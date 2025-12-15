Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Васильева

От Азовского моря до пяти полюсов Земли: как детские рыбалки превратились в мировые рекорды Конюхова

Фёдор Конюхов впервые переплыл Азовское море в 15 лет
Шоу-бизнес

Он десятки раз уходил туда, где заканчиваются привычные маршруты и начинаются пределы человеческих возможностей. Его имя связано с океанами, полюсами, горами и рекордами, но за экстремальными экспедициями стоит гораздо более многогранная жизнь. Фёдор Конюхов сумел совместить постоянные путешествия с творчеством, верой и созданием семьи.

Путешественник Фёдор Конюхов
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Путешественник Фёдор Конюхов

Путь к мечте, начавшийся у моря

Фёдор Конюхов родился 12 декабря 1951 года в селе Чкалове Запорожской области. Его детство прошло рядом с Азовским морем, и именно вода стала первым учителем будущего путешественника. Отец часто брал сына на рыбалку, приучая к лодке, ветру и долгим часам на воде. Эти простые, на первый взгляд, поездки сформировали у мальчика уважение к стихии и уверенность в собственных силах.

Не меньшую роль сыграл и дед — Михаил Конюхов. Он служил в одном гарнизоне с Георгием Седовым и делился историями о полярных экспедициях, опасных маршрутах и цене человеческой смелости. Для Фёдора эти рассказы стали не просто семейными воспоминаниями, а настоящим ориентиром, который определил дальнейшую судьбу.

Юность, образование и первые испытания

В подростковом возрасте Конюхов увлекался футболом и зачитывался приключенческой литературой, особенно книгами Жюля Верна. Постепенно фантазии о дальних странах переросли в реальные навыки: он освоил парусное дело и греблю. Уже в 15 лет Фёдор решился на серьёзный шаг — самостоятельно переплыл Азовское море на лодке, доказав себе, что способен на большее.

Путь к профессионализму был основательным. Конюхов окончил Одесское мореходное училище, затем получил специальность резчика-инкрустатора в Бобруйске и прошёл обучение в Ленинградском арктическом училище как судовой механик. Эти знания стали фундаментом для будущих экспедиций, где ошибка могла стоить жизни.

Экспедиции, изменившие представление о возможном

К концу 1970-х Конюхов обладал достаточным опытом, чтобы отправиться в серьёзное морское путешествие. В 1977 году он прошёл под парусом маршрут в Тихом океане, повторив путь Витуса Беринга. Это стало отправной точкой для череды экспедиций: Камчатка, Сахалин, полюса, велопробеги и кругосветные плавания.

Одним из самых значимых достижений стал одиночный поход к Северному полюсу. Экспедиция длилась 72 дня при температуре около -40 градусов. Путешественник несколько раз оказывался на грани провала под лёд, но сумел дойти до цели и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как человек, впервые совершивший подобный маршрут в одиночку.

"Высота 8500 метров. Я на вершине Эвереста! Я плачу. Слёзы такие горячие, что не успевают замёрзнуть на ресницах и скатываются под кислородную маску", — писал путешественник в книге "Мои путешествия".

Пять полюсов, океаны и небо

Фёдор Конюхов стал первым человеком в мире, покорившим пять полюсов Земли, и первым в СНГ, кто поднялся на семь высочайших вершин планеты. Каждое восхождение было связано с риском: на Эльбрусе ему удалось избежать гибели во время лавин и камнепадов.

Не менее впечатляющими стали одиночные переходы через Атлантический и Тихий океаны на гребной лодке. В 2002 году Конюхов прошёл около 1600 километров по маршруту Великого шёлкового пути, преодолевая степи и пустыни. А в 2016 году он совершил кругосветный перелёт на воздушном шаре, практически не спав 11 дней подряд.

"Я думал, что уложусь в десять дней, но холодный фронт в Индийском океане заставил меня изменить маршрут", — рассказывал Конюхов, вспоминая тот полёт.

Возраст как новый рекорд

В 2019 году путешественник вновь вошёл в историю, в одиночку пересёк Южный океан на вёсельной лодке от Новой Зеландии до пролива Дрейка. Экспедиция длилась 154 дня и сделала его самым возрастным гребцом-одиночкой, совершившим подобный переход. А в феврале 2025 года Конюхов стал первым человеком, пересёкшим Южную Атлантику на вёсельной лодке.

Семья рядом и на расстоянии

Личная жизнь Конюхова складывалась не менее насыщенно. В студенческие годы он женился на художнице Людмиле, с которой поселился в посёлке Врангель в Приморском крае. В семье родились двое детей — сын Оскар и дочь Татьяна. Частые экспедиции означали долгие разлуки, и забота о доме часто ложилась на плечи супруги. Она старалась сохранить семейные отношения, несмотря на постоянные разлуки.

Оскар с юных лет участвовал в путешествиях отца, а позже стал менеджером его проектов, помогая в организации экспедиций и работе со спонсорами.

"Людям кажется, что главное — это деньги, но попробуйте найти партнёров и убедить их", — отмечал Оскар, рассказывая о закулисье экспедиций.

Новая глава и духовный путь

После развода с первой женой Конюхов связал жизнь с юристом Ириной Умновой. Она отказалась от работы в международных структурах и поддержала мужа в его странствиях. В 2004 году супруги вместе пережили сильнейший шторм в Атлантике, после чего возвели часовню Николая Чудотворца возле мастерской путешественника.

В 2010 году Конюхов принял духовный сан. В Тульской области он основал собственную деревню, где появились храмы, школа, ферма и жилые дома. Это место постепенно превратилось в сообщество единомышленников и стало новой точкой притяжения для людей искусства и культуры.

Сравнение: морские экспедиции и горные восхождения

Морские путешествия Конюхова требуют месяцев автономности, постоянной работы с навигацией и борьбы с погодой. Здесь ключевую роль играют лодка, парус, навигационные приборы и физическая выносливость.

Горные экспедиции, напротив, связаны с высотной акклиматизацией, риском лавин и ограниченным временем пребывания на маршруте. В них важны альпинистское снаряжение, страховка и командная работа.

Плюсы и минусы экстремальных путешествий

Экспедиции такого уровня открывают уникальные возможности для науки, спорта и личного развития. Они вдохновляют и расширяют границы возможного.
К минусам относятся колоссальные физические нагрузки, высокий риск для здоровья и длительная разлука с семьёй. Подготовка требует значительных ресурсов и поддержки команды.

Советы шаг за шагом для начинающих путешественников

  1. Начинайте с базовой физической подготовки и обучения навигации.

  2. Изучайте опыт профессионалов и проверяйте снаряжение заранее.

  3. Планируйте маршрут с учётом погоды и запасных вариантов.

  4. Работайте с командой и не пренебрегайте безопасностью.

Популярные вопросы о путешествиях Федора Конюхова

Сколько рекордов у Конюхова?
Их количество превышает несколько десятков и охватывает море, горы и воздух.

Что сложнее — океан или горы?
Каждая среда несёт свои риски и требует разной подготовки.

Можно ли повторить его маршруты?
Теоретически да, но для этого нужны годы подготовки и серьёзная поддержка.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы семья шоу-бизнес путешествия федор конюхов
Новости Все >
Бургер на сковороде позволяет получить румяную корочку без гриля — Simply Recipes
Питание с омега-3 улучшает кровоток и эластичность сосудов — кардиолог Савина
Перелёты в Китай в обе стороны в среднем стоят 89 000 руб. — "Туту"
Спутники Starlink и китайский аппарат сблизились на 200 метров — SpaceX
Доллар продолжит терять позиции и в 2026 году — аналитики
Кофейная гуща и эфирные масла снижают интенсивность запахов в доме — Malatec
Блендер превращает картофельное пюре в клейстер — повара
Врачи связали рост тяги к сладкому зимой с нехваткой света – эндокринологи
WD-40 ускоряет износ щёток стеклоочистителей
Режим ожидания техники увеличивает расход электроэнергии до 15% — modenavoltapagina
Сейчас читают
Renault Duster с МКПП подтвердил пригодность для бездорожья
Авто
Renault Duster с МКПП подтвердил пригодность для бездорожья
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Еда и рецепты
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Бегемоты выделяют красный защитный секрет вместо пота для защиты от солнца
Домашние животные
Бегемоты выделяют красный защитный секрет вместо пота для защиты от солнца
Популярное
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить

Хищная рыба с необычной выносливостью неожиданно изменила экосистемы США. Как пришелец из Азии стал угрозой для местных водоёмов — подробности внутри.

Змееголов дышит атмосферным воздухом при нехватке кислорода
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Фиолетовая лиана, что прячет забор за считанные дни: растёт как на дрожжах и цветёт всё лето
Эти семена разбирают в первые дни продаж: 5 сортов томатов, ради которых дачники устраивают охоту
Плоский живот — не миф после 50: упражнения, которые запускают сжигание жира
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Гигант, который потеет кровью без ран и шрамов: это животное уносит до 500 человеческих жизней в год
Каждый ваш уход — испытание для питомца: один жест перед дверью вернет собаке спокойствие
Зимний стиль пошёл по новому пути: аксессуар, который мгновенно обновляет любой образ
Зимний стиль пошёл по новому пути: аксессуар, который мгновенно обновляет любой образ
Последние материалы
Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
В отеле d'Inghilterra подают праздничные десерты до января — Starhotels
Лилии лучше растут в дренированной почве pH 6–7 — Сiceksel
Перелёты в Китай в обе стороны в среднем стоят 89 000 руб. — "Туту"
Собаки прячут еду из-за врождённого инстинкта выживания — ScienceAlert
Спутники Starlink и китайский аппарат сблизились на 200 метров — SpaceX
Доллар продолжит терять позиции и в 2026 году — аналитики
Джинсы и кашемир делают шубу уместной в будни — Folha Vitoria
Кофейная гуща и эфирные масла снижают интенсивность запахов в доме — Malatec
Блендер превращает картофельное пюре в клейстер — повара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.