Это был крик, который невозможно забыть: хирург раскрыл тайные минуты борьбы за жизнь Леннона

Хирург Фрэнк Ветеран пытался спасти жизнь Джона Леннона

Той декабрьской ночью, когда город привычно жил в ритме позднего Нью-Йорка, хирург Фрэнк Ветеран был уверен, что дежурство пройдёт так же, как сотни предыдущих. Он уже почти завершил многолетнюю подготовку и привык к любым вызовам, которые приносила экстренная медицина. Но одно событие перевернуло его представление о профессии и навсегда вписалось в личную историю. Об этом сообщил он в беседе с журналом Guitar World Presents.

Фото: popsike.com by Bob Gruen; Distributed by Capitol Records, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Музыкант Джон Леннон

Начало пути и будни ординатора

К 1980 году Ветеран находился на завершающем этапе хирургической ординатуры в больнице Рузвельта. Это была насыщенная практическая школа, где каждая смена требовала максимальной концентрации и способности быстро принимать решения. Жёсткий график означал, что времени на отдых или следование музыкальным интересам почти не оставалось. Он вспоминал, что прежде увлекался британской группой The Beatles, чьи песни сопровождали его подростковую жизнь, но плотная работа отодвинула это далеко на задний план.

Его обязанности включали координацию младших ординаторов и участие в самых сложных экстренных ситуациях. В те годы город сталкивался с большим количеством бытовых и уличных происшествий, и хирургам приходилось постоянно быть готовыми к любому сценарию. Ветеран подчёркивал, что часто дежурство состояло из цепочки срочных вызовов, где нужно было принимать решения быстро и хладнокровно, сохраняя управление командой.

Ночь, которая изменила многое

8 декабря 1980 года ничем не отличалось от других зимних вечеров. Ветеран находился в квартире на десятой авеню, напротив больницы. Ближе к полуночи его пейджер подал сигнал. Сообщение звучало стандартно для экстренной службы, но детали вызова постепенно начали настораживать его. Когда он услышал, что младший ординатор вынужден выполнять крайне редкую и рискованную процедуру, стало ясно: ситуация выходит за рамки привычного.

Пересекая улицу по пути в больницу, он столкнулся с медсестрой, которая тихо произнесла имя, от которого у него возникло недоумение.

"Джон Леннон", — сказала одна из них, произнося это так, будто информация должна была объяснить всё.

Сначала Ветеран не мог связать услышанное с реальным пациентом, но мгновение спустя неопределённость исчезла. В отделении царило напряжённое движение врачей и персонала — они боролись за жизнь человека, чьё имя было известно всему миру.

Когда его пригласили к операционному столу, он увидел масштаб повреждений и понял, насколько тяжёлое состояние пациента. Медицинская команда делала всё возможное, используя все доступные методы реанимации. По словам Ветерана, в подобных случаях счёт шёл на минуты: от момента получения травм до сложной экстренной помощи должно пройти совсем немного времени, чтобы оставалась надежда на восстановление сердечной деятельности.

Он объяснял, что даже идеальная координация службы не могла полностью компенсировать путь от места происшествия до операционного стола. Условия были слишком противоречивыми, а разрушение основных сосудов — слишком серьёзным.

"Он сильно кровоточил", — вспоминал Ветеран, отмечая, что команда боролась до последнего.

В 23:15 врачам пришлось констатировать смерть пациента. Судмедэксперт позднее подтвердил, что повреждения были несовместимы с жизнью.

Последствия той ночи

Ветеран вспоминал, что оставался рядом с телом, когда услышал крик из соседнего помещения — реакцию жены музыканта Йоко Оно, которая находилась в соседнем помещении.

"Это был ужасный крик", — говорил врач, подчёркивая, насколько сильным было эмоциональное напряжение.

Несмотря на богатый опыт работы с тяжёлыми случаями, произошедшее вызвало у него длительные последствия. Несколько месяцев он сталкивался с эпизодами депрессии, хотя продолжал работать и справляться с обязанностями. Ветеран признавал, что привык к сложным ситуациям, но некоторые события имеют более глубокий отпечаток, чем можно ожидать.

Позже он ушёл в пластическую хирургию, а затем — в финансовую сферу, продолжая параллельно заниматься искусством. Его воспоминания о той ночи стали основой художественного проекта, созданного нью-йоркским скульптором, который интерпретировал переживания бывшего хирурга через объекты современного искусства.

Ветеран подчёркивал, что события начала 1960-х и выступление группы, которую он слушал в юности, стали главными культурными моментами его поколения. Он признавался, что был большим фанатом The Beatles и никак не ожидал, что когда-нибудь вблизи увидит смерть одного из своих кумиров.