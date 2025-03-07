Как белорусский метал покоряет мировую сцену: опыт Павла Лапковского

Музыкант, продюсер и основатель Grave Island Records рассказал, как качественный звук, стратегия и настойчивость помогают нишевым жанрам завоевывать международную аудиторию.

Фото: Фото из личного архива Павла Лапковского Музыкант, продюсер и основатель Grave Island Records Павел Лапковский

Белорусская метал-сцена долгое время оставалась в тени мировых гигантов. Однако успешный выход на международный уровень возможен даже в нишевых жанрах, если за процессом стоит четкая стратегия и преданность делу. Доказать это сумел Павел Лапковский — "Музыкант года-2023" по версии премии "Лучшие таланты", участник жюри Successful Ladies Awards (SLA)-2024 в номинации "Лучшая исполнительница" и основатель независимого лейбла Grave Island Records. Начав с локальной сцены, он вышел на международный уровень и сотрудничает с артистами со всего мира. В продвижении музыкальных проектов Павел придерживается принципа: индустрию трансформируют идеи, качество и настойчивость.

Музыка как системный процесс

Современная музыкальная индустрия требует комплексного подхода: успех зависит не только от качественного материала, но и от грамотного взаимодействия с аудиторией, маркетинга и дистрибуции. Группы, которые осваивают эти процессы, получают больше шансов на признание.

"Музыка больше не живет в вакууме. Сегодня она — это не просто звук, а целая вселенная, в которую слушатель должен захотеть погрузиться, — уверен Павел. — Если ты не создаешь вокруг нее историю, атмосферу, визуальный стиль, она просто растворится в потоке контента".

Лапковский знает это не понаслышке — в первую очередь он сам музыкант. В составе Relics of Humanity и Ominous Scriptures он гастролировал по Европе, США и Азии, выступая на одной сцене с такими легендами, как Severe Torture, MALIGNANCY, Defeated Sanity, Abbath и Sinister. Этот опыт позволил ему не только понять, какие стратегии продвижения работают на международном уровне, но и применить их в Grave Island Records, который занимается не только выпуском альбомов, но и продюсированием, дистрибуцией и маркетингом.

"Мне всегда хотелось не просто записывать музыку, а контролировать процесс ее выхода, продвижения, оформления, — говорит Павел. — Я понял, что делать это можно, создав свой лейбл".

Теперь Grave Island Records не просто выпускает релизы, но и выстраивает вокруг них полноценную экосистему — от продуманного визуального стиля до международного продвижения, что помогает артистам находить свою аудиторию по всему миру.

Глобализация метал-сцены: новые рынки и возможности

Для независимых артистов доступ к международной аудитории открывает новые перспективы: расширение слушательской базы, контракты с зарубежными лейблами, участие в мировых фестивалях. Однако выйти на этот уровень непросто — нужна продуманная стратегия и партнерства с крупными дистрибьюторами. Для этого Grave Island Records наладил связи с крупными международными партнерами и выстроил систему продаж, которая охватила СНГ, США, Японию, Австралию, Германию и другие страны. Именно благодаря этому подходу альбомы, выпущенные на лейбле, становятся доступными слушателям по всему миру.

Лапковский выстроил сотрудничество с крупными зарубежными дистрибьюторами, которые помогают релизам попадать на ведущие международные стриминговые площадки. Благодаря такому подходу музыка, которую выпускает Grave Island Records, доступна не только на физических носителях, но и на цифровых платформах.

"Я всегда знал, что наша музыка найдет отклик за пределами Беларуси, — говорит Павел. — Нужно было только найти правильный путь к слушателям".

Качество — ключевой фактор успеха

В условиях высокой конкуренции группы должны уделять внимание каждой детали, от продакшена до визуального оформления — слушатели все чаще выбирают не просто музыку, а целостный продукт с уникальной эстетикой, говорит Лапковский.

Grave Island Records сделал ставку на эксклюзивные виниловые издания, мастеринг высокого качества и продуманное оформление релизов. Лейбл работает с лучшими студиями мастеринга и звукорежиссерами из США и Европы, что позволяет добиваться профессионального звучания. Кроме того, сотрудничество с художниками и дизайнерами делает каждую пластинку уникальной, превращая ее в коллекционный артефакт.

"Мы не просто издаем музыку — мы создаем коллекционные вещи. Люди хотят держать в руках что-то особенное, и мы даем им это", — объясняет Павел.

Такой подход оказался востребованным: более 70% тиража первых релизов продали еще на этапе предзаказа, а виниловые переиздания Relics of Humanity и Eximperitus, выпущенные Grave Island Records, получили признание коллекционеров по всему миру. Сегодня релизы лейбла представлены более чем в 50 странах, что подтверждает высокий спрос на качественные и эстетически продуманные издания.

Роль живых выступлений и туров

Для любой группы жизненно важно выйти за пределы локальной сцены и представить себя на международных фестивалях. Участие в крупных мероприятиях не только привлекает новых фанатов, но и дает возможность наладить связи с лейблами, организаторами и влиятельными музыкантами.

Так, Grave Island Records представляет своих артистов на Berlin Death Fest, Carnage Feast и Meh Suff! Metal Festival — знаковых мероприятиях для экстремальной метал-сцены. Эти фестивали выделяются высоким уровнем организации, международным статусом и сильным лайнапом, собирая как культовые группы, так и перспективных исполнителей.

Meh Suff! Metal Festival — один из крупнейших метал-фестивалей, ежегодно привлекающий десятки тысяч поклонников тяжёлой музыки со всего мира. Berlin Death Fest известен своим мощным составом участников, среди которых Defeated Sanity, Stillbirth и Party Cannon. В свою очередь, Meh Suff! Metal Festival принимал таких исполнителей, как Extermination Dismemberment. Выступление на этих площадках позволяет белорусским музыкантам Grave Island Records выйти на одну сцену с признанными мировыми артистами и укрепить свои позиции на международной метал-сцене.

"Поддержка таких фестивалей и совместные выступления с культовыми коллективами, — говорит Павел, — дают группам шанс на глобальное признание".

Важно и участие в турах с известными командами, так музыканты могут выступать перед новой аудиторией, учиться у признанных лидеров жанра и налаживать профессиональные связи. Туры помогают коллективам выйти за пределы локальной сцены, привлечь внимание лейблов и организаторов крупных фестивалей, а также укрепить свою репутацию в международном сообществе.

Так, Relics of Humanity, Ominous Scriptures и другие проекты Grave Island Records выступали на одной сцене с легендами жанра — Severe Torture, MALIGNANCY, Defeated Sanity, Abbath и Sinister. Эти выступления не только помогли завоевать новую аудиторию, но и укрепили статус команд в международном метал-сообществе.

"Когда ты выходишь на сцену фестиваля в Берлине или Швейцарии, а в зале фанаты поют твои песни — это невероятное чувство, — делится эмоциями Павел. — В такие моменты понимаешь, что все труды не зря".

Будущее независимой метал-индустрии

Независимые лейблы и артисты все чаще конкурируют с крупными музыкальными компаниями, предлагая нишевым жанрам новые каналы продвижения. В будущем такая модель может стать основной для экстремальной музыки, давая талантливым музыкантам больше возможностей для выхода на глобальный рынок, уверен Павел.

Его лейбл активно развивает собственную дистрибуцию, готовит переиздание редких и культовых альбомов, запускает новые маркетинговые кампании. В планах — расширение сотрудничества с международными студиями звукозаписи и дальнейшее развитие коллекционного направления, включая лимитированные издания на виниле и кассетах.

"Я не ставлю себе границ. Каждый новый релиз, каждая новая группа — это шаг вперед. Главное, — говорит Павел, — продолжать делать музыку, в которую веришь".

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