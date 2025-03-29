Ева Власова: свои концерты заканчиваю на оптимистической ноте

4:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

На столичной площадке VK Stadium прошёл концерт Евы Власовой.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Ева Власова

Эта девушка стремительно ворвалась в российский шоу- бизнес, за какие-то несколько лет, уже сумев собрать довольно большую армию поклонников во многих городах России. Обозреватель медиахолдинга Pravda.Ru любезно был приглашён на концерт и делится впечатлениями.

Как и положено женщине-певице, репертуар у Евы, что называется, "девочкин": отношения, встречи, расставания, словом, вечная тема любви. Разумеется, и аудитория у Власовой на 95 процентов состоит из женщин.

Причём, её поклонницы — представительницы прекрасной половины человечества — самых разных возрастов. Я видел здесь и поющих её песни малышек лет пяти, и солидных женщин, что называется "за 50". Это значит, что песни Евы (а большинство репертуара это её собственные стихи и музыка) доходят до слушателей различной возрастной категории.

И хотя ваш покорный слуга воспитан немного на другой музыке, хочу отметить, что помимо хороших вокальных данных самой исполнительницы, у Евы собран очень профессиональный и талантливый музыкальный коллектив. Два гитариста, скрипачка, клавишник и барабанщик — несмотря на молодость, оставили для меня на меня очень хорошее впечатление.

Кстати, хочу особенно отметить, что музыка песен мне, что называется, "зашла". Хороший ритм, мелодичность и достойная аранжировка заставили даже автора этих строк в какой-то момент пританцовывать.

Надо отметить, что концерт был разделён на три части. Как сказала сама Ева Власова, "выступление идёт по нарастающей". Сперва в тёмном наряде Ева исполнила так называемую "драматическую программу" (куда вошли песни о неразделённой любви и расставаниях), затем, переодевшись в белый наряд, она спела несколько песен романтическо-загадочной направленности, и завершила всё, как и положено, оптимистическая часть с "надеждой на счастье". Сама певица отмечает, что именно на позитиве и надо заканчивать своё выступление.

Несмотря на свою творческую молодость, Ева собрала "солд-аут". Заняты были и самые дорогие VIP-места, и места на танцполе, где люди смогли с удовольствием потанцевать, стоя перед сценой.

"Ой, вы знаете, два года я не могла выбраться на концерт Евы Власовой и вот, наконец, мне улыбнулась удача. Здесь я послушала не только самые любимые песни, но ещё и натанцевалась. А самое интересное, это то, что я смогла вытащить сюда своего мужа, который постоянно "очень занят", много работы и мало свободного времени. Словом, вечер удался", — рассказывает миловидная девушка по имени Анастасия.

Она отметила, что Ева зажгла своей энергией даже её супруга, который тоже немного потанцевал, "а танцует он очень редко".

В конце, как это принято у действительно хороших артистов, Еву вызывали на бис, были овации, были цветы. Несомненно, на российском небосклоне шоу-бизнеса загорается новая звезда по имени Ева Власова.

Досье

Ева Власова — российская певица, автор песен и композитор, родилась 30 марта 1987 года в городе Ноябрьск (ЯНАО).

Творческий путь

— С детства проявляла артистические способности

— Начальное музыкальное образование не получила, хотя петь начала в 10 лет

— Получила высшее образование в Краснодарском государственном институте культуры и искусств по специальности "Туризм"

— С 2008 года живет и работает в Москве.

Профессиональная деятельность

— Начинала с исполнения кавер-версий известных песен

— С 2020 года работает с Машей Шейх (экс-солистка дуэта "2Маши") в качестве музыкального продюсера

— Активно выпускает синглы и участвует в телевизионных проектах.

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Концерт Евы Власовой