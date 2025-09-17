Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь

Каждый год около миллиона человек кончают жизнь самоубийством, а намного больше совершают попытки лишить себя жизни. Почему? Человек — самое ранимое существо из мира фауны. Может быть, потому, что мы ходим на двух лапах, а не на четырёх. Да и мозгов у нас, как утверждают академики, побольше, чем у животных.
Но так ли это всё. Вы слышали когда-нибудь, чтобы шимпанзе или тигр покончил жизнь от неразделённой любви? Или сурикат, прослушав популярную песенку? А у нас это дело обычное. Сентиментализм "Молодого Вертера" начала позапрошлого века подвигнул молодёжь кончать жизнь самоубийством. Да и наши поэты Серебряного века начала уже прошлого века вели экзальтированную молодёжь на эшафот. Может быть, потому, что мы не животные?
Особенно разгулялись самоубийцы за последний век. И чаще всего речь идёт о молодых людях. Уже давно аналитики отмечали, что влияние рок-музыки на мировую поп-культуру сопровождалось резким ростом числа самоубийств среди молодёжи. Metropolitan Life Insurance Company когда-то провела исследование, которое показало, что уровень самоубийств среди подростков вырос на 50% с 1952-го по 1962 год. Этот показатель вырос ещё на 200% с 1962-го по 1982 год. А журнал Teen ещё в благодатные 80-е годы отмечал, что ежегодно около полумиллиона подростков на Западе пытались покончить с собой.
Подчеркну, что в период с 1980-го по 1995 год уровень самоубийств среди молодёжи в возрасте от 10 до 14 лет снова удвоился. А к началу нашего миллениума самоубийства стали второй по значимости причиной смерти среди молодёжи в возрасте от 15 до 18 лет. И это после страшных цифр автомобильных аварий. Россия сегодня уже 30 лет наслаждается "тамошней" культурой. И случаи самоубийств среди молодёжи не так уж и редки. Причин много, но сейчас поговорим о наших кумирах. Хотя и не зная родного языка, молодёжь сегодня подсаживается не только на наркотики, алкоголь и другие суррогаты, чтобы потом раньше времени уйти из жизни. Запад нам проторил дорожку в "светлое" будущее.
Итак, слушаем. Песня Стинга "Consider Me Gone" рассказывает об отчаявшемся человеке, которому нечего ждать, кроме смерти. Композиция Blondie "Die Young, Stay Pretty" призывает молодых людей умереть, прежде чем старость отнимет у них юную красоту.
Песня "No Way Out" группы D Generation — о желании покончить с собой. Конечно, приятно, когда вспоминают о русских. На обложке альбома группы Accept "Russian Roulette" изображены два молодых человека, играющих в смертельную игру самоубийства.
Ещё недавно бывший в фаворе рок-сцены Мэрилин Мэнсон продавал футболки со слоганом "Убей Бога, убей своих родителей, убей себя". А когда его спросили о самоубийстве, он сказал: "Если кто-то хочет покончить с собой — прекрасно! Самоубийство — это выбор любого человека". Так что, отвлекаясь от социальных и личных причин, влияние рок-музыки, а скорее, конкретных текстов, за последние полвека продолжает сопровождаться резким ростом числа самоубийств среди молодёжи.
Вспомним здесь недавно умершего забавного персонажа для тинейджеров всего мира Оззи Осборна, фронтмена Black Sabbath. Многие песни (а их он сочинял сам сходу) нередко восхваляли самоубийство, а по сообщениям газеты Sun, он нередко поколачивал свою жену Шэрон Осборн. Хотя именно благодаря ей рокер и получил второе дыхание в США после ухода из группы.
Но именно в Штатах он заработал весь суицидальный негатив, в котором его уличили тамошние цензоры. А цензура в США, пусть и не на государственном уровне, — страшная вещь. Сталинские времена по сравнению с американскими общественными организациями "борьбы за нравственность" — это цветочки. В период с 1985-го по 1990 год на Оззи Осборна при их помощи подали в суд родители из Джорджии и Калифорнии. Все утверждали, что его песня "Suicide Solution" подтолкнула их сыновей к самоубийству. Осборн выиграл все три иска, утверждая, что композиция была написана в знак оплакивания смерти рок-звезды Бона Скотта и направлена против алкоголя и суицида. Суд постановил, что текст песни защищён первой поправкой к Конституции США и рокеры имеют право на "творческую свободу".
Сколько людей — столько и мнений. И хорошо оплачиваемые адвокаты смело утверждали: "Да, есть мрачные ритмы и депрессивный текст. Но это же не подстрекательство к самоубийству. А то, что молодые люди лишали себя жизни, многократно слушая её, — причины ищите в семье, школе или на улице". Впрочем, и другие песни Осборна, типа "Killing Yourself to Live" и "Die Young", наводят нервную душу на что-то нехорошее.
Ещё интересный случай из "тамошней" жизни. В далёком 1975 году 16-летний Джон Таннер, слушая рок и куря травку, активно погружался в депрессивное состояние. Позже, прогуляв школу и весь день слушая рок, особенно альбом Black Sabbath "Paranoid", приставил ружье к подбородку и нажал на курок. Хотя большая часть его лица была снесена, ему сделали невозможное — 20 операций за десять лет, стоимость — 300 тысяч долларов по тем временам. Причина его расстройства банальна по сегодняшним временам: тяжёлая музыка быстро приводила к злоупотреблению наркотиками, бунту против старших, депрессии и мыслям о саморазрушении. Он мог наизусть процитировать нигилистический текст песни Black Sabbath "Killing Yourself to Live": "Казнь разума — вот что тебе действительно нужно усвоить. Ты мечтаешь, чтобы руки рока забрали твой разум. И тебе всё равно, увидишь ли ты снова свет дня".
Так же, как и Осборну когда-то досталось и группе AC/DC. В самой "свободной" стране мира США 14-летний фанат из Индианаполиса, штат Индиана, выстрелил себе в голову, пытаясь покончить с собой. А через пару лет в 1981 году другой фанат AC/DC Стив Буше покончил с собой из охотничьего ружья. Ему было 14 лет. Позже, пытаясь понять, почему их сын решился на этот трагический шаг, родители начали слушать его музыку. Мать сказала: "Только одна песня, которая мне особенно запомнилась — "Shoot to Thrill". Слова: "Ты готов? Продолжай в том же духе и подними голову ко мне. Я нажму на курок, суперострые ощущения, способ убить. Есть пистолет, и я готов по своему желанию убивать".
Были и другие "герои" судебных разбирательств на ниве рока. В 1985 году двое молодых людей из Невады застрелились, прослушав альбомы хэви Judas Priest. Обвиняли музыкантов и CBS Records. Пока участники Priest, одетые в деловые костюмы вместо привычных для них на сцене тёмных кожаных костюмов, молча наблюдали за происходящим, адвокаты семей Рэймонда Белкнапа и Джеймса Вэнса утверждали, что музыканты заложили подсознательные послания в несколько записей, включая альбом "Stained Class", спровоцировав двух молодых людей на попытку самоубийства. "Judas Priest и CBS потворствуют этой ерунде отчуждённым подросткам, — заявил тогда Кеннет Маккенна, адвокат семьи Белкнапа. — Члены шахматного клуба, студенты, изучающие математику и естественные науки, не слушают эту ерунду. Это делают те, кто бросил учебу, наркоманы и алкоголики". Поэтому мы считаем, что вы обязаны быть более осторожными, имея дело с населением, восприимчивым к подобным вещам. И это, увы, при демократии, правда".
Но вот адвокат Judas Priest и CBS Сьюллен Фулстоун заявила, что эти двое молодых людей прожили "печальную и жалкую жизнь" и что проблемы, приведшие к их смерти, начались "задолго до того, как они начали слушать хэви-метал". К тому же "риск того, что идеи могут вызвать нежелательное поведение" в небольшой и нестабильной группе населения — это "небольшая цена за свободное общество".
Ну, а что Оззи? Умер недавно в возрасте 76 лет, проведя жизнь на всю катушку. И его до сих пор слушают. Да, его звали "Принцем тьмы", но это был эпатаж. И начал он свою карьеру в Бирмингеме, промышленном городе, в годы промышленного кризиса конца 60-х прошлого века. Когда безработных было больше, чем успешных рок-музыкантов. Вот и тексты такие. Это вам не "застойные" годы СССР, когда пели: "Посмотри, как хорош, край в котором ты живёшь".
Оззи знаменит своим эпатажем. Уже легендой стал инцидент 1982 года, когда он, якобы во время концерта, откусил голову летучей мыши. Правда это или нет — никто не знает. Но если вы в неадекватном состоянии, можете и любимого пса укусить. Тем более, когда поклонники и СМИ этого просят. Бизнес однако...
Хотя сам Осборн говорил, что он любил битлов. "Если я когда-нибудь заболею, дайте мне лекарство, поставьте любой битловский альбом и позвольте умереть как чёртову викингу", — говорил он, замечая, что "всегда хотел быть клоуном, шутом гороховым и хотел веселить публику".
Ну а для любителей не творчества, а всякой клубнички музыкантов, актёров и звёзд СМИ пару слов о жене Осборна Шерон. Именно она и вытащила Оззи из постсаббатовского небытия. Как говорил лидер Status Quo Френсис Росси, ну очень давно, "это ещё та была давалка в начале 70-х среди рок-музыкантов". И она могла подцепить многих музыкантов, так как Шэрон (она же Леви), хотя нынешний интернет и замалчивает её прошлое, имела в 70-х годах хорошую крышу звукозаписывающих компаний США. Честь и хвала ей. Оззи немало ещё сделал в рок-музыке под её "крышей".
Ну а для тех, кому плохо, хочется ответить словами мистера Бина, когда он служил в лондонской полиции и обращался к самоубийце, который был готов сигануть с высокого этажа: "Вы думаете кому-нибудь будет приятно отдирать ваши внутренности от асфальта!"
Число попыток суицида среди подростков велико. В 2019 году девочки в возрасте 10-24 лет составляли примерно половину (45%) всех женщин, совершивших попытку самоубийства, а мальчики в возрасте 10-24 лет составляли 37% всех мужчин, совершивших попытку самоубийства. Самый высокий уровень самоубийств — в возрасте с 18 до 21 года. И ведь не все же слушают рок-музыку. Может быть, Чайковский виноват?
