило участников.
Подробностями тех лет делилась ведущая шоу "Фигурвью" Елена Родина. По её словам, Авербух испытывал к Арзамасовой чувства, когда ей было 17 лет, однако опасался открыто говорить об этом и не был уверен во взаимности.
Долгое время пара не комментировала личную жизнь и не подтверждала слухи. В медиапространстве появлялись версии о возможных романах Арзамасовой с коллегами и известными музыкантами, однако официальных заявлений не было. Илья и Елизавета предпочитали сохранять дистанцию между работой и личным.
Лишь в 2020 году они решили рассказать о своих отношениях публично, появившись вместе в шоу "Вечерний Ургант". Именно там Авербух впервые открыто заявил, что они с Лизой — пара.
В декабре 2020 года Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поженились. Церемония прошла в камерной обстановке без масштабного торжества. Известно, что на регистрации присутствовал сын фигуриста от первого брака — Мартин.
О свадьбе пара сообщила самостоятельно, опубликовав видео из загса с подписью "Маршрут построен". Для многих знакомых и поклонников новость стала неожиданной. Позже Арзамасова объяснила, что решение было обдуманным: большую часть пандемии они провели вместе и убедились, что готовы к семейной жизни.
Весной 2021 года актриса объявила о беременности, поделившись фотографией с округлившимся животом. В августе у супругов родился сын Лев. Для Лизы он стал первым ребёнком, а для Ильи — вторым. Старший сын Авербуха Мартин живёт с ними же, и, по словам близких, Арзамасова быстро нашла с ним общий язык.
В апреле 2024 года пара сообщила, что вновь ждёт пополнение в семье. Летом того же года на свет появилась дочь Лия. Илья Авербух признавался, что не исключает для неё путь в фигурном катании, хотя подчёркивает, что выбор останется за ребёнком.
Как они познакомились?
На телевизионном проекте "Лёд и пламень", где Илья был наставником Елизаветы.
Сколько детей у пары?
У супругов двое общих детей — сын Лев и дочь Лия, а также старший сын Ильи от первого брака.
Почему они долго скрывали отношения?
Пара предпочитала сохранить личную жизнь вне публичного обсуждения, чтобы избежать ненужных сплетен.
Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.