Почему сегодня так сложно стать звездой: откровенный разговор с Андреем Савранским

Андрей Савранский: За любым хорошим исполнителем стоит огромная команда

6:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Молодые и яркие личности в шоу-бизнесе, которые смогли пробиться к зрителям, становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Нам, зрителям, становятся интересны новости о них, любопытные моменты из их личной жизни. Также интересно услышать из их уст профессиональное мнение о том или ином культурном проекте, ну и, конечно, мы не остаёмся равнодушными к их творчеству.

Фото: Фото из личного архива Андрея Савранского Шоумен Андрей Савранский

Андрей Савранский — исполнитель, актёр, теле- и радиоведущий, шоумен. В начале своего пути стал автором программы "Чистая Правда", в которой рассматривались различные взгляды и аспекты на ту или иную проблему, показывая плюсы и минусы товаров, услуг, явлений и событий.

В июле 2023 года работал в качестве сольного исполнителя популярной музыки в продюсерском проекте под названием SAVRANSKY. В то же время вёл эфиры на радио.

Параллельно музыкальной карьере Андрей пробует себя в качестве актёра. Сейчас он работает в творческом тандеме с участниками группы Hi-Fi.

Недавно в Москве состоялась презентация нового музыкального клипа на песню "ТОК", автором которой стал композитор и саунд-продюсер Николай Савранский. Видеоклип, в котором спел и снялся Андрей Савранский, стал не только интересным экспериментом для всех троих ребят, но и свежим дыханием для поклонников группы Hi-Fi.

В проекте приняли участие как сольные исполнители

Марина Дрождина (DROZHDINA),

Тимофей Пронькин (TIMOFEY)

и Андрей Савранский (SAVRANSKY).

— Андрей, вы выступаете и сольно, и вот ещё решили поэкспериментировать с участниками группы Hi-Fi Мариной Дрождиной и Тимофеем Пронькиным в съёмках клипа и исполнении песни. И то и другое вполне удачно. А вообще сегодня певцу пробиваться на музыкальный Олимп как легче — в группе или в одиночку?

— И то и другое сложно. Сегодня конкуренция невероятная. Выступаешь ли ты сольно, или в группе — нужно совмещать в себе абсолютно все профессии: быть одновременно и менеджером, и пиарщиком, и организатором. По сути, ты сам себе продюсер. Надо уметь контролировать все процессы. Безусловно, это требует больших затрат и усилий независимо от того, один ты или вас трое.

— Многие исполнители говорят, что в шоу-бизнесе важен фактор удачи. А как вы считаете, сколько здесь зависит от счастливого случая?

— Какая удача? О чём вы говорите? Прошли времена "Фабрики звёзд", где каждый сразу получал билет в шоу-бизнес. Сейчас ты просто берёшь и делаешь всё сам. Необходимо постоянно находиться в развитии, идти вперёд, придумывать что-то неординарное, оригинальное и порой даже рискованное. Если ты всё делаешь профессионально и качественно, то всё получится. Это, скорее, не фактор удачи, а стремление и профессионализм высокого уровня.

Безусловно, для музыкального исполнителя должны "сложиться звёзды", такие факторы, как место, время, люди и удачный момент. Здесь многое учитывается для того, чтобы что-то получилось. Если все моменты успешно складываются воедино, то это и есть удача. Но для этого надо действовать! А не ждать, что кто-то всё сделает за тебя и за руку пройдёт с тобой весь этот нелёгкий путь. Скажу ещё, если ты нормальный и порядочный человек, то и навстречу таким всегда идут охотнее, с такими хотят сотрудничать, их ценят. Удача любит себе подобных, достойных.

— В качестве исполнителя вы участвуете в концертных программах различных фестивалей. Участие в подобных проектах что-то даёт певцам?

— Это прекрасная возможность заявить о себе перед СМИ, перед заслуженными артистами и актёрами высочайшего уровня, завоевать сердца новых поклонников и завести полезные знакомства с талантливыми людьми. Со многими артистами и актёрами мы сейчас дружим и общаемся, делимся опытом и обмениваемся дельными советами. С огромным удовольствием поддерживаем и посещаем мероприятия друг друга.

На одном из таких кинофестивалей, основанных организатором и президентом Сергеем Владимировичем Новожиловым, я познакомился с продюсером Татьяной Семёновой, она пригласила меня сниматься в кино. Это сериал, в котором я играю роль детектива. Ранее как актёр я много снимался в телевизионных проектах, рекламах и видеоклипах. В будущем с удовольствием готов сняться в большом кино.

— А какова судьба вашего нового музыкального клипа "ТОК"?

— Наш новый клип попал в ротацию сразу на два музыкальных телеканала. Russian music box и Gold music box взяли клип на постоянной основе, и он уже в эфире. А песня попала в чарты Gold Radio.

— Как считаете, клиповая культура какими темпами и в каком формате развивается сегодня в России? Ваши наблюдения как профессионала?

— Музыкальный клип во все времена прекрасно работал на продвижение песни. Это ведь совсем другое восприятие.

Музыкальный клип "ТОК" мы хотели сделать в танцевальном стиле и выбрали космические образы с использованием современных лазерных систем для создания зажигательной атмосферы. А вот песня "Дурман", которую мы исполняем с Мариной Дрождиной в дуэте, у нас получилась с трогательной историей любви. И там есть настоящий драматический сюжет. Кстати, в первом варианте сценария я должен был эпично упасть в одежде зимой в открытый уличный бассейн в минус 20 градусов. Но в итоге оставили сцену с трагичным случаем ДТП. Благо со счастливым финалом. Важно сыграть на чувствах зрителя, ведь такое может приключиться с каждым из нас. Это и находит успешный отклик.

Что касается других исполнителей — есть удачные, есть менее удачные клипы. Но это было и есть всегда. Сейчас, если честно, стало много "музыкального мусора", среди которого сложно найти что-то стоящее. Чаще всего под видом качественного музыкального продукта пытаются выдать, мягко говоря, низкосортную ерунду. Я вообще считаю, что если с первых 50 секунд песня не зацепила, то она обречена на провал. С первых секунд должно цеплять слух. Сейчас новые песни потребляются как конфетки. Развернул, съел и забыл. Мало песен, которые остаются в плейлисте надолго. Но они, безусловно, есть.

На мой взгляд, ошибка продюсеров в том, что они рассчитывают на вкус каких-то молодых и примитивных тинейджеров, а российская молодёжь сегодня — очень продвинутая и образованная. У российской молодёжи сегодня весьма высокие запросы.

В целом достойных клипов сегодня мало. Вижу, что денег в них вложено много и есть попытка размаха, но, к сожалению, там отсутствуют энергия, вкус, смысл. А музыкальный клип — это особое искусство, он должен заряжать энергией, дополнять и украшать песню. Тогда работает синергия клипа, и, говоря современным языком, слушателям "заходит" больше.

И даже бывают такие ситуации, когда видеоряд спасает и вытягивает не очень удачную песню. Если песня сама по себе достаточно слабая, но стоит подложить под неё хорошую картинку, и мы знаем много примеров, как песня в таком случае весьма удачно "выстреливала". Иногда вижу, как артисты показывают красивую историю, и это не обязательно снято дорогими камерами. Самое главное — попасть в руки профессионалу. Хороший режиссёр и на простую камеру может снять потрясающий видеоклип и рассказать увлекательную историю. Он даже на телефон может снять оригинальное видео, и все будут думать, что работала целая бригада с лучшим оборудованием.

— Чтобы снимать хороший клип и быть профессионалом, обязательно ли в клиповом ремесле иметь режиссёрское образование?

— Образование — это всегда большой плюс в жизни. В становлении музыканта мне тоже помогло обучение в музыкальной школе по классу фортепиано. Но в моей жизни встречались люди, которые обучались сами, развивали самостоятельно мастерство постоянной практикой. И получив многолетний опыт работы, самообразованные клипмейкеры могут снимать не хуже профессионалов, которые имеют высшее режиссёрское образование.

Диплом режиссёра — это не гарант успеха. Можно отучиться много лет режиссуре и быть плохим профессионалом. Кому-то дано и в ком-то заложено это особое уникальное видение в работе. А кого-то и образование не спасёт. Мы, исполнители, например, видим, когда у режиссёра есть интуиция, есть особый взгляд, способность грамотно видеть будущую композицию кадра. И, кстати, не каждый режиссёр это может. А это в нашем деле очень важно.

— Получается, что режиссёром музыкального клипа надо родиться? Часто слышу эту фразу — "режиссёром надо родиться"…

— Это абстрактная, крылатая, общая фраза. Говорит о том, что если тебе дано и есть к этому предпосылки, большое желание, то ты можешь развить в себе качества настоящего профессионала. Я не подхожу к этому вопросу радикально, здесь надо уметь читать между строк. Как и любые философские цитаты, их не всегда надо воспринимать буквально.

— Как вы относитесь к тому, что звёздные гонорары наших исполнителей зашкаливают? Это оправданно?

— Если артист достигает определённого уровня, то я считаю, что он не должен понижать планку. За любым хорошим исполнителем стоит огромная команда. Это же не просто так: артист вышел и спел песню. Перед артистом стоит задача — найти авторов музыки, текста, сделать постпродакшн, устроить пиар-кампанию, реклама сегодня требует огромных затрат. Так и получается, что из всего перечисленного складывается гонорар, добавьте к этому живой бенд, затраты на переезды, на костюмы. Костюмы сегодня — удовольствие не из дешёвых. Для исполнителей — это извечная проблема, каждый раз надо придумывать что-то новое, обращаться к дизайнерам для создания эксклюзивного внешнего образа. Некоторые дизайнерские вещи — такие, что на них без слёз не взглянешь, вроде бы и дорого, и с креативной придумкой, а выглядят нелепо.

Я смотрел недавно один музыкальный канал, и, извините за критику, вышла ведущая премии в дизайнерском наряде какой-то "паучихи", это выглядело, как минимум, странно. Наряд у исполнителя должен быть изысканный и одновременно интеллигентный. Он должен подчеркивать достоинства. Тут, как говорится, "надо проскочить в угольное ушко".

Но если исполнитель может поразить зрителей своей харизмой, искренностью, внешним образом, голосом, энергией подачи, манерами, то успех, о котором мы с вами говорили, будет непременно.

— Над каким проектом вы работаете сейчас? Чем порадуете поклонников?

— Сейчас мы уже приступили к написанию новой песни для нашего трио с ребятами (Мариной и Тимофеем). Уже осенью порадуем новым хитом.

Также параллельно для своей сольной песни "Текила-любовь" планирую съёмку клипа в Греции. И, как повелось, сделаю релиз песни сразу с клипом. Год — насыщенный, работы предстоит много. Но всё лучшее будет впереди и это только начало!

Уточнения

Музыкальный видеоклип — короткий кино- или видеофрагмент (видеоклип), сопровождающий музыкальную композицию.

