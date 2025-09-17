Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь

Каждый год около миллиона человек кончают жизнь самоубийством, а намного больше совершают попытки лишить себя жизни. Почему? Человек — самое ранимое существо из мира фауны. Может быть, потому, что мы ходим на двух лапах, а не на четырёх. Да и мозгов у нас, как утверждают академики, побольше, чем у животных.

Фото: commons.wikimedia.org by Умник06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Оззи Осборн на последнем концерте Black Sabbath, Genting Arena, Бирмингем

Но так ли это всё. Вы слышали когда-нибудь, чтобы шимпанзе или тигр покончил жизнь от неразделённой любви? Или сурикат, прослушав популярную песенку? А у нас это дело обычное. Сентиментализм "Молодого Вертера" начала позапрошлого века подвигнул молодёжь кончать жизнь самоубийством. Да и наши поэты Серебряного века начала уже прошлого века вели экзальтированную молодёжь на эшафот. Может быть, потому, что мы не животные?

Рок-музыка — путь к суициду?

Особенно разгулялись самоубийцы за последний век. И чаще всего речь идёт о молодых людях. Уже давно аналитики отмечали, что влияние рок-музыки на мировую поп-культуру сопровождалось резким ростом числа самоубийств среди молодёжи. Metropolitan Life Insurance Company когда-то провела исследование, которое показало, что уровень самоубийств среди подростков вырос на 50% с 1952-го по 1962 год. Этот показатель вырос ещё на 200% с 1962-го по 1982 год. А журнал Teen ещё в благодатные 80-е годы отмечал, что ежегодно около полумиллиона подростков на Западе пытались покончить с собой.

Подчеркну, что в период с 1980-го по 1995 год уровень самоубийств среди молодёжи в возрасте от 10 до 14 лет снова удвоился. А к началу нашего миллениума самоубийства стали второй по значимости причиной смерти среди молодёжи в возрасте от 15 до 18 лет. И это после страшных цифр автомобильных аварий. Россия сегодня уже 30 лет наслаждается "тамошней" культурой. И случаи самоубийств среди молодёжи не так уж и редки. Причин много, но сейчас поговорим о наших кумирах. Хотя и не зная родного языка, молодёжь сегодня подсаживается не только на наркотики, алкоголь и другие суррогаты, чтобы потом раньше времени уйти из жизни. Запад нам проторил дорожку в "светлое" будущее.

Итак, слушаем. Песня Стинга "Consider Me Gone" рассказывает об отчаявшемся человеке, которому нечего ждать, кроме смерти. Композиция Blondie "Die Young, Stay Pretty" призывает молодых людей умереть, прежде чем старость отнимет у них юную красоту.

Песня "No Way Out" группы D Generation — о желании покончить с собой. Конечно, приятно, когда вспоминают о русских. На обложке альбома группы Accept "Russian Roulette" изображены два молодых человека, играющих в смертельную игру самоубийства.

Ещё недавно бывший в фаворе рок-сцены Мэрилин Мэнсон продавал футболки со слоганом "Убей Бога, убей своих родителей, убей себя". А когда его спросили о самоубийстве, он сказал: "Если кто-то хочет покончить с собой — прекрасно! Самоубийство — это выбор любого человека". Так что, отвлекаясь от социальных и личных причин, влияние рок-музыки, а скорее, конкретных текстов, за последние полвека продолжает сопровождаться резким ростом числа самоубийств среди молодёжи.

Оззи Осборн и его безумные земляки

Вспомним здесь недавно умершего забавного персонажа для тинейджеров всего мира Оззи Осборна, фронтмена Black Sabbath. Многие песни (а их он сочинял сам сходу) нередко восхваляли самоубийство, а по сообщениям газеты Sun, он нередко поколачивал свою жену Шэрон Осборн. Хотя именно благодаря ей рокер и получил второе дыхание в США после ухода из группы.

Но именно в Штатах он заработал весь суицидальный негатив, в котором его уличили тамошние цензоры. А цензура в США, пусть и не на государственном уровне, — страшная вещь. Сталинские времена по сравнению с американскими общественными организациями "борьбы за нравственность" — это цветочки. В период с 1985-го по 1990 год на Оззи Осборна при их помощи подали в суд родители из Джорджии и Калифорнии. Все утверждали, что его песня "Suicide Solution" подтолкнула их сыновей к самоубийству. Осборн выиграл все три иска, утверждая, что композиция была написана в знак оплакивания смерти рок-звезды Бона Скотта и направлена ​​против алкоголя и суицида. Суд постановил, что текст песни защищён первой поправкой к Конституции США и рокеры имеют право на "творческую свободу".

Сколько людей — столько и мнений. И хорошо оплачиваемые адвокаты смело утверждали: "Да, есть мрачные ритмы и депрессивный текст. Но это же не подстрекательство к самоубийству. А то, что молодые люди лишали себя жизни, многократно слушая её, — причины ищите в семье, школе или на улице". Впрочем, и другие песни Осборна, типа "Killing Yourself to Live" и "Die Young", наводят нервную душу на что-то нехорошее.

Ещё интересный случай из "тамошней" жизни. В далёком 1975 году 16-летний Джон Таннер, слушая рок и куря травку, активно погружался в депрессивное состояние. Позже, прогуляв школу и весь день слушая рок, особенно альбом Black Sabbath "Paranoid", приставил ружье к подбородку и нажал на курок. Хотя большая часть его лица была снесена, ему сделали невозможное — 20 операций за десять лет, стоимость — 300 тысяч долларов по тем временам. Причина его расстройства банальна по сегодняшним временам: тяжёлая музыка быстро приводила к злоупотреблению наркотиками, бунту против старших, депрессии и мыслям о саморазрушении. Он мог наизусть процитировать нигилистический текст песни Black Sabbath "Killing Yourself to Live": "Казнь разума — вот что тебе действительно нужно усвоить. Ты мечтаешь, чтобы руки рока забрали твой разум. И тебе всё равно, увидишь ли ты снова свет дня".

Так же, как и Осборну когда-то досталось и группе AC/DC. В самой "свободной" стране мира США 14-летний фанат из Индианаполиса, штат Индиана, выстрелил себе в голову, пытаясь покончить с собой. А через пару лет в 1981 году другой фанат AC/DC Стив Буше покончил с собой из охотничьего ружья. Ему было 14 лет. Позже, пытаясь понять, почему их сын решился на этот трагический шаг, родители начали слушать его музыку. Мать сказала: "Только одна песня, которая мне особенно запомнилась — "Shoot to Thrill". Слова: "Ты готов? Продолжай в том же духе и подними голову ко мне. Я нажму на курок, суперострые ощущения, способ убить. Есть пистолет, и я готов по своему желанию убивать".

"Печальная и жалкая жизнь" под дулами электрогитар

Были и другие "герои" судебных разбирательств на ниве рока. В 1985 году двое молодых людей из Невады застрелились, прослушав альбомы хэви Judas Priest. Обвиняли музыкантов и CBS Records. Пока участники Priest, одетые в деловые костюмы вместо привычных для них на сцене тёмных кожаных костюмов, молча наблюдали за происходящим, адвокаты семей Рэймонда Белкнапа и Джеймса Вэнса утверждали, что музыканты заложили подсознательные послания в несколько записей, включая альбом "Stained Class", спровоцировав двух молодых людей на попытку самоубийства. "Judas Priest и CBS потворствуют этой ерунде отчуждённым подросткам, — заявил тогда Кеннет Маккенна, адвокат семьи Белкнапа. — Члены шахматного клуба, студенты, изучающие математику и естественные науки, не слушают эту ерунду. Это делают те, кто бросил учебу, наркоманы и алкоголики". Поэтому мы считаем, что вы обязаны быть более осторожными, имея дело с населением, восприимчивым к подобным вещам. И это, увы, при демократии, правда".

Но вот адвокат Judas Priest и CBS Сьюллен Фулстоун заявила, что эти двое молодых людей прожили "печальную и жалкую жизнь" и что проблемы, приведшие к их смерти, начались "задолго до того, как они начали слушать хэви-метал". К тому же "риск того, что идеи могут вызвать нежелательное поведение" в небольшой и нестабильной группе населения — это "небольшая цена за свободное общество".

Ну, а что Оззи? Умер недавно в возрасте 76 лет, проведя жизнь на всю катушку. И его до сих пор слушают. Да, его звали "Принцем тьмы", но это был эпатаж. И начал он свою карьеру в Бирмингеме, промышленном городе, в годы промышленного кризиса конца 60-х прошлого века. Когда безработных было больше, чем успешных рок-музыкантов. Вот и тексты такие. Это вам не "застойные" годы СССР, когда пели: "Посмотри, как хорош, край в котором ты живёшь".

Оззи знаменит своим эпатажем. Уже легендой стал инцидент 1982 года, когда он, якобы во время концерта, откусил голову летучей мыши. Правда это или нет — никто не знает. Но если вы в неадекватном состоянии, можете и любимого пса укусить. Тем более, когда поклонники и СМИ этого просят. Бизнес однако...

Хотя сам Осборн говорил, что он любил битлов. "Если я когда-нибудь заболею, дайте мне лекарство, поставьте любой битловский альбом и позвольте умереть как чёртову викингу", — говорил он, замечая, что "всегда хотел быть клоуном, шутом гороховым и хотел веселить публику".

Ну а для любителей не творчества, а всякой клубнички музыкантов, актёров и звёзд СМИ пару слов о жене Осборна Шерон. Именно она и вытащила Оззи из постсаббатовского небытия. Как говорил лидер Status Quo Френсис Росси, ну очень давно, "это ещё та была давалка в начале 70-х среди рок-музыкантов". И она могла подцепить многих музыкантов, так как Шэрон (она же Леви), хотя нынешний интернет и замалчивает её прошлое, имела в 70-х годах хорошую крышу звукозаписывающих компаний США. Честь и хвала ей. Оззи немало ещё сделал в рок-музыке под её "крышей".

Ну а для тех, кому плохо, хочется ответить словами мистера Бина, когда он служил в лондонской полиции и обращался к самоубийце, который был готов сигануть с высокого этажа: "Вы думаете кому-нибудь будет приятно отдирать ваши внутренности от асфальта!"

Число попыток суицида среди подростков велико. В 2019 году девочки в возрасте 10-24 лет составляли примерно половину (45%) всех женщин, совершивших попытку самоубийства, а мальчики в возрасте 10-24 лет составляли 37% всех мужчин, совершивших попытку самоубийства. Самый высокий уровень самоубийств — в возрасте с 18 до 21 года. И ведь не все же слушают рок-музыку. Может быть, Чайковский виноват?