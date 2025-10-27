Как интернет влияет на карьеру артистов: откровения Ива Набиева о сложностях и возможностях

Актёра, певца, поэта Ива Набиева в стране узнали после того, как он стал победителем шоу "Успех" на СТС и финалистом шоу "Голос" на Первом канале.

Фото: Фото из личного архива Ива Набиева Актёр Ив Набиев в образе и костюме Максима Горького

Певец участвует в концертах, снимается в кино, много гастролирует с выступлениями, участвует в модных показах. Какие трудности бывают и какие перспективы есть в отечественном шоу-бизнесе, рассказывает Ив Набиев.

— Участие в шоу "Голос" можно рассмотреть как серьёзный старт? Что выступление в подобных проектах даёт молодым исполнителям?

— Честно говоря, от участия в "Голосе" я ожидал большего, но Бога гневить не надо. Надо быть благодарным за такую возможность, по крайней мере, появилось больше узнаваемости. Стали, например, приглашать на разные российские фестивали, где я со своими композициями выступал в концертных программах.

И даже сейчас "Голос" продолжается и по-прежнему даёт шансы участникам. Но если быть объективным, больше известности мне всё-таки принёс проект "Успех". Он идёт на телеканале СТС, если в "Голосе" я только дошёл до финала, то в "Успехе" уже стал победителем.

— Сегодня считается, что с помощью интернета можно легко пробиться к зрителю. Считаете это эффективным инструментом или посоветуете что-то ещё?

— Несмотря на интернет и социальные сети, пробиться всё равно сложновато. Чаще получается так: всё, что ты делаешь и выкладываешь, "погребается" под тоннами другого музыкального контента и информационного шума. Я пробовал вести свой блог, но быстро выгорал, как таковой ощутимой отдачи не было. Решил не делать никого акцента, всё, что происходит, принимаю с благодарностью.

Но это не означает, что надо сидеть сложа руки и ждать какого-то "волшебного продюсера". Сейчас, например, я возвращаюсь в театр Алексея Рыбникова. В театре у Алексея Львовича Рыбникова в своё время прослужил 11 лет, играл в "Юноне и Авось", в "Хоакине Мурьете", в спектакле "Буратино" играл Карабаса-Барабаса. Я почти во всех спектаклях сыграл в театре. Затем ушёл в самостоятельное плавание, создал собственную музыкальную группу и много гастролировал.

Сейчас, возвращаясь в театр, планы у меня грандиозные, планирую приступить к постановке мюзикла. Премьера мюзикла состоится на сцене театра. Отвечая на ваш вопрос, и интернет, и концерты для публики, и работа в театре, и съёмки в кино, и даже участие в модных показах — всё работает на продвижение артиста, поэтому ни от чего отказываться не надо.

— Как ваше актёрское образование помогает вам в исполнительской деятельности?

— Я закончил Казанское театральное училище, у меня были известные мастера Юнона Карева и Вадим Валентинович Кешнер. Они замечательные выдающиеся педагоги, мне вообще повезло с учителями, вспоминаю их как родных людей. В "Гнесинке" благодаря педагогу Татьяне Николаевне Маркович начал из песен делать номера. Мне дали такую театральную закваску, что благодаря этому мне удаётся превращать каждую песню в какой-то мини-спектакль. Наверное, этим я запомнился большинству зрителей, потому что изменил формат вокальных передач. Начал не просто выходить и петь, а делать из своего исполнения маленький моноспектакль на две-три минуты. Я полностью продумывал свой выход, костюм, грим, образ, хореографию. Сценические костюмы стараюсь делать такие, чтобы ни у кого ничего похожего не было. Вообще, если бы не музыка меня бы увлекло дизайнерское искусство, чувствую в себе эту творческую жилку.

— Артисты часто жалуются, что приходится только на одни наряды работать…

— У меня очень большой гардероб, я всё время комбинирую вещи, потому что на сцену надо выходить в костюмах, актуальных и стильных. Поэтому есть ещё выход: люблю участвовать в модных показах, общаться с дизайнерами и соглашаться на фотосессии. Как правило, дизайнеры мне часто либо дарят, либо продают по цене, близкой к себестоимости. Стараюсь находить оригинальных мастеров, которых в России предостаточно, вот, например, очень нравятся модели от дизайнера Натальи Душегреи. У меня от "Душегреи" есть осенняя куртка, которую с удовольствием ношу. Когда её надеваю, даже на душе становится теплее.

— На сказочном показе "Зелёный подиум" вы продемонстрировали костюм-образ известного гоголевского персонажа Чичикова. Довольно неожиданно.

— Это была отличная придумка организаторов. Мне кажется, что подобные показы стимулируют нашу молодёжь перечитать классику. Не обязательно читать всего Гоголя, кроме "Мертвых душ", есть ещё и "Ревизор", и "Вечера на хуторе близ Диканьки", и многое другое. Мне кажется, что это так здорово после модного показа сесть с хорошей книжкой.

А ещё летом прошло мероприятие "Эко-культура" в городе Кстово, Нижегородской области. Я там вышел в образе писателя Максима Горького. Театрализованное дефиле исторических персонажей, родившихся или побывавших на кстовской земле, получилось очень интересным. Организаторы решили отдать дань известным людям, "Горький" у меня получился запоминающийся. Ещё по подиуму прошли лётчик "Валерий Чкалов", изобретатель "Иван Кулибин". Хорошо, что наши дизайнеры придумывают такие тематические показы: и мода развивается, и молодёжь лучше узнаёт свою историю.

— А как думаете у отечественных дизайнеров какие сегодня перспективы в нашей стране? Конкуренция — большая?

— Дело не в конкуренции, я обратил внимание, что наши дизайнеры одежды не контактируют друг с другом, поэтому нет какого-то профессионального содружества. Это очень плохо, когда люди разобщены.

А перспективы в нашей стране, безусловно, есть, людям хочется наряжаться, красиво одеваться, поэтому потребность в интересной дизайнерской одежде не отпадёт.

Этим летом я ездил во Францию и Испанию, давал там концерты и обратил внимание, что европейцы особо не заморачиваются по поводу одежды. Мне показалось, что сейчас у них мода, какая у нас была 20 лет назад. Я ходил в одежде от наших отечественных дизайнеров, тем самым вызывая изумление и восторг у местных жителей. Они смотрели на меня и спрашивали, где я это купил. Я гордо отвечал: "У вас здесь такого нет. Это — Россия!" И они были изумлены, потому что действительно сегодня в России я нахожу гораздо больше интересных вещей. Мы варимся в своём собственном соку, а это иногда бывает очень успешно, когда ты ни на кого не обращаешь внимания. Это находит отклик у людей, и получается, что у нас гораздо больше интересной одежды в магазинах, чем в Европе, и по более доступным ценам. Безусловно, там много магазинов и бутиков, но цена — просто "чугунный мост", нереально такое купить. Бывает, конечно, отдельный вопрос — это подиумная мода, они выпускают на подиум то, что ты в жизни никогда бы не надел, экстравагантно и "неносибильно". В Европе очень редко кто покупает подиумные модели, а у нас, пожалуйста, — с подиума в массы. Я всегда обращаюсь только к нашим отечественным дизайнерам и считаю, что у них в стране перспективы — огромные.

Миром вообще правит вкус, всё должно быть вкусно: и еда, и одежда. Ты смотришь на одежду, и она вызывает у тебя какое-то ощущение радости, ты не можешь оторвать взгляд, тебе интересно, как человек в этом живёт…

— Приоткрою для читателей небольшой секрет, недавно вы отметили юбилей — 40 лет. Для мужчины — это определённый рубеж.

— Говорят, что 40 лет для мужчины — кризисный момент. Видно, я это чувствую, происходит в душе какая-то трансформация. Не буду рефлексировать по этому поводу, приму всё как есть. Решил сделать себе подарок и улетел один на далёкие острова. Отключил телефон и сидел в одиночестве. Решил так отметить сорокалетие…

По православной традиции 40 лет нельзя праздновать, я считаю себя православным человеком, у меня пять крестников, поэтому решил не нарушать традицию. А вот 41 год отпраздную бурно, устрою концерт в Москве и приглашу всех друзей.